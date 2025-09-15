Каким получился первый госмузей совриска в России? Как у МИСПа появилось новое здание (и что там будет кроме выставок!)

На набережной канала Грибоедова, 101 в бывшем особняке купца Ивана Алафузова открылся новый корпус Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков. Раньше в здании-образце классицизма XVIII века обитали туристы — тут находился отель, в котором более-менее сохранились оригинальные интерьеры. За несколько месяцев часть внушительных площадей привели в порядок и подготовили для показа искусства — в сентябре здесь стартовала первая выставка «Фрагменты эпох». Рассказываем, какой она получилась.
Новое здание МИСП
Как устроена первая выставка «Фрагменты эпох»?
Работы разместили в восьми залах. Это петербургское искусство — как из нулевых и десятых, так и прошлого века. Отношения между официальным и неофициальным искусством намеренно не проблематизируются: все произведения рассматриваются как свидетельства эпохи. При этом четких хронологических и концептуальных рамок команда музея во главе с выступившей в роли куратора директором МИСПа Мариной Джигарханян не задает. Цель — презентовать саму коллекцию (сильно расширившуюся в прошлом году за счет присоединения собрания «Пушкинской 10»), прежде доступную широкой публике только фрагментарно. Для этого представленные работы разбили на достаточно привычные для посетителей музея вневременные тематические блоки: «образ женщины», «музыка», «мифологические представления о любви и смерти».
Два зала с новейшим искусством включают изображения постперестроечной России и слепок бессознательного. Другие два — монографические: почти тотальные инсталляции. Это вольное воспроизведение мастерской одного из лидеров группы «Озерки» Виктора Данилова и своего рода «черный куб» с тремя вещами Марии Кулагиной — выполнены в экспериментальной технике и сочетают библейские аллюзии с критикой современности. Плюс входной зал, где полотна посвящены Летнему саду как истоку канала Грибоедова и Львиному мостику — точке, в которой расположились сам музей и некоторое количество скульптуры.
Многие работы внимательный зритель уже мог видеть на других выставках МИСП, но вместе они звучат чуть иначе.
Игорь Петров. Белая ночь. Львиный мост. 2014
Какие у проекта дальнейшие планы?
Здание собираются и дальше ремонтировать, осваивая новые площади. В какой-то момент здесь должна появиться постоянная экспозиция. Часть помещений будет использоваться для проведения образовательных мероприятий — лекций, музыкальных и театральных выступлений, сеансов арт-терапии. При этом соседнее здание продолжает свою работу. Будет ли оно закрываться на ремонт и в какой момент, пока неясно.
Софья Кучерявенко
Ведущий специалист по образовательной деятельности МИСПа
Сейчас будут функционировать параллельно оба здания. На старом месте (Грибоедова, 103) пока остаются временные выставки, в той форме, в которой они существовали и раньше. В новом соседнем здании (Грибоедова, 101) предполагается постоянная экспозиция, которую мы очень долго ждали. Параллельно с этим, вероятно, будем изучать окружающие помещения. Площади достаточно большие, но осваивать их довольно проблематично: их много и не все подходят под выставки. Что-то, возможно, будет использоваться для офисной части.
Сейчас мы внимательно смотрим на организационные моменты и, конечно, показываем, чем богата наша коллекция, включающая тысячи единиц хранения, которые раньше можно было показывать только в ограниченном формате: на временных выставках. Первая задача — правильно экспозиционно отразить основные достоинства собрания, без какой-то усложненной актуализации, хотя она периодически подспудно возникает. Поэтому подборка работ на выставке достаточно разнородная.
Часть помещений займет образовательный отдел. Сейчас мы активно занимается созданием авторских материалов, читаем лекции, устраиваем арт-медиации. Наша коллега Елена Ильина также проводит арт-терапию через индивидуальное осмысление творческого процесса, ассоциативную работу с цветом, проработку внутренних впечатлений, чувств, эмоций путем соприкосновения с живыми материалами. В новом здании можно будет расширить список используемых для этого практик. Одновременно его открытие — повод поразмыслить над перспективами образовательной деятельности, созданием чего-то синонимичного лекторию Русского музея. Чтобы он функционировал относительно самостоятельно с постоянным потоком мероприятий.
Пока же в этом здании мы, как в магическом лабиринте. Здесь много удивительных маленьких вещей. Например, ниши в парадных залах — они предназначены для того, чтобы слуги во время пиршеств могли все обойти и везде просочиться, это множество коридоров, необычных перепадов этажей. В общем, очень увлекательно, но ничего не понятно.
Виктор Данилов. Баня. 1997
Как побывать в новом корпусе?
Чтобы попасть на выставку «Фрагменты эпох» (сейчас для осмотра в особняке доступны только занимаемые ей залы), нужно зайти в старое здание музея на канале Грибоедова, 101 и приобрести единый билет, по которому можно посмотреть все экспозиции МИСП.
Выставка «Фрагменты эпох» проходит в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков с 10 сентября по 11 января.
