Новая книга Виктора Пелевина «A Sinistra»: рассказываем, каким получился роман, в котором автор (явно!) вдохновлялся Данте

Сегодня в 20:25 в издательстве «Эксмо» выходит новый роман писателя-энигмы, который переносит постоянных читателей Виктора Пелевина в уже знакомый мир жутковатого будущего корпорации Transhumanism Inc. Впрочем, книга радикально отличается от предшествующих частей цикла: автор почти не язвит по поводу актуальных событий (хотя совсем в этом удовольствии себе не отказывает!) и погрузился в размышления о человеческой душе. Другими словами, Пелевин гораздо меньше говорит о криптовалютах и феминизме, зато рассуждает о природе греха, аде, рае и познании.
Редактор Собака.ru Константин Крылов прочитал книгу одним из первых и с минимальными спойлерами рассказывает, каким получился A Sinistra («Левый путь» — в переводе с итальянского).
Все те же, все там же! На дворе рубеж лета и осени (погодный, а не календарный), а значит Виктор Пелевин вновь выпускает роман (возможно, когда-то писатель поспорил, что сможет делать это ежегодно!). Новый релиз, как и четыре предыдущих, о мрачном мире транснациональной корпорации Transhumanism Inc.
Если кто-то пропустил старт цикла, стоит дать короткую справку. В последние годы Пелевин пишет исключительно о будущем, в котором как раз Transhumanism Inc. предлагает жителям планеты что-то вроде бессмертия. Для этого мозг клиента помещают в специальный резервуар — в обиходе называемый «банкой» — и подключают к компьютерной симуляции. Ее можно сделать любой, в зависимости от предпочтений заказчика.
При этом пользователь такой IT-вечности не теряет контакт с окружающим миром. Он вполне может сохранять за собой управление компанией, крипто-фермой, религиозной организацией или целым государством. Ах да, разумеется, услуги Transhumanism Inc. стоят очень дорого. Да и бессмертие будет длиться ровно столько, сколько клиент сможет его оплачивать. Так что совсем отходить от дел «баночникам» явно не стоит.
В этих не слишком детально прописанных декорациях Пелевин продолжает разговаривать с читателем о том, что ему кажется важным. Четыре года подряд он размышлял (и иногда откровенно издевался) над новостями о криптовалютах, глобальном потеплении, зеленом переходе, новой этике, зумерах, нейросетях и феминизме. Временами казалось, что писатель ступает на очень тонкий лед. В последний раз этот лед опасно затрещал у него под ногами — рецензии на четвертую книгу цикла, «Круть», оказались очень неоднозначными.
Либо этот треск услышал и сам Пелевин, либо ему просто наскучила игра в фантаста-сатирика. Уверенно можно говорить лишь, что новая книга серии совершенно не похожа на предшественницу. Вроде бы и герой остается прежним — хорошо знакомый по предыдущим романам «баночный» оперативник Маркус, который расследует тайны и решает проблемы Transhumanism Inc. И даже завязка сюжета привычная — ему в очередной раз нужно решить загадку, которая угрожает корпорации (а возможно и существованию всего мира!).
Однако быстро становится ясно: фокус внимания Пелевина заметно сместился. Уже на первых страницах Маркус и его начальник Ломас обсуждают пути достижения истины, поминают Будду, смертные грехи и воздействие духа на материю. И завязка не обманывает! Та сторона жизни, что Пелевин показывал в «Крути» — с ее тюремными бараками, авторитетами-«петухами» и «фемами»-доминатрикс — осталась в прошлом. Почти.
На этот раз Маркусу необходимо расследовать таинственное исчезновение мозгов нескольких высокопоставленных клиентов. Корпорации известно лишь то, что непосредственно перед происшествием обладатели «банок» отправлялись в таинственный тур от агентства «Левый путь» (так переводится вынесенное в заглавие «A Sinistra»). Путешествие предполагало утонченную «дегустацию» разного рода пороков, созданную нейросетью на основе желаний клиента.
Чтобы разобраться, что же происходит и как компьютерная программа может привести к исчезновению мозга из физического мира, Маркус под прикрытием обращается к «Левому пути» и сам отправляется в симуляцию средневековой Вероны. Там лишенный памяти о внешнем мире главный герой перевоплощается в беспринципного алхимика Марко, который стремиться обрести безграничное могущество, изучая древний гримуар.
Ну а дальше Пелевин следует тому же пути, что и Стэнли Кубрик в культовом фильме «Барри Линдон». Последовательно показывает читателю моральное разложение своего героя — от греха к греху, от преступления к преступлению. Обман, совращение невинности, сведение с ума исповедника и убийство — Марко проходит все отметки, всякий раз находя бесхитростные, но эффективные оправдания своим поступкам (в какой-то момент это действо даже становится слегка однообразным).
Читателю остается лишь следить, не появится ли в конце слезинка ребенка или аналог Сони Мармеладовой, чтобы спасти бессмертную душу Марко (и вполне смертный мозг Маркуса) от ада, куда герой мчится на всех парах.
По ходу повествования Марко встречаются Ромео и Джульетта, вельможи из легендарного Совета Десяти (реально существовавший орган управления в Венецианской средневековой республике, ведавший политическим сыском. — Прим. ред.). Главному герою приходится опасаться инквизиторов и спорить с другими алхимиками. Пелевин играет всеми этими литературными и историческими отсылками, как делал бы это Нил Гейман или он сам в ранних книгах вроде «Чапаева и Пустоты».
Конечно, фантаст не отказывается от сатиры на современность — зря что ли он выдумал весь этот «баночный» мир-антиутопию? В тексте можно встретить и шутки про повестку, и уколы в адрес корпоративных медиа, и иронию над криптоинвесторами. Хотя удельный вес всего этого в книге минимален (во всяком случае по сравнению с предыдущими релизами).
На несколько десятков страниц автор все же отправляет читателя назад в декорации «Крути», где слышится уже знакомый «треск» тонкого льда — чего только стоит одна сцена с участием секс-куклы и бейсбольной биты… Однако затем Пелевин вновь возвращается в мир нейросетевой Вероны, где ничего похожего себе не позволяет.
В конечном итоге главными темами «A Sinistra» остаются природа греха, познание и искупление. Подобно Данте Пелевин проводит своего читателя по миру порока, а затем через весьма своеобразно описанное Чистилище в сторону света и высших сфер. И хотя напрямую Алигьери в произведении практически не упоминается, кажется, что «Божественная комедия» все же была среди референсов. Впрочем, в случае с самым загадочным российским писателем никогда и ни в чем быть уверенным не получается.
Все это вкупе с открытым финалом (будет ли продолжена серия о Марко?), который оставляет читателя в неуверенности, помещает «A Sinistra» особняком от всего цикла. Виктор Пелевин, видимо, устал бежать наперегонки со временем, пытаясь высказать последнему все, что о нем думает. Во всяком случае пока что он решил сбавить градус сатиры и обратиться к вечным вопросам. И проверенным веками ответам.
