Как в Петербурге появилось «Шклярский. Experience» — междисциплинарное арт-пространство лидера «Пикника» (с театром, читками и выставками!)

Какая у проекта концепция?

«Шклярский. Experience» — аналог ренессансных студиоло и кабинетов редкостей, небольших пространств во дворцах, где были сосредоточены искусство, философия и наука. «Процесс рассматривания объектов в студиоло воспринимался как перформанс», — объясняет драматург Алина Шклярская.

Поэтому в афише проекта — экспериментальные ивенты, которые не так часто встречаются на других площадках. Например, драматургические читки — эскизы небольших спектаклей (стартуют рассказом автора хитовой «Калечины-Малечины» Некрасовой!). Режиссерский клуб — по сути, формат закрытого показа, где театральные постановщики вступают в дебаты со зрителями, критиками и коллегами (среди спикеров анонсируют Крестьянкина, Павловича и Муромцева!). Встречи с художниками — возможность поговорить о том, что успешные арт-гуру думали о карьере на старте своего пути и что сейчас (в премьерном паблик-токе заявлен участник арт-группы Parazit Мотолянец!). А также концерты, где наравне с живыми музыкантами, на инструментах играют роботы.

Акцент сделан на камерности: в зале помещается не более 60 человек. «”Шклярский. Experience” — пространство, где мы обращаемся к небольшому кругу аудитории, который нам близок», — рассказывает фронтмен группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.