Рецензия на фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу: почему это образцовое молодежное кино?

Альтернативные дистопические Соединенные Штаты — после неназванной большой войны (то ли гражданской, то ли с внешним противником) Америка уверенно свернула на рельсы военной диктатуры. Ради поднятия боевого духа населения верхушка страны под руководством фактурного пожилого силовика в очках-авиаторах, известного как Майор (Марк Хэммил), ежегодно устраивает соревнования для отчаянных молодых парней. Правила просты: 50 юношей должны идти по шоссе со скоростью не ниже трех миль в час. Нарушения фиксируют наручные датчики и солдаты со штурмовыми винтовками. После троекратных предупреждений или попытки уйти с дороги — расстрел. Под камерами прямого эфира до финиша доберется только один — и получит внушительный денежный приз и право на исполнение почти любого заветного желания.

Среди участников есть рисковые тинейджеры, желающие заработать и выбраться из беспросветной бедности, те, кто хочет показать свою смелость, а еще персонажи с непростой внутренней мотивацией — например, Рэймонд Гэррети (Купер Хоффман) или Питер МакВрис (Дэвид Джонссон). И если стартовые мили даются всем легко и с шуточками, дальше становится не до смеха: сразу после безжалостно убийства отстающего ходока.