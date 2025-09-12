Что такое «Актерская шапка» и как проект-буст для артистов прошел в Петербурге? Рассказывают режиссеры Стас Иванов, Юрий Быков и агент Дмитрий Савельев

Редакция Собака.ru сходила на самый масштабный кастинг для начинающих (и продолжающих) артистов, оценила, помогают ли шпагаты, костюм Гринча и монолог из «Крестного отца» стать сверхновой звездой, а также узнала у сооснователей проекта режиссера сериалов «ЮЗЗЗ», «Немцы» и «Высокий сезон» Стаса Иванова и агента и кинокритика Дмитрия Савельева, а также члена жюри и постановщика Юрия Быкова, в чем секрет Х-фактора.
19:00, сцена «Стачка», Театр на Васильевском. У входа необычная концентрация конвенционально красивых людей — сразу видно: актеры. Их желание запомниться выдают костюмы (например, Гринча или классический смокинг для образа Вито Корлеоне из «Крестного отца»), плакаты (самый душераздирающий — «Меня бросила баба!») и даже оружие (секира для образа вернувшейся с ретрита любительницы практик и инсайтов!).
Стартует сама «Шапка», на каждого выступающего артиста всего три минуты. Показывать на сцене можно что угодно: от лирики и прозы до музыкальных номеров, стендапа, шпагатов и многозначительного молчания. Главная цель: успеть произвести впечатление на жюри — тем более, что сегодня в нем режиссеры Юрий Быков, Александр Котт, Мария Шульгина, Илья Ермолов и Руслан Нанава, продюсеры Александр Плотников, Теймур Джафаров, Алексей Федоров, Владимир Маслов и Аня Мирохина, кастинг-директора Катя Исакова, Юлия Ерохина, Мария Судницына, Наталия Михайлова и актерский агент и сооснователь проекта Дмитрий Савельев.
Словом, на кону не только денежный приз (все участники скидываются по тысяче рублей в ту самую шапку, которая достается победителю), но и потенциальное приглашение на роль.
Дмитрий Савельев
сооснователь проекта «Актерская шапка», создатель кастинг-агентства «Актеры с Дмитрием Савельевым»
Если актер заразил собой, то дальше я (предположим, режиссер) зову его на пробы и выясняю, может ли этот заинтересовавший меня человек быть убедительным в пространстве кино. А вдруг может?
Происходящее на сцене лучше всего описывает тренд из соцсетей «Мои сны при температуре 39.9»: стихотворения Рождественского сменяет монолог про таксиста-расиста, отрывки из Чехова — сцена из «Крестного отца», лиричное чтение текста песни «Чужие губы» — удачные попытки сделать колесо, а пафосное появление «Егора Летова» — читка пацанского рэпа. Постепенно с позиции зрителя невольно начинаешь чувствовать себя тоже кастинг-агентом и раздавать вердикты: «Слишком тихо —ничего не слышно!», «Ой, ну опять стихи!».
Всего заявлено 30 участников, 20 отобрали заранее, также на сцену периодически вызывают желающих из зала. Рандомно выбрать конкурсантов оказывается сложно: одни чинно тянут руку, другие начинают петь, третьи взывать к жюри и использовать запрещенный прием: «У меня день рождения! Можно я?» Последнего — 31 конкурсанта — выбирают при помощи аукциона. Лот улетает за 90 тысяч рублей, в зале удивляются: «Откуда у начинающих артистов такие деньги?!»
За спиной — четыре часа открытого кастинга. Приз — ту самую шапку со всем банком — забирает ученица Фильштинского Славяна Кощеева (да, реальное имя!) с этюдом про пробы на роль матери-алкоголички в студенческом кино.
Почти полночь. На крыльце стоит так и не выступивший расстроенный юный актер с гитарой, который (впрочем, как и многие другие участники) верит в будущий шанс: «Ну мне все равно, я в следующий раз тоже приду».
Юрий Быков
участник жюри «Актерской шапки», режиссер сериалов «Лихие», «Метод» и фильма «Дурак»
Для меня «Актерская шапка» — возможность почувствовать среднюю температуру по больнице. Каждый раз, когда снимаешь звезд, задаешься вопросом: а может где-то там самородок, и мы забыли его среди тысяч неизвестных и прекрасных? Сегодня атмосфера классная, но ребятам нужно понять, что «шапка» — про обаяние, подготовку, уверенность, подбор материала. Я даже сам захотел выйти на сцену, рассказать басню «Стрекоза и муравей» и показать им, что надо быть ярче. Каждая «шапка» — шанс оставить впечатление. На сцену надо выходить на таком кураже, чтобы даже если ничего не получится, искры сыпались до конца вечера.
Стас, «Актерская шапка» в Петербурге проходит с января 2023 года. Расскажите, как появилась идея такого формата открытого кастинга.
Во время пандемии на карантине я создал телеграм-канал «Профпригодный режиссер» и начал проводить прямые эфиры, куда приглашал кинодеятелей. Вокруг блога сфомировалось комьюнити: пять-шесть тысяч человек. Появился запрос на очную встречу, и мы ее провели. Оказалось неловко и странно, потому что многие пришли на нее с единственной целью — познакомиться со мной и потенциально сняться в каком-то проекте. После этого я предложил Мите (кастинг-агенту Дмитрию Савельеву. — Прим. ред.) создать специальный формат для профессионального представления артистов. И мы его придумали! Открытый микрофон в баре Мити «Сухой закон», где каждый мог бы что-то показать или прочитать. В 2023-м «шапка» была еще несистемная и открытая.
До предварительного отбор артистов и жюри оставалось совсем недолго. А почему такое название?
Мы подумали, что у актеров должна быть дополнительная мотивация — денежный приз. А класть деньги в шапку — давняя, еще советская традиция. В конце съемочного периода представитель группы брал головной убор и проходил с ним по площадке. Потом на собранные средства покупали выпивку, закуску и отмечали конец рабочего процесса. У Мити есть целая коллекция шапок, но мы почему-то из нее выбрали для нашего проекта папаху.
У артиста на «шапке» как будто — три основных цели: быть замеченным, сорвать денежный куш и попробовать на себе необычный тренинг. Ничего не забыла?
Для актеров в Петербурге «шапка» — место, где можно «найти своих и успокоиться». То есть людей с похожими проблемами: недостаточно востребованных, находящихся в нишевом статусе, лишенных больших ролей. Из петербургских артистов процентов 7-10 имеют стабильную работу, остальные — аниматоры, участники массовки или актеры, которые 20 лет в театре говорят: «Кушать подано!» Но они все хотят роста, вызова, чего-то нового.
То есть вы с Дмитрием стали наставниками для неизвестных артистов.
Мы их проводники. У многих режиссеров есть зависимость от открытия звезд, у нас тоже есть такие амбиции.
За эти два года были успешные кейсы? «Шапка» предугадала сверхновых звезд?
Мы подводили статистику — было около 200 утверждений на роли. Например, Аня Савранская, актриса из «Метода», «Льда», «Ангелы не жужжат». Сейчас она движется вперед семимильными шагами, что я связываю с ее талантом и участием в «шапке».
В жюри у вас наверняка часто бывали селебрити?
Конечно! Данила Козловский, Евгений Сангаджиев, Николай Хомерики, Алексей Нужный, Олег Трофим.
Вы тоже находили на «шапке» актеров в свои проекты?
Буквально недавно утвердил победителя ярославской «шапки» в сериал на большую роль. Но лично для меня это еще и редкая возможность взаимодействия с аудиторией — здесь я один из ведущих, говорящая голова.
Раскройте секрет успешного выступления на «шапке».
Мы даже внутри команды об этом не можем договориться! Кому-то нравится артист, другому кажется совершенно неинтересным. Если ты хочешь выиграть «шапку» и получить деньги, ты должен быть острым, ироничным, музыкальным, запоминающимся. Кого выделит жюри, которое сидит на кастинге три часа и более? Конечно, тех, кто показался выразительным. Проблема в том, что в погоне за яркостью образа, ремесло остается на втором плане. Например, на последней «шапке» я как режиссер ничего не понял про актера, взявшего первое место. Мне больше интересны выступления, которые потенциально можно использовать в кино. Например, у победителя на ярославской шапке был вербатим об алкаше, который говорит с молодым артистом. Я вполне представляю его в фильме Жоры Крыжовникова. Именно таких артистов важно поощрять.
Как будет развиваться проект дальше?
В этом сезоне мы хотим попробовать поменять тактику отбора — будем сами приглашать конкретных артистов, а не ждать, когда они сами отправят заявку. Наша цель — обратить внимание индустрии на тех, кого кастинг-агенты и продюсеры незаслуженно обходят стороной. Далеко не все эти люди идут к нам на «шапку», потому что это психологически сложно. Да и актерам свойственно быть в позиции ждуна: верить, что режиссер заметит их в театре графини Паниной или в Коломягах. Они правда иногда, как малые дети: капризные и обидчивые. Мы их нежно любим за это, но попробуем заставить стать звездами.
Вы говорили на петербургской «шапке», что хотите пригласить в жюри Эмира Кустурицу.
Это не мечта, а реальность ближайшей московской «шапки». Приходите к нам, давайте вместе открывать новые лица для театра и кино!
Следить за проектом и ловить билеты на будущие «Актерские шапки» можно здесь.
