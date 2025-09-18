Рецензия на фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу: почему это образцовое молодежное кино?

В российский прокат вышла «Долгая прогулка» — экранизация раннего романа Стивена Кинга, которую снял режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс. Рассказываем, как за вывеской брутальной антиутопии о тинейджерах и диктатуре притаилась нежная история о дружбе и взаимопомощи.
Альтернативные дистопические Соединенные Штаты — после неназванной большой войны (то ли гражданской, то ли с внешним противником) Америка уверенно свернула на рельсы военной диктатуры. Ради поднятия боевого духа населения верхушка страны под руководством фактурного пожилого силовика в очках-авиаторах, известного как Майор (Марк Хэммил), ежегодно устраивает соревнования для отчаянных молодых парней. Правила просты: 50 юношей должны идти по шоссе со скоростью не ниже трех миль в час. Нарушения фиксируют наручные датчики и солдаты со штурмовыми винтовками. После троекратных предупреждений или попытки уйти с дороги — расстрел. Под камерами прямого эфира до финиша доберется только один — и получит внушительный денежный приз и право на исполнение почти любого заветного желания.
Среди участников есть рисковые тинейджеры, желающие заработать и выбраться из беспросветной бедности, те, кто хочет показать свою смелость, а еще персонажи с непростой внутренней мотивацией — например, Рэймонд Гэррети (Купер Хоффман) или Питер МакВрис (Дэвид Джонссон). И если стартовые мили даются всем легко и с шуточками, дальше становится не до смеха: сразу после безжалостно убийства отстающего ходока.
Стивен Кинг написал «Долгую прогулку» еще в 1966-м, когда ему не было и двадцати. Однако до публикации роман парадоксальным образом добрался только спустя 13 лет, а до экранизации — только сейчас. Это удивляет: настолько этот (с одной стороны, нехитрый, а с другой — эмоционально резонирующий) сюжет кажется беспроигрышным со всех сторон. Режиссер Фрэнсис Лоуренс, основательно набивший руку на нескольких частях «Голодных игр», здесь явно забирает свое. Почти любая хорошо рассказанная история про соревнования на выживание с огромной вероятностью станет хитом — в случае «Долгой прогулки» литературный первоисточник действительно встретил нужного постановщика.
Естественно, напрашивается сравнение с «Игрой в кальмара» — но на фоне «Прогулки» сериал выглядит пестрой коробкой с леденцами, которую к финалу уже перестаешь воспринимать всерьез. Фильм Лоуренса играет на другом: мальчишки, которые поначалу бодрятся, спорят, кто круче, и думают, что готовы на все ради победы, уже спустя несколько десятков миль на жаре и смертей сверстников отчетливо понимают, куда вообще попали.
Это качественное подростковое кино, которое по гуманистическому посылу оказывается прямым антиподом, например, «Повелителя мух». Если Уильям Голдинг в метафорической форме выносил человечеству приговор и ставил планете оценку «ноль», тогда Кинг и Лоуренс дают молодым людям шанс: падающего здесь не толкают, а стараются с ним подружиться и спасти. Несмотря на то, что в безумных условиях это невероятно сложно. Солируют здесь, конечно же, герои Хоффмана и Джонссона, за пять дней экранного пути создающие как раз ту самую трудновоспроизводимую химию дружбы, которая, мгновенно возникнув, может быстро исчезнуть или сохраниться навсегда. Впрочем, остальной актерский ансамбль не отстает — всех жаль, на каждого выбывшего на пути к финалу физически больно смотреть (Лоуренс не перебарщивает, но и не стесняется натуралистичных подробностей).
Одним словом, вопросы «Кто мы, откуда и куда мы идем?» в фильме обсуждается по максимуму. В условные 18 лет им задаваться просто необходимо, но и для всех остальных возрастов он тоже будет не лишним.
