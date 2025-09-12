Посмотрите, как выглядит Центр современного искусства имени Сергея Курехина после реконструкции

Кинотеатр «Прибой» возвели к 1966 году по типовому проекту 2‑й мастерской института «Ленпроект» Олега Василенко, Натана Трегубова, Людвига Шимаковского и Виктора Фромзеля под руководством Виктора Белова. Таких было еще 13 в Петербурге, среди них — «Меридиан», «Максим», «Невский», «Современник», «Охта».

«Объемно-планировочная композиция удачна. Удобная и экономичная система заполнения и эвакуации зрительного зала. Прозрачное стекло сверху донизу как бы разрушает преграду между вестибюлем, фойе и площадью, вводит жизнь улицы в интерьер кинотеатра. Эта иллюзия подчеркивает общественный и зрелищный характер сооружения», — так писала архитектор Ирина Дуранина в 1972 году об архитектурном облике кинотеатров.