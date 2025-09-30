Где смотреть стрит-арт в Петербурге? Собрали 11 локаций

Петербург — одна из столиц уличного искусства в России! Сдаем все явки и пароли: рассказываем, где в городе искать муралы, граффити и паблик-арт (от заброшек до музея и галереи!).
«Стрит-арт хранение»
Единственная в России институция, где собирают и исследуют искусство уличной волны. Все началось в уже далеком 2012-м, когда в Красногвардейском районе Петербурга коллекционер и идеолог проекта INLOCO Initiative Михаил Астахов создал Музей стрит-арта (сейчас не работает). В 2016-м он же поучаствовал в основании Института исследования стрит-арта, а в 2023-м появилось его физическое выражение: хранение в «Севкабель Порту».
Сегодня в коллекции более 350 произведений уличных художников со всей России: от Паши 183 до Турбена. Чтобы их увидеть, нужно записаться на одну из экскурсий (некоторые подразумевают непосредственное взаимодействие с открытым хранением — так, можно достать заинтересовавшую вас работу из специального ящика и изучить подробнее). Плюс институция проводит временные выставки (и на своей, и на сторонних площадках) и устраивает кэмпы для подростков. А еще тут есть библиотека с тематической литературой и лавка, где можно купить не только мерч и тиражную графику, но и серьезные холсты от стрит-артистов.
Кожевенная линия, 40е, 2 этаж
Двор «10.203»
Неподалеку от «Стрит-арт хранения» в «Исткабеле» в 2021 году стартовал проект «10.203», объединяющий мастерскую, галерею с временными выставками и двор с муралами. Здесь можно увидеть работы Сергея Ксеато, Ивана Ильинского, Сергея KК, Никиты Dusto и Максима Имы. Последние двое как раз расписали стены двора масштабными изображениями цикла растительной жизни.
Две первые выставки проекта «Неправда» и «Шоу животных» до сих пор можно посмотреть виртуально на сайте «10.203», сыграв в мини-игру-бродилку.
Кожевенная линия, 34
Скейт-парк под мостом Бетанкура
Администрация города, художники и исследователи стрит-арта давно пытаются как-то узаконить уличное искусство и найти стратегию, в результате которой работы не будут восприниматься как акт вандализма. Такой компромисс — отдельная площадка возле общественного скейт-парка под мостом Бетанкура. Это обшитый фанерой металлический каркас трехметровой высоты, на котором официально можно красить.
Впрочем, рисунки и надписи не остались в обозначенных границах — ими покрыты и рампы для трюков, и все заборы поблизости. Если собираетесь прийти посмотреть граффити, но ни на чем не катаетесь, лучше выбирайте дождливый день — в хорошую погоду тут царство скорости. Рассматривание искусства может оказаться опасным — не успеете моргнуть, собьют с ног!
Петровский проспект, 20/4
«Квадрат»
Площадка при молодежном центре, где можно легально рисовать и писать на специально выделенной стене. Сюда ходят красить авторы, которые не любят работать в сверхскоростном режиме, а «экспозиция» регулярно обновляется.
Также здесь можно не только посмотреть на уличные работы, но и послушать лекции о стрит-арте, а еще самим попробовать себя в искусстве — в центре есть бесплатные курсы.
Передовиков, 16/2
Двор ресторана «Цунами»
Буйство красок и образов (космонавты, темнокожие гангстеры, крылатые военные в облаках, йоги, индейцы, носороги и прочая) здесь выступает фоном для трапез: в 2019 году во дворе открылась терраса ресторана «Цунами». Но так было не всегда — когда-то не слишком легально на стенах проходили батлы райтеров. Так капитализм в очередной раз доказал свою амбивалентность, а граффити и муралам хотя бы на некоторое время обеспечена сохранность.
Лиговский проспект, 39
Полиграфическое предприятие № 3
Во дворе на Литейном можно увидеть (хоть и частично заслоненную террасой UNION) серию муралов «Что делать?». Это единственная долгоживущая работа арт-группы «Явь», созданная в партнерстве с Полиграфическим предприятием № 3. (Обычно их несогласованные произведения в течение пары часов оперативно закрашивают коммунальщики.) Художники изобразили портреты русских писателей и литературных персонажей, а также привели на стенах цитаты из книжных текстов.
Литейный проспект, 55
Дворовое пространство К-14
Маленький дворик на Ковенском переулке объединяет сразу нескольких заведений, а еще — паблик-арт с уличным искусством. Здесь, скрытые от глаз прохожих, уже много лет соседствуют ссорящаяся пара черепах, никогда не живший в этом доме композитор Иоганн Бах, белый кролик и другие.
Ковенский переулок, 14
Двор Stage StandUp Club
Еще одно место, где уличное искусство существует на полулегальных основаниях. На стенах можно встретить как котиков, тропические растения и музыкантов группы «Король и Шут», так и менее развлекательные сюжеты, созданные петербургскими стрит-артистами.
Улица Восстания, 24/27Б
Двор Дома трех Бенуа
У уличных художников место пользуется популярностью не меньше десяти лет. А вот широкая публика узнала, что здесь находится один из главных стрит-арт-спотов города в 2020-х, когда для фильма «Капитан Волкогонов бежал» гаражи покрыли копиями произведений русских авангардистов и о дворе заговорили в СМИ. Позже тут можно было увидеть работы «Новых Уличных», Базелевса и «Кто моет форточки», но и их давно сменили следующие слои краски. Работы здесь перекрывают не коммунальщики, а следующие художники, так что приходить за новыми впечатлениями можно регулярно.
Каменноостровский проспект, 24
Дом культуры 10-летия Октября
Здание, в котором когда-то располагался ДК, появилось на набережной Обводного канала больше ста лет назад. Последние 20 оно заброшено. А двор заняла другая культура — уличная. В основном, на стенах можно увидеть надписи, но попадаются и рисунки. Когда-то место было очень популярно у стрит-артистов, но в последнее время тут достаточно тихо. Даже сложно представить, что еще несколько лет назад здесь проходил уличный спектакль-лауреат «Золотой маски» 4elovekvmaske Кирилла Люкевича и Никиты Касьяненко.
Набережная Обводного канала, 62
«Двор культуры»
Осенью 2024 года во дворе заброшенных домов на «Нарвской» объявили бессрочную выставку «Сквозь бетон». Инициатор проекта Вардан Мхитарян увидел в рядах выбитых окон прототип галереи и призвал художников заполнить ее.
Стрит-арта здесь много, но не настолько, чтобы приходилось закрашивать чужую работу, когда делаешь свою. Одну из стен, например, занимает мурал Паши Безора и Олега Кузнецова. Плюс показывают искусство, которое нечасто встретишь на улице: объекты, инсталляции, холсты. Все это регулярно ломается, рвется, режется и горит. Создатели реагируют по-разному. Кто-то расстраивается, а вот художница Анна Седова решила, что после взаимодействия со стихией полотно из серии «Идолы и ключи» только похорошело — и отправила его на выставку «Декодирование» в Москву.
Турбинная улица, 9-11
