Где смотреть стрит-арт в Петербурге? Собрали 11 локаций

Петербург — одна из столиц уличного искусства в России! Сдаем все явки и пароли: рассказываем, где в городе искать муралы, граффити и паблик-арт (от заброшек до музея и галереи!).   

«Стрит-арт хранение»
Открыть оригинал Пресс-служба «Стрит-арт хранение»

«Стрит-арт хранение»

«Стрит-арт хранение» 

Единственная в России институция, где собирают и исследуют искусство уличной волны. Все началось в уже далеком 2012-м, когда в Красногвардейском районе Петербурга коллекционер и идеолог проекта INLOCO Initiative Михаил Астахов создал Музей стрит-арта (сейчас не работает). В 2016-м он же поучаствовал в основании Института исследования стрит-арта, а в 2023-м появилось его физическое выражение: хранение в «Севкабель Порту».

Сегодня в коллекции более 350 произведений уличных художников со всей России: от Паши 183 до Турбена. Чтобы их увидеть, нужно записаться на одну из экскурсий (некоторые подразумевают непосредственное взаимодействие с открытым хранением — так, можно достать заинтересовавшую вас работу из специального ящика и изучить подробнее). Плюс институция проводит временные выставки (и на своей, и на сторонних площадках) и устраивает кэмпы для подростков. А еще тут есть библиотека с тематической литературой и лавка, где можно купить не только мерч и тиражную графику, но и серьезные холсты от стрит-артистов.

Кожевенная линия, 40е, 2 этаж

Двор «10.203»
10.203

Двор «10.203»

«10.203»

Неподалеку от «Стрит-арт хранения» в «Исткабеле» в 2021 году стартовал проект «10.203», объединяющий мастерскую, галерею с временными выставками и двор с муралами. Здесь можно увидеть работы Сергея Ксеато, Ивана Ильинского, Сергея KК, Никиты Dusto и Максима Имы. Последние двое как раз расписали стены двора масштабными изображениями цикла растительной жизни.

Две первые выставки проекта «Неправда» и «Шоу животных» до сих пор можно посмотреть виртуально на сайте «10.203», сыграв в мини-игру-бродилку.

Кожевенная линия, 34

Скейт-парк под мостом Бетанкура
Анна Спирина

Скейт-парк под мостом Бетанкура

Скейт-парк под мостом Бетанкура

Администрация города, художники и исследователи стрит-арта давно пытаются как-то узаконить уличное искусство и найти стратегию, в результате которой работы не будут восприниматься как акт вандализма. Такой компромисс — отдельная площадка возле общественного скейт-парка под мостом Бетанкура. Это обшитый фанерой металлический каркас трехметровой высоты, на котором официально можно красить.

Впрочем, рисунки и надписи не остались в обозначенных границах — ими покрыты и рампы для трюков, и все заборы поблизости. Если собираетесь прийти посмотреть граффити, но ни на чем не катаетесь, лучше выбирайте дождливый день — в хорошую погоду тут царство скорости. Рассматривание искусства может оказаться опасным  — не успеете моргнуть, собьют с ног!

Петровский проспект, 20/4

«Квадрат»
Anna Bronza

«Квадрат»

«Квадрат»

Площадка при молодежном центре, где можно легально рисовать и писать на специально выделенной стене. Сюда ходят красить авторы, которые не любят работать в сверхскоростном режиме, а «экспозиция» регулярно обновляется.

Также здесь можно не только посмотреть на уличные работы, но и послушать лекции о стрит-арте, а еще самим попробовать себя в искусстве — в центре есть бесплатные курсы.

Передовиков, 16/2

Двор ресторана «Цунами»
Анна Спирина

Двор ресторана «Цунами»

Двор на Лиговском проспекте

Буйство красок и образов (космонавты, темнокожие гангстеры, крылатые военные в облаках, йоги, индейцы, носороги и прочая) здесь выступает фоном для трапез: в 2019 году во дворе открылась терраса ресторана «Цунами». Но так было не всегда — когда-то не слишком легально на стенах проходили батлы райтеров. Так капитализм в очередной раз доказал свою амбивалентность, а граффити и муралам хотя бы на некоторое время обеспечена сохранность.

Лиговский проспект, 39

Полиграфическое предприятие № 3
Анна Спирина

Полиграфическое предприятие № 3

Полиграфическое предприятие № 3

Во дворе на Литейном можно увидеть (хоть и частично заслоненную террасой UNION) серию муралов «Что делать?». Это единственная долгоживущая работа арт-группы «Явь», созданная в партнерстве с Полиграфическим предприятием № 3. (Обычно их несогласованные произведения в течение пары часов оперативно закрашивают коммунальщики.) Художники изобразили портреты русских писателей и литературных персонажей, а также привели на стенах цитаты из книжных текстов.

Литейный проспект, 55

Дворовое пространство К-14
Семен Некрасов

Дворовое пространство К-14

Дворовое пространство «К-14»

Маленький дворик на Ковенском переулке объединяет сразу нескольких заведений, а еще — паблик-арт с уличным искусством. Здесь, скрытые от глаз прохожих, уже много лет соседствуют ссорящаяся пара черепах, никогда не живший в этом доме композитор Иоганн Бах, белый кролик и другие.

Ковенский переулок, 14

Двор Stage StandUp Club
Семен Некрасов

Двор Stage StandUp Club

Двор Stage StandUp Club

Еще одно место, где уличное искусство существует на полулегальных основаниях. На стенах можно встретить как котиков, тропические растения и музыкантов группы «Король и Шут», так и менее развлекательные сюжеты, созданные петербургскими стрит-артистами.

Улица Восстания, 24/27Б

Двор Дома трех Бенуа
Анна Спирина

Двор Дома трех Бенуа

Двор Дома трех Бенуа

У уличных художников место пользуется популярностью не меньше десяти лет. А вот широкая публика узнала, что здесь находится один из главных стрит-арт-спотов города в 2020-х, когда для фильма «Капитан Волкогонов бежал» гаражи покрыли копиями произведений русских авангардистов и о дворе заговорили в СМИ. Позже тут можно было увидеть работы «Новых Уличных», Базелевса и «Кто моет форточки», но и их давно сменили следующие слои краски. Работы здесь перекрывают не коммунальщики, а следующие художники, так что приходить за новыми впечатлениями можно регулярно.

Каменноостровский проспект, 24

Дом культуры 10-летия Октября
Анна Спирина

Дом культуры 10-летия Октября

Дом культуры 10-летия Октября

Здание, в котором когда-то располагался ДК, появилось на набережной Обводного канала больше ста лет назад. Последние 20 оно заброшено. А двор заняла другая культура — уличная. В основном, на стенах можно увидеть надписи, но попадаются и рисунки. Когда-то место было очень популярно у стрит-артистов, но в последнее время тут достаточно тихо. Даже сложно представить, что еще несколько лет назад здесь проходил уличный спектакль-лауреат «Золотой маски» 4elovekvmaske Кирилла Люкевича и Никиты Касьяненко.

Набережная Обводного канала, 62

«Двор культуры»
Изображения предоставлены «Собака.ru» Двором Культуры

«Двор культуры»

«Двор культуры»

Осенью 2024 года во дворе заброшенных домов на «Нарвской» объявили бессрочную выставку «Сквозь бетон». Инициатор проекта Вардан Мхитарян увидел в рядах выбитых окон прототип галереи и призвал художников заполнить ее. 

Стрит-арта здесь много, но не настолько, чтобы приходилось закрашивать чужую работу, когда делаешь свою. Одну из стен, например, занимает мурал Паши Безора и Олега Кузнецова. Плюс показывают искусство, которое нечасто встретишь на улице: объекты, инсталляции, холсты. Все это регулярно ломается, рвется, режется и горит. Создатели реагируют по-разному. Кто-то расстраивается, а вот художница Анна Седова решила, что после взаимодействия со стихией полотно из серии «Идолы и ключи» только похорошело — и отправила его на выставку «Декодирование» в Москву.

Турбинная улица, 9-11

