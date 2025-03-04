«Жизнь таланта в тоталитарном государстве»: каким получился новый роман-буфф Гузели Яхиной «Эйзен»?

Обложка новой книги Гузели Яхиной — коллаж в духе 1920-30-х годов. На ней Сергей Эйзенштейн предстает в облике этакого клоуна с печалью во взгляде. Оформление словно предупреждает и о судьбе режиссера, и об особенностях книги: впереди нас ждет «роман-коллаж», хотя автор и называет свое произведение «роман-буфф».

Вопросов к этому поначалу очень много. Почему роман-буфф? Буфф по определению — комическая или даже сатирическая пьеса, построенная на шутливых положениях. В русской литературе — это очень редкий жанр, сходу вспоминается только гротескная «Мистерия-буфф» Владимира Маяковского.

Буффонадой «грешил», например, итальянский кинематограф в середине 1960-х — начале 1970-х годов: погони, быстрая игра, стремительно меняющееся действие. Можно переложить эту трактовку буффонады на роман Яхиной, но вопрос определения жанра все равно зависает в воздухе, и так и остается неразгаданным до самого финала.

Где-то автор следует законам буффонады, описывая, к примеру, работу Эйзенштейна над фильмами или вкладывая в уста главного героя нецензурщину и скабрезности, но в целом «Эйзен» — просто набор разножанровых эпизодов. Это смонтированная биография режиссера с изложением известных фактов и додуманными событиями и диалогами. То есть скорее, роман-коллаж или роман-конструктор.