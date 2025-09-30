Где смотреть стрит-арт в Петербурге? Собрали 11 локаций

«Стрит-арт хранение»

Единственная в России институция, где собирают и исследуют искусство уличной волны. Все началось в уже далеком 2012-м, когда в Красногвардейском районе Петербурга коллекционер и идеолог проекта INLOCO Initiative Михаил Астахов создал Музей стрит-арта (сейчас не работает). В 2016-м он же поучаствовал в основании Института исследования стрит-арта, а в 2023-м появилось его физическое выражение: хранение в «Севкабель Порту».

Сегодня в коллекции более 350 произведений уличных художников со всей России: от Паши 183 до Турбена. Чтобы их увидеть, нужно записаться на одну из экскурсий (некоторые подразумевают непосредственное взаимодействие с открытым хранением — так, можно достать заинтересовавшую вас работу из специального ящика и изучить подробнее). Плюс институция проводит временные выставки (и на своей, и на сторонних площадках) и устраивает кэмпы для подростков. А еще тут есть библиотека с тематической литературой и лавка, где можно купить не только мерч и тиражную графику, но и серьезные холсты от стрит-артистов.

Кожевенная линия, 40е, 2 этаж