Что такое «Актерская шапка» и как проект-буст для артистов прошел в Петербурге? Рассказывают режиссеры Стас Иванов, Юрий Быков и агент Дмитрий Савельев

Стас, «Актерская шапка» в Петербурге проходит с января 2023 года. Расскажите, как появилась идея такого формата открытого кастинга.

Во время пандемии на карантине я создал телеграм-канал «Профпригодный режиссер» и начал проводить прямые эфиры, куда приглашал кинодеятелей. Вокруг блога сфомировалось комьюнити: пять-шесть тысяч человек. Появился запрос на очную встречу, и мы ее провели. Оказалось неловко и странно, потому что многие пришли на нее с единственной целью — познакомиться со мной и потенциально сняться в каком-то проекте. После этого я предложил Мите (кастинг-агенту Дмитрию Савельеву. — Прим. ред.) создать специальный формат для профессионального представления артистов. И мы его придумали! Открытый микрофон в баре Мити «Сухой закон», где каждый мог бы что-то показать или прочитать. В 2023-м «шапка» была еще несистемная и открытая.

До предварительного отбор артистов и жюри оставалось совсем недолго. А почему такое название?

Мы подумали, что у актеров должна быть дополнительная мотивация — денежный приз. А класть деньги в шапку — давняя, еще советская традиция. В конце съемочного периода представитель группы брал головной убор и проходил с ним по площадке. Потом на собранные средства покупали выпивку, закуску и отмечали конец рабочего процесса. У Мити есть целая коллекция шапок, но мы почему-то из нее выбрали для нашего проекта папаху.

У артиста на «шапке» как будто — три основных цели: быть замеченным, сорвать денежный куш и попробовать на себе необычный тренинг. Ничего не забыла?

Для актеров в Петербурге «шапка» — место, где можно «найти своих и успокоиться». То есть людей с похожими проблемами: недостаточно востребованных, находящихся в нишевом статусе, лишенных больших ролей. Из петербургских артистов процентов 7-10 имеют стабильную работу, остальные — аниматоры, участники массовки или актеры, которые 20 лет в театре говорят: «Кушать подано!» Но они все хотят роста, вызова, чего-то нового.