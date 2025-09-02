Знакомьтесь, артистка клоунады Елена Садкова — уже 28 лет блестяще смешит зрителей по всему миру: в «Лицедеях» Полунина, хитовом спектакле «Семьянюки» и хосписах

Как артисты попадают в клоунаду? Вы же учились в колледже культуры и искусств.

Да, три года после учебы в колледже я поступала в разные театральные академии России на актрису. Любой человек, который туда идет, хочет стать героем. Я, например, мечтала играть Анну Каренину или Офелию. Хорошие, красивые роли, для, которых, конечно, нужен рост 180 сантиметров, а не мои 150. Но это было неважно из-за моей уверенности: «Я та самая!». Ан нет, неудача! Все мои подруги прошли, а я — увы. Слетела с конкурса и стала работать в магазине: продавала картошку, банки-склянки. Каждый день приходила к подругам в театральное общежитие: они уже читали монологи, а я их кормила колбасой из своего магазина. И с грустью думала, что мне завтра утром на работу. Однажды прямо на ступеньках общежития разревалась, а из темноты вдруг появилась фигура и сказала: «Ой, кто это тут такой? Что плачем?» Я призналась, что не поступила, а незнакомец ответил: «Значит, завтра приходи в театр "Лицедеи". Спросишь дядю Юру Гальцева».

Так это был Гальцев?!

Именно, но я тогда этого не понимала. Я слышала про Додина, Фильштинского. А с тех пор узнала и дядю Юру, с которого в 1997-м начались мои 15 бесконечно прекрасных лет работы в театре и три года обучения в нем же.

Получается, это случайность, что вы не стали драматической актрисой?

Еще до «Лицедеев», когда я училась колледже, у нас был замечательный педагог, который вынес вердикт: «Садкова — тебе в клоунаду». Я была тогда сильно обижена, а сейчас, когда у меня уже свой курс в РГИСИ, понимаю, что со стороны виднее. Клоунада — это же не ремесло, а образ мысли. Кому-то не дано, а кто-то — эксклюзивный клоун, как Леонид Лейкин.