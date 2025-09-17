«Главное — не уработаться»: читаем практикум Прохора Шаляпина (и почти не завидуем!), как быть им и вести легкую жизнь

Почему я выбираю удовольствие, а не работу...

Мне говорят: «Прохор, почему ты так активно пропагандируешь лень и ничегонеделание? Неужели ты не кайфуешь от своей работы, от сцены?»

Честно? Мне гораздо больше нравится гулять в красивых местах, любоваться прекрасными видами и дышать свежим воздухом или на пляже лежать. И если мне вдруг скажут: «Прохор, вот тебе 18 квартир в Москве и миллиард долларов, ты можешь не работать до конца своих дней», я так и поступлю.

Зачем работать, если можно наслаждаться отдыхом, путешествиями, шопингом? В чем веселье на работе, я не могу понять. В том, что вам нервы треплют и высасывают из вас жизненные силы? Это все какие-то рабские замашки, из тех крестьянских времен, когда человека заставляли работать, вот он и привык.

Я считаю, что удовольствие — это когда можно встать с утра, когда захочешь, и ничего не делать весь день. Ну чудесно же: погулял в парке, птичек послушал, на бабочек посмотрел. А если хочется трудиться — ну сходи на шопинг. Это же настоящая работа — что-то себе купить. Приходишь в торговый центр, и голова начинает болеть уже через час от такого количества вещей, людей, от необходимости что-то выбирать, что-то мерить. А если ты накупишь массу всего — попробуй потом еще донести это все до дома! Тяжело же!

Путешествия утомляют еще больше, чем шопинг. Переезды эти все, чемоданы, паспортный контроль... Вот, допустим, лечу я на Бали. Это значит: встал ни свет ни заря, такси заказал, чемодан собрал, тащишь его до машины на себе. До Денпасара, столицы Бали, пока долетишь, пусть даже и бизнес-классом... Потом пересадка, опять взлет-посадка. Ужасно утомительно! Потом еще сутки в себя приходишь.

Но все это стоит свеч, потому что после такой свистопляски я по-настоящему счастлив, лежу на кровати, любуюсь тропической буйной зеленью сквозь открытую дверь балкона и понимаю, что моя жизнь очень хорошо проходит.