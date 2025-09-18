Новая книга Виктора Пелевина «A Sinistra»: рассказываем, каким получился роман, в котором автор (явно!) вдохновлялся Данте

Все те же, все там же! На дворе рубеж лета и осени (погодный, а не календарный), а значит Виктор Пелевин вновь выпускает роман (возможно, когда-то писатель поспорил, что сможет делать это ежегодно!). Новый релиз, как и четыре предыдущих, о мрачном мире транснациональной корпорации Transhumanism Inc.

Если кто-то пропустил старт цикла, стоит дать короткую справку. В последние годы Пелевин пишет исключительно о будущем, в котором как раз Transhumanism Inc. предлагает жителям планеты что-то вроде бессмертия. Для этого мозг клиента помещают в специальный резервуар — в обиходе называемый «банкой» — и подключают к компьютерной симуляции. Ее можно сделать любой, в зависимости от предпочтений заказчика.

При этом пользователь такой IT-вечности не теряет контакт с окружающим миром. Он вполне может сохранять за собой управление компанией, крипто-фермой, религиозной организацией или целым государством. Ах да, разумеется, услуги Transhumanism Inc. стоят очень дорого. Да и бессмертие будет длиться ровно столько, сколько клиент сможет его оплачивать. Так что совсем отходить от дел «баночникам» явно не стоит.