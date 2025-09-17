«Главное — не уработаться»: читаем практикум Прохора Шаляпина (и почти не завидуем!), как быть им и вести легкую жизнь

Плюс вайб! В сентябре в издательстве «Бомбора» выходит книга коуча любви к себе и «богатого мышления» Прохора Шаляпина. Содержание: философские заметки и выдержки из биографии медиа дарлинга, прохоризмы (они же афоризмы!) в духе «Я смеюсь — соседи плачут» и антиворкбук (потому что важно не уработаться, даже заполняя ежедневник!) с заданиями «Придумай, как и чем ты побалуешь себя на следующей неделе» или «Представь, что ты королевская персона и нарисуй спальню своей мечты». Редакция Собака.ru получила реальный заряд серотонина от чтения и публикует размышления Прохора о дольче вита, разумном обращении с финансами и здоровом эгоизме.
Почему я выбираю удовольствие, а не работу...
Мне говорят: «Прохор, почему ты так активно пропагандируешь лень и ничегонеделание? Неужели ты не кайфуешь от своей работы, от сцены?»
Честно? Мне гораздо больше нравится гулять в красивых местах, любоваться прекрасными видами и дышать свежим воздухом или на пляже лежать. И если мне вдруг скажут: «Прохор, вот тебе 18 квартир в Москве и миллиард долларов, ты можешь не работать до конца своих дней», я так и поступлю.
Зачем работать, если можно наслаждаться отдыхом, путешествиями, шопингом? В чем веселье на работе, я не могу понять. В том, что вам нервы треплют и высасывают из вас жизненные силы? Это все какие-то рабские замашки, из тех крестьянских времен, когда человека заставляли работать, вот он и привык.
Я считаю, что удовольствие — это когда можно встать с утра, когда захочешь, и ничего не делать весь день. Ну чудесно же: погулял в парке, птичек послушал, на бабочек посмотрел. А если хочется трудиться — ну сходи на шопинг. Это же настоящая работа — что-то себе купить. Приходишь в торговый центр, и голова начинает болеть уже через час от такого количества вещей, людей, от необходимости что-то выбирать, что-то мерить. А если ты накупишь массу всего — попробуй потом еще донести это все до дома! Тяжело же!
Путешествия утомляют еще больше, чем шопинг. Переезды эти все, чемоданы, паспортный контроль... Вот, допустим, лечу я на Бали. Это значит: встал ни свет ни заря, такси заказал, чемодан собрал, тащишь его до машины на себе. До Денпасара, столицы Бали, пока долетишь, пусть даже и бизнес-классом... Потом пересадка, опять взлет-посадка. Ужасно утомительно! Потом еще сутки в себя приходишь.
Но все это стоит свеч, потому что после такой свистопляски я по-настоящему счастлив, лежу на кровати, любуюсь тропической буйной зеленью сквозь открытую дверь балкона и понимаю, что моя жизнь очень хорошо проходит.
Эгоизм — это правильно
Я считаю, что эгоизм — это хорошо и естественно. Мы живем в мире партнерских отношений, и для того, чтобы грамотно выстраивать приоритеты, надо себя в первую очередь любить, принимать и научиться быть эгоистом. И потом, уже будучи таковым, договариваться с таким же эгоистом. «Мариванна, дорогая, присмотрите, пожалуйста, за моим котом, пока я буду на Мальдивах, а я вам за это привезу тапочки из пятизвездочного отеля!» И все довольны, все при своих. «Я тебе это, а ты мне то» — нормальный диалог, прекрасно работает и в бизнесе, и в любви, и даже в отношениях родителей и детей. «Я тебя вырастил, а ты мне поможешь достойно проводить старость».
Когда договариваются два эгоиста исходя из своих потребностей и желаний — получается гораздо проще. А когда тобой правят все эти романтические розовые пони и единороги, когда ты идеализируешь мир, прогибаешься под партнера, делаешь то, что не хочешь сам, надеясь, что жертвенность твоя будет оценена по достоинству, это почти никогда не срабатывает.
У человека здорового его собственное «я» должно быть на первом месте. Некоторые считают, что такая позиция в корне неправильная, но это их проблемы, пусть и дальше сидят и тратят себя на кого угодно, кроме себя самих.
Знаете, вот за что я люблю себя — так это за все! Я хочу каждый момент проживать, максимально улучшая свое качество жизни. Это не только про деньги. Лишний раз расслабиться в приятной компании или одному, полежать на диване, сериальчик посмотреть — все это тоже важно.
Нельзя забывать о своем комфорте. Когда мы выслуживаемся перед кем-то, тратя на него свои ресурсы, — очень часто этот кто-то нас в грош не ставит, воспринимая наше выслуживание как само собой разумеющееся, и в итоге начинает смеяться над нами. А когда ты здоровый эгоист, с тобой начинают считаться и договариваться.
Разумеется, я не говорю о каких-то форс-мажорных ситуациях, когда кто-то близкий попал, например, в реанимацию и надо срочно бросать все дела и бежать в больницу. Это даже не обсуждается. Но если речь идет об обычной спокойной жизни, никто не болеет и не умирает, если вы подрываетесь и сломя голову бежите на каждый чих вашего партнера, а в ответ не получаете ничего, как будто это игра «в одни ворота», — это повод задуматься. Мы вообще не должны давать себя никому использовать. Просто снимать с себя этих лишних спиногрызов, если они нам ничего не дают, а только берут.
Побеждаем негатив!
Я не люблю жить в негативе и стараюсь от него избавиться. Как у меня это получается? Те мысли, которые крутятся в голове и не нравятся мне, я проговариваю вслух, таким образом выплескивая из себя негатив.
Я стараюсь избавить свою жизнь от присутствия в ней негативных людей. Закон номер один: если человек меня не уважает и я это вижу, я имею право не уважать его в ответ.
Я живу по принципу «я смеюсь — соседи плачут» и вам того же желаю. Не надо заискивать с людьми, которые тебя не ценят, не надо их терпеть. Понятно, что в каждом человеке можно найти плюсы и минусы. Вот, например, певец, исполняющий прекрасные песни, но он лицом не вышел. Или, наоборот, он красавец, но слуха нет, хоть ты убейся. Мы все люди воспитанные и закрываем глаза на недостатки, подчеркиваем достоинства, начинаем льстить, говорить приятное. Но с теми, кто нас не уважает, не любит и не принимает, можно вполне поступать по-другому: не искать в них никаких плюсов, а просто не тратить на общение с ними свою драгоценную жизнь. Проходим дальше и выбираем тех, кто нас любит, уважает, симпатизирует нам, приносит нам пользу. Жизнь — самое драгоценное, что у человека есть. Не надо тратить драгоценную жизнь на недостойных людей.
Краткий курс экономики от Прохора Шаляпина
Я себе ни в чем не отказываю и все время что-то покупаю. Но с возрастом начал понимать, что надо более рационально расходовать деньги, потому что существуют глобальные цели и ориентироваться необходимо именно на них. Моя цель — купить квартиру, все остальное подождет. Машина? Не нужна она мне. Одежда брендовая? Люблю, но тут нужно знать меру.
Знаете, я очень много денег потратил впустую на всякие мелочи и глупости. Однажды обнаружил, что в моей квартире скопилось 300 пар обуви. 300 пар! Я потом все эти ботинки и туфли, ни разу не надеванные, раздавал рабочим, которые у меня делали ремонт.
Ну не нужно ни одному человеку 300 сапог сразу, он не сороконожка. А обувь из моды выходит быстрее, чем мы в магазин бежим за картошкой и обратно. И складывать ее куда-то надо, стеллажи для нее мастерить, отнимая ценное пространство, на котором можно было самому жить. Бездарно потраченные деньги, буквально выброшенные на ветер. Больше я такой глупости не повторял.
У меня есть стратегия: надо увеличивать не количество шмоток в гардеробе, а количество недвижимости. Желательно в Москве. Даже в Подмосковье она не такая ликвидная, а московскую квартиру ты всегда можешь продать или сдать. И представляешь, какой кайф тебя в будущем ждет, когда ты поднатужишься, приобретешь квартирку (лучше четыре — три из них для сдачи в аренду), а потом ляжешь на диван и будешь смотреть, как денежка тебе на счет льется уверенным таким красивым водопадом. Ну разве это не счастье?
В кирпичики надо вкладываться, не в деньги. Пусть будет небольшая студия, пусть даже комната в коммуналке, но в любом случае это стены, которые точно тебе принесут завтра кусочек хлеба. И никакая девальвация, деноминация, «сгорел вклад», «разорился банк» и прочее тебе не страшны. Да и не верю я, что банк даст больше денег, чем съест инфляция. Чудес не бывает. Это просто экономический закон. Поэтому я стараюсь сейчас вкладывать деньги в недвижимость, чтобы потом безбедно существовать и ни от кого не зависеть.
Моя миссия — показать вам вашу мечту
Довольно много времени я трачу на соцсети, сижу там, выкладываю что-нибудь в свой блог. У меня огромные запасы видеороликов и фотографий, не выставленных с прошлых поездок. Стараюсь разбавлять рекламу в блоге каким-то легким развлекательным ненавязчивым контентом. Людям нравится смотреть, как я валяюсь в гамаке и расслабляюсь. Я это понимаю и подбрасываю им то, что они ждут от меня. Могу в понедельник выставить какую-нибудь радужную фотографию с отдыха, а на самом деле я в это время на съемки еду, точнее, в пробке стою.
Я рассказываю, что главная цель нашей жизни — это безбедно жить и как можно больше отдыхать, все остальное потом. И напоминаю о своем правиле: «При любой непонятной ситуации плюйте на все и уезжайте отдыхать».
Когда нас не станет, все поплачут, но в общем и целом мир не заметит нашего отсутствия, Земля вращаться не перестанет, жизнь продолжится. Родятся новые люди, у них будут свои проблемы, надежды и чаяния, они выберут новых звезд и будут наблюдать за ними, как сейчас наблюдают за мной.
Какой вывод из этого мы можем сделать? За нас нашу жизнь никто не проживет, и никто не получит за нас наши положительные эмоции. Надо жить для себя, идти к мечте. А если вы пока не придумали, куда именно идти, наблюдайте за моей жизнью, она, мне кажется, очень даже достойна того, чтобы стать образцом для вашей мечты.
