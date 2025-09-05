Знакомьтесь, ученик Сокурова Юрий Мокиенко — документалист с призами ММКФ и «Окно в Европу» из необычной кинодинастии

Выпускник мастерской Александра Сокурова в СПбГИКиТ Юрий Мокиенко после громкого дебюта с нежным семейным доком «Отцы» (призы на ММКФ и в Выборге!) в этом году вновь завоевал одну из документальных наград на фестивале «Окно в Европу» с картиной «Великанцы». Пообщались с Юрием о творчестве и необычной кинодинастии: его брат Никита недавно снял первый игровой фильм «Алиса», а папа, Михаил Юрьевич Мокиенко, проводит «Золотой шуруп» — смотр детского любительского кино (в этом году был уже пятый по счету!).
Юрий Мокиенко
Короткая предыстория. Мой хороший друг в этом году сказал мне: «Саша, хозяйка квартиры, которую снимаю, зовет на премьеру фильма ее сына. Не хочешь сходить?» Так я совершенно случайно попал на «Алису» вашего брата Никиты и заинтересовался творческой историей семьи Мокиенко. Хотя, конечно, знал про ваш фильм «Отцы» и папу Михаила Юрьевича, который вел популярную детскую передачу на питерском ТВ. Пазл сложился — захотелось выяснить, как целая семья вдруг пришла к большому кино.
Тут все интересно переплетается. Да, есть мой брат Никита (режиссер фильма «Алиса», показанного в этом году в конкурсной программе фестиваля «Горький» в Нижнем Новгороде. — Прим. ред.), и есть наш отец, Михаил Юрьевич Мокиенко (писатель, драматург, режиссер, актер, композитор и ведущий детской программы на петербургском телевидении «Сказки дедушки Мокея». — Прим. ред.). Начать, наверное, правильнее с папы. Потому что это он дал нам творческий и энергетический толчок своим примером и масштабом личности. У папы в девяностые годы был театр «Бурзачило». Абсолютно творчески свободная история, которая довольно громко звучала в то время в Питере — но, к сожалению, потом она не развилась и по разным причинам сдулась к нулевым. Тем не менее это была важная для нас вещь — как для меня, так и Никиты. Он старше меня на десять лет, но мы ходили на все папины спектакли и жили в этом довольно мощном поле, которое определило наш дальнейший путь.
А потом детство закончилось.
Мы выросли, Никита стал заниматься продюсированием спектаклей и их прокатом по стране. Он до сих этим зарабатывает. А я пошел в другую сферу — кино. Учился на звукорежиссера, параллельно работал с компьютерной графикой и монтажом, а в какой-то момент пришел к тому, что нужно пробовать режиссировать самому. К этому всегда было внутреннее стремление — я всегда делал много документальных работ разного масштаба. В основном, конечно, заказных, но тем не менее. В том числе, про своего брата Никиту и его гастроли по стране. Материал до сих пор где-то лежит, наверное, когда-нибудь с ним что-то сделаю.
Юрий, Михаил и Никита Мокиенко в окружении близких
И как проходило вливание в кинорежиссуру?
Я попал на курс к Александру Николаевичу Сокурову, а моей выпускной работой стал фильм «Отцы». Придумывая диплом, я сразу вспомнил папу: он живет в деревне в Псковской области и на пенсии стал помогать детям со съемками любительских фильмов. Это абсолютно его: он постоянно устраивает вокруг себя движуху. А в соседней деревне от папы живет мой брат Никита, который тоже в тот год почему-то решил сделать фильм. Они оба сняли по картине, к сожалению.
Почему «к сожалению»?
Потому что я не успел с дипломом. Хотел запечатлеть этот процесс, как они все делают — и, собственно, снять картину, которая в итоге стала бы «Отцами». Пришлось пойти на уловку и сказать: «Ребята, давайте-ка вы снимете еще по фильму». Они ответили, что им лень снова с нуля начинать — и это действительно тяжело, понятно, что они творчески поисчерпались к этому моменту. Тогда я подумал: «А давайте устроим в конце лета кинофестиваль, вы сделаете два новых фильма, и мы там устроим премьеры». Так в 2021 году родился «Золотой шуруп» (междеревенский фестиваль детского игрового кино, проходящий в Псковской области. — Прим. ред.).
О нем мы еще поговорим. Это ваши съемки так сильно повлияли на Никиту, что теперь у него есть собственная игровая полнометражка «Алиса» с Александром Башировым и Татьяной Булановой в касте?
Пожалуй. Мне кажется, то, как прозвучал фильм «Отцы», сильно на него повлияло (но это мои догадки). И Никита пошел на курс Ильи Северова в наш любимый Институт кино и телевидения — тоже отучился на режиссера. «Алиса» — его дипломный фильм, то есть в каком-то смысле у нас соревнование. Мы друг у друга вызываем азарт: «Отцы» в нем пробудили чувство, что он хочет (а главное — может) что-то сделать, и это дорогого стоит. Он поднял очень серьезную махину, снял полнометражный фильм с нуля — это, в свою очередь, и меня подстегивает дальше делать свою работу. Сейчас есть довольно крупный замысел, который хочется реализовать.
Кадр из фильма «Алиса»
А как вы попали именно к Сокурову — всегда мечтали?
Когда я поступал на режиссуру, то сделал себе табличку: выписал, какие мастерские сейчас существуют и куда реально попасть. Были и московские, и питерские. В какой-то момент моя будущая жена рассказала: «Смотри, Александр Николаевич набирает». Сразу подумал: «Круто!» — как-то интуитивно, сердцем почувствовал, что это человек, к которому стоит пойти учиться. Хотя тогда нельзя сказать, что видел много его фильмов. Сейчас, конечно, не просто посмотрел все, но и поработал у него на «Сказке» (экспериментальный фильм Александра Сокурова 2022 года. — Прим. ред.): был в команде, которая делала компьютерную графику. Это происходило во время обучения — для меня это был бесценный опыт работы с большим режиссером, фигурой и личностью.
Сложный был отбор?
Могу сказать, что когда я проходил актерский третий тур конкурса и отыграл то, что заготовил, подумал: «Слава Богу, мне больше не надо будет смотреть в глаза этим людям». Потому что более стыдную работу сложно придумать — но, к моему удивлению, в глаза этим людям мне пришлось смотреть еще несколько лет.
Кадр из фильма «Отцы»
Вернемся к «Золотому шурупу». Получается, в 2021 году это была ваша идея провести фестиваль, чтобы был материал для дипломной картины.
Нельзя сказать, что «Шуруп» придумал я — он все равно бы случился. Папа снимал много любительских фильмов, Никита тоже попал в эту историю, дети в округе тоже уже начали снимать. Так что придумал фестиваль папа, может быть, не называя. Из-за всей этой атмосферы он не мог не случиться — так совпало, что мне надо было снимать диплом, но если бы прошло два-три года, он родился бы по какой-то другой причине.
В «Отцах» дебютный «Шуруп» проходил в течение двух-трех часов. Открытие, потом детский концерт: ребята разных возрастов исполняли, кто что умеет — играли на гитаре, читали стихи, показывали фокусы. Это было абсолютно здорово. Затем был смотр конкурсных фильмов (в основном, конечно, папиных, но из соседней деревни тоже прислали двух- или трехминутный, снятый с коптера). В конце — два фильма отца и брата: «Дюймовочка» и «Никто», и сразу закрытие.
И как он в итоге развивался и как, на ваш взгляд, будет развиваться дальше?
В этом году прошел пятый, юбилейный фестиваль: он немножко разросся, но в целом все равно остался таким же камерным и уютным. Сейчас он длится уже три дня. Там есть открытие с концертом, просмотр фильмов в отдельный день, на третий — тоже концерт и закрытие. Мы выиграли грант — хоть и небольшой, но тем не менее. Вообще это очень важно, если эту историю дальше будут поддерживать, потому что, честно говоря, сейчас она получается уже из последних сил. Всей организацией занимается моя мама, Светлана Бурякова, директор фестиваля. И чем дальше, тем тяжелее, потому что финансирования не хватает.
Все уходит в нули, тратится много сил, но главное, что людям нравится — они приезжают с большим удовольствием. На одном из фестивалей председателем жюри была актриса и режиссер Наталья Сергеевна Бондарчук, часто приезжают детский писатель Андрей Усачев и композитор Александр Пинегин. Это просто классики современной детской литературы и песни, которых мы очень любим. А этом году к нам присоединился артист Сергей Селин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», и много кто еще.
Кадр из фильма «Великанцы»
Давайте поговорим про ваш фильм «Великанцы», которые страшно всем понравились на фестивале «Окно в Европу». Это история про театр с гигантскими куклами русских писателей — как она нашлась?
Это тот случай, когда кино придумал не автор: нам его заказали Аня Викторова и Миша Васильев. Аня — художественный руководитель и главный режиссер знаменитого петербургского кукольного театра «КукФо». Миша — актер и еще много чего делающий человек. У них есть совместный проект, который называется «Великанцы» (уличный перформанс с шагающими по городу огромными куклами классиков русской литературы: Достоевским, Гоголем, Пушкиным и другими. — Прим. ред.).
И выглядит он, прямо скажем, впечатляюще.
Это была довольно громкая история. По их словам, они проснулись знаменитыми, после того, как просто вечерком погуляли по улице с этими «великанцами» — потестили их, что называется. И вот спустя 10 лет они решили обновить кукол. И подумали: «В прошлый раз мы так здорово все это делали, но ничего не снимали. Давайте-ка найдем режиссера». И Миша Васильев, человек очень предприимчивый, с шилом в одном месте (в хорошем смысле), быстро сориентировался. Написал своему знакомому, они в каком-то телеграм-канале с большой аудиторией опубликовали пост о поисках, скинули свои ролики. И мы с Сережей Кальварским, моим однокурсником у Александра Николаевича Сокурова и дорогим другом, можно сказать, прошли этот конкурс. Более того, потом оказалось, что мы уже знакомы с Мишей. И взялись делать фильм: я как режиссер, Сережа как второй оператор, который помог поставить несколько сцен и много чего придумал. За что я ему очень благодарен.
То есть по сути это ваш совместный проект?
Замысел мы обсуждали вместе, но потом договорились, что фильм делаю я — купил камеру и сразу же начал снимать. Привлекло очень красивое черно-белое видео, которое сделала еще одна наша подруга Аня. Она очень интересно на них посмотрела: есть в этих «великанцах» какая-то жуткость, питерская потусторонность и гоголевщина. Но уже подступившись к фильму, мы поняли, что работа достаточно тяжелая: эмоционально было сложно за что-то зацепиться. Материал был достаточно однообразный, и его сравнительно немного — поэтому и съемки, и производство заняли всего несколько недель.
Юрий Мокиенко на съемках фильма «Отцы»
Вы упомянули про свой новый крупный замысел. Расскажете?
Подробностей сейчас, к сожалению, раскрыть не могу: и страшно сглазить, и есть много не до конца сформулированных вещей, которые кристаллизуются в процессе работы. Можно только сказать, что это кино про семью — и опять будет тема отцов и сыновей.
Не могу не спросить про деньги. Любое кино — процесс затратный, вы снимаете исключительно на свои или кто-то все-таки помогает со стороны?
Как сказал еще один наш с Сережей Кальварским друг-оператор Ваня Миклин: «Вы, парни, вообще полные андеграундщики, я вами восхищаюсь». Часто бывает, что мы отказываемся от денежных проектов, потому что есть условия, на которые не очень хочется идти. Пока мы делаем так, хотя я ни от чего не зарекаюсь. С одной стороны, хочется сохранить творческую свободу, с другой — избегать постоянных заказов, то есть делать ролики или какие-нибудь еще подработки только ради денег. Тут нужно найти баланс. Будущий проект, конечно, нельзя будет сделать на свои — их просто нет. Могу сказать одно: может быть, мы будем делать этот фильм с моим братом Никитой. Если сложатся звезды, он выступит продюсером. Думаю, это может быть интересным опытом для нас всех и интересным результатом.
Кадр со съемок фильма «Отцы»
Насколько знаю, Мокиенко — очень большая семья. Кроме вас с Никитой и Михаилом Юрьевичем кто-то еще занимается (или готовится заниматься) кинопроцессом?
По линии непосредственно фильмов особо никто не двигается. Но у меня еще есть двоюродный брат Костя, который тоже учился на звукорежиссера кино, но ушел в концертную деятельность. В кино он совсем немного работал. Есть брат Тимофей, режиссер мультипликации, он тоже существует в авторском ключе. У него есть написанный им комикс и несколько выпущенных им анимационных фильмов. Очень творческий человек.
И наконец — что вас вдохновляет?
Хороший вопрос. Вот я сейчас иду, разговариваю с вами и вижу — воробушки летят. Это меня сильно мотивирует: знаете, такие картинки в жизни очень простые и легкие. Как бы банально или наивно это ни звучало, но в последнее время у меня только это и получается — как-то останавливаться, отключаться от этой гонки, которая постоянно нас преследует. Все нацелено на то, чтобы мы куда-то мчались, за чем-то гнались, двигались, становились успешнее, продуктивнее и так далее. И, к сожалению, это не имеет под собой никакого содержания. Когда ты останавливаешься и оглядываешься, многое начинаешь замечать, а главное — чувствовать.
Ну а вдохновляют своим личным примером меня многие люди: мой папа, Никита. И, естественно, Александр Николаевич, любимый мастер, который показывает, как можно существовать в творческом пространстве и в авторском поле. Наверное, так.
