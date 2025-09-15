Каким получился первый госмузей совриска в России? Как у МИСПа появилось новое здание (и что там будет кроме выставок!)

Как устроена первая выставка «Фрагменты эпох» ?

Работы разместили в восьми залах. Это петербургское искусство — как из нулевых и десятых, так и прошлого века. Отношения между официальным и неофициальным искусством намеренно не проблематизируются: все произведения рассматриваются как свидетельства эпохи. При этом четких хронологических и концептуальных рамок команда музея во главе с выступившей в роли куратора директором МИСПа Мариной Джигарханян не задает. Цель — презентовать саму коллекцию (сильно расширившуюся в прошлом году за счет присоединения собрания «Пушкинской 10»), прежде доступную широкой публике только фрагментарно. Для этого представленные работы разбили на достаточно привычные для посетителей музея вневременные тематические блоки: «образ женщины», «музыка», «мифологические представления о любви и смерти».

Два зала с новейшим искусством включают изображения постперестроечной России и слепок бессознательного. Другие два — монографические: почти тотальные инсталляции. Это вольное воспроизведение мастерской одного из лидеров группы «Озерки» Виктора Данилова и своего рода «черный куб» с тремя вещами Марии Кулагиной — выполнены в экспериментальной технике и сочетают библейские аллюзии с критикой современности. Плюс входной зал, где полотна посвящены Летнему саду как истоку канала Грибоедова и Львиному мостику — точке, в которой расположились сам музей и некоторое количество скульптуры.

Многие работы внимательный зритель уже мог видеть на других выставках МИСП, но вместе они звучат чуть иначе.