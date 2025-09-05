Знакомьтесь, ученик Сокурова Юрий Мокиенко — документалист с призами ММКФ и «Окно в Европу» из необычной кинодинастии

Короткая предыстория. Мой хороший друг в этом году сказал мне: «Саша, хозяйка квартиры, которую снимаю, зовет на премьеру фильма ее сына. Не хочешь сходить?» Так я совершенно случайно попал на «Алису» вашего брата Никиты и заинтересовался творческой историей семьи Мокиенко. Хотя, конечно, знал про ваш фильм «Отцы» и папу Михаила Юрьевича, который вел популярную детскую передачу на питерском ТВ. Пазл сложился — захотелось выяснить, как целая семья вдруг пришла к большому кино.

Тут все интересно переплетается. Да, есть мой брат Никита (режиссер фильма «Алиса», показанного в этом году в конкурсной программе фестиваля «Горький» в Нижнем Новгороде. — Прим. ред.), и есть наш отец, Михаил Юрьевич Мокиенко (писатель, драматург, режиссер, актер, композитор и ведущий детской программы на петербургском телевидении «Сказки дедушки Мокея». — Прим. ред.). Начать, наверное, правильнее с папы. Потому что это он дал нам творческий и энергетический толчок своим примером и масштабом личности. У папы в девяностые годы был театр «Бурзачило». Абсолютно творчески свободная история, которая довольно громко звучала в то время в Питере — но, к сожалению, потом она не развилась и по разным причинам сдулась к нулевым. Тем не менее это была важная для нас вещь — как для меня, так и Никиты. Он старше меня на десять лет, но мы ходили на все папины спектакли и жили в этом довольно мощном поле, которое определило наш дальнейший путь.

А потом детство закончилось.

Мы выросли, Никита стал заниматься продюсированием спектаклей и их прокатом по стране. Он до сих этим зарабатывает. А я пошел в другую сферу — кино. Учился на звукорежиссера, параллельно работал с компьютерной графикой и монтажом, а в какой-то момент пришел к тому, что нужно пробовать режиссировать самому. К этому всегда было внутреннее стремление — я всегда делал много документальных работ разного масштаба. В основном, конечно, заказных, но тем не менее. В том числе, про своего брата Никиту и его гастроли по стране. Материал до сих пор где-то лежит, наверное, когда-нибудь с ним что-то сделаю.