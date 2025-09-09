Как в Петербурге появилось «Шклярский. Experience» — междисциплинарное арт-пространство лидера «Пикника» (с театром, читками и выставками!)

Дикий эксклюзив! 17 сентября концертом группы «Пикник» откроется проект ее фронтмена Эдмунда Шклярского и его дочери, драматурга Алины Шклярской. В арт-пространстве «Шклярский. Experience», расположившемся во дворце «Олимпия», обещают драматургические читки (по сказкам автора «Калечины-Малечины» Некрасовой!), режиссерский клуб (Крестьянкин! Павлович!), музыкальные перформансы с участием роботов (что? да!), встречи с художниками (Мотолянец! Багс!), выставку в честь грядущего 45-летия Ленинградского рок-клуба и спектакли (в том числе Марии Милютиной — той самой Кэт из «Брата»). Редакция Собака.ru побывала в особняке на Литейном и расспросила авторов новой точки притяжения на карте Петербурга о концепции и главных событиях этого сезона.
Какая у проекта концепция?
«Шклярский. Experience» — аналог ренессансных студиоло и кабинетов редкостей, небольших пространств во дворцах, где были сосредоточены искусство, философия и наука. «Процесс рассматривания объектов в студиоло воспринимался как перформанс», — объясняет драматург Алина Шклярская.
Поэтому в афише проекта — экспериментальные ивенты, которые не так часто встречаются на других площадках. Например, драматургические читки — эскизы небольших спектаклей (стартуют рассказом автора хитовой «Калечины-Малечины» Некрасовой!). Режиссерский клуб — по сути, формат закрытого показа, где театральные постановщики вступают в дебаты со зрителями, критиками и коллегами (среди спикеров анонсируют Крестьянкина, Павловича и Муромцева!). Встречи с художниками — возможность поговорить о том, что успешные арт-гуру думали о карьере на старте своего пути и что сейчас (в премьерном паблик-токе заявлен участник арт-группы Parazit Мотолянец!). А также концерты, где наравне с живыми музыкантами, на инструментах играют роботы.
Акцент сделан на камерности: в зале помещается не более 60 человек. «”Шклярский. Experience” — пространство, где мы обращаемся к небольшому кругу аудитории, который нам близок», — рассказывает фронтмен группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.
Какая у локации история и как она обыгрывается?
Арт-пространство «Шклярский. Experience» займет первый этаж особняка княгини Долгоруковой по адресу Литейный, 14. Дом был построен в 1843-1844 годах, а в начале XX века на литературных вечерах в местном салоне бывали писатель Александр Куприн и император Николай II. Тогда же бытовал литературный миф, что особняк связан с пушкинской «Пиковой дамой»: «На Литейном, прямо, прямо, возле третьего угла. Там, где Пиковая Дама, по преданию, жила!». В пространстве планируют обыграть это в спектакле Марии Милютиной по мотивам повести «нашего всего».
В советское время здесь находились коммунальные квартиры, а в 1990-е сначала собирались члены «Клуба 2004» (активисты проведения Олимпийских игр в Петербурге), а затем разместилось одно из самых известных казино города — «Олимпия». Большинство петербуржцев до сих пор ассоциируют локацию именно с азартными играми.
Об историческом прошлом напоминают парадная лестница и скульптуры-светильники. Бывший кабинет директора казино выдают предметы роскоши постсоветской эпохи: мраморные подоконники и огромная светящаяся карта Финского залива во весь потолок.
Эдмунд Шклярский
фронтмен группы «Пикник»
Здесь много исторических фактов, которые мы оживляем. Например, обыгрываем «Пиковую даму», купив в качестве декора настоящие рулетку, игральные карты и револьвер. Может быть даже поставим зеркала, в которых она будет появляться.
Алина Шклярская
драматург
У особняка противоречивая история, но чем больше контрапунктов — тем интереснее. Здесь все смешалось: «Пиковая дама», коммунальные квартиры, казино. Я сейчас даже веду переговоры с режиссером Михаилом Патласовым о постановке документального спектакля про «Олимпию».
Что смотреть в «Шклярский. Experience» в ближайшее время?
- 17 сентября. Выступление группы «Пикник» с дебютным альбомом 1982 года «Дым».
- 23 сентября. Презентация книги «И нет, и никогда не будет» и автограф-сессия Эдмунда Шклярского.
- 27 сентября. Открытие режиссерского клуба. Спикеры — Вадим Максимов, Татьяна Кузовчикова, Олег Еремин, Сергей Ларионов, Алина Шклярская.
- 7 октября. Встреча с художником Семеном Мотолянцем.
- 25 октября. Режиссерский клуб с Дмитрием Крестьянкиным.
- Октябрь. Иммерсивный спектакль Марии Милютиной «Пиковая дама».
- Ноябрь. Выставка и концерт Васи Ложкина.
- Декабрь. Драматургическая читка рассказа «Медведица» Евгении Некрасовой. Инсценировка Анастасии Маер, режиссер — Михаил Смирнов.
- Март. Лекция-выставка «45 лет Ленинградскому рок-клубу».
