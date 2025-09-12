Посмотрите, как выглядит Центр современного искусства имени Сергея Курехина после реконструкции

В Петербурге после реконструкции показали обновленный кинотеатр «Прибой» — Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Для посетителей он будет доступен с 1 октября, однако на отдельные события можно попасть до официального открытия. Собака.ru рассказывает, что там будет.
Кинотеатр «Прибой» возвели к 1966 году по типовому проекту 2‑й мастерской института «Ленпроект» Олега Василенко, Натана Трегубова, Людвига Шимаковского и Виктора Фромзеля под руководством Виктора Белова. Таких было еще 13 в Петербурге, среди них — «Меридиан», «Максим», «Невский», «Современник», «Охта».
«Объемно-планировочная композиция удачна. Удобная и экономичная система заполнения и эвакуации зрительного зала. Прозрачное стекло сверху донизу как бы разрушает преграду между вестибюлем, фойе и площадью, вводит жизнь улицы в интерьер кинотеатра. Эта иллюзия подчеркивает общественный и зрелищный характер сооружения», — так писала архитектор Ирина Дуранина в 1972 году об архитектурном облике кинотеатров.
В 2004 году в нем получил прописку Центр современного искусства им. Сергея Курехина. И это место стало культовым: в «Прибое» играли Deerhoof, Psychic TV, Swans, Алек Эмпайр, Михаэль Ротер и Уильям Басински. Со временем здание обветшало, в 2011 году город объявил конкурс. Победителем стало ООО «ПСБ «ЖилСтрой», известное по реконструкции здания Библиотеки имени Маяковского на Фонтанке. В 2016 году «Прибой» ушел на реконструкцию. Автором архитектурного проекта выступил заслуженный художник России Александр Петров. За дизайн интерьера отвечало бюро «БУДНИ» во главе с Никитой Сидоровым и Ольгой Романовой.
В пятиэтажном здании разместили два концертных зала-трансформера, концертно-выставочное пространство в холле второго этажа, амфитеатр, студии телевидения и звукозаписи, медиатеку, фонды для хранения архивных материалов, постоянную экспозицию, посвященную Сергею Курехину, кафе и панорамный ресторан.
На нулевом этаже работает постоянная экспозиция «Адреса перемен». Идея выставки — показать на карте города знаковые пространства, где жили и творили художники, музыканты, поэты и творческая молодежь эпохи Перестройки
На выставке представлены рисунки Виктора Цоя, живопись Георгия Гурьянова, работы Ольги Тобрелутс и Тимура Новикова, Сергея Бугаева-Африки, Ивана Сотникова и Олега Котельникова, Андрея Крисанова, Андрея Хлобыстина, Андрея Хааса и Алексея Хааса, Инала Савченко и других
Среди предметов в экспозиции можно встретить картину Алексея Хааса «По мотивам Кита Харинга» 1990 года, личные ботинки и диджейскую установку Георгия Гурьянова
Сооснователь бюро «БУДНИ»:
«Концепция интерьеров Центра Курехина формировалась на пересечении двух мотивов — духа творчества Сергея Курехина и атмосферы старого кинотеатра “Прибой”. Мы оттолкнулись от образа “Капитана” и морской тематики, добавили материалы и приемы, характерные для советских общественных зданий. Для нас важно работать с культурными кодами, поэтому мы стремились сохранить память места — через визуальные отсылки.
На этапе детализации мы сознательно отказались от слишком ярких архитектурных акцентов. Пространство должно было подчёркивать искусство, а не конкурировать с ним. Так появилась идея архитектурного фона — спокойного и собранного. Бетон и нержавеющая сталь в отделке, мягкий рассеянный свет и отсутствие декоративного давления создают нейтральную, но выразительную среду».
Сооснователь бюро «БУДНИ»:
«Мы сохранили морской мотив в пластике интерьеров: в концертном зале это панели, напоминающие волнорезы, и параметрический балкон; в кафе и ресторане — волнообразная кулиса. Эстетику советских интерьеров мы передали через узнаваемые детали: стилизованные люстры главного холла, мозаичное терраццо пола, массивные деревянные перила. Эти элементы создают атмосферу, которая связывает проект с историей места и культурным контекстом города.
Уверены, что в сотрудничестве с художественным руководителем Центра и генеральным подрядчиком ООО «ПСБ «ЖилСтрой» удалось реализовать значимый для Петербурга объект — новое пространство, которое станет яркой точкой притяжения и для горожан, и для искусства».
