От «Поляндрии» до «Гудвина»: 10 детских издательств из Петербурга, на книги которых стоит обратить внимание

Комикс в стиле фильма «Достучаться до небес», экскурсия по Петербургу от Чижика-Пыжика, воспоминания о блокаде в литографиях, подборка маршрутов литературных героев (версия лучшего хармсоведа Валерия Шубинского!), а также русские народные сказки с иллюстрациями Александра Траугота — вот лишь малая часть детских книг, изданных в Петербурге. Редакция Собака.ru рассказывает о главных локальных импринтах, которые прививают любовь к чтению школьникам, детсадовцам (и даже их родителям!).
«Гудвин»
Ксения Буравова, главный редактор:
«Мы стараемся популяризировать чтение через повышение интереса к книге, как к приятному и интересному объекту. В этом у нас есть преимущество: собственная типография! В "Гудвине" мы делаем именно качественные и по-настоящему трогательные книги. Например, обложку "Пора спать" можно погладить, потому что на ней пушистые овечки. А еще у нас есть обложки мягкие, как подушки!
В основном мы издаем переводную литературу и стараемся искать авторов, которые раньше не выходили в России, потому что любим удивлять».
Что почитать?
Хода Котб «Ты моя радость». Детский бестселлер по версии NY Times о медведице и ее медвежонке. Ирина Лейк «Капибара Тамара». История в стихах о неожиданной паре кальмара и капибары. Йозефине Марк «Кодекс шерсти». Комикс в стиле фильма «Достучаться до небес» с хэппи-эндом и жизнеутверждающей философией.
«Волки на парашютах»
Ася Петрова, главный редактор:
«Мы начинали как детское издательство с акцентом на подростковую литературу. Постепенно стали активно работать с художниками и заниматься арт-буками. Например, недавно у нас вышла "Пиковая дама" с иллюстрациями Александра Траугота. Не остались неохваченными и красивые переиздания классики (обратите внимание на собрание сочинений Пришвина!).
Мы выбираем литераторов и тексты, которых любим сами. За два года мы издали около сотни книг, среди которых добрая половина — лучшие современные авторы. Я чувствую себя причастной к жизни детской литературы в России как писатель, поэтому верю в ее будущее. И наша премия "Волки на парашютах" — тому подтверждение (ежегодная премия для детских писателей. — Прим.ред.)».
Что почитать?
Шарль Перро «Золушка». Подарочное, коллекционное издание классической сказки. Внутри — миниатюрная туфля-кулон! Английская народная сказка «Джек и бобовый росток». Сюжет про приключения смелого Джека, иллюстрированный петербургским художником Михаилом Бычковым. Кристина Стрельникова «Глазами куклы». Мистическая повесть о взрослении и том, как иногда мир оказывается отличным от того, что мы привыкли о нем думать.
«Поляндрия»
Дарина Якунина, главный редактор:
«Мы выбираем к изданию красивые и тонкие по смыслу книги. Такие, которые дадут юным читателям повод через смех или созерцание задуматься над непростыми вопросами. Например, мы знакомим наше комьюнити с тем, как пережить потерю близкого или понять человека, если вы с ним отдалились друг от друга».
Что почитать?
Анна Гусейнова и Витя Цатрян «Город похожих и разных». Калейдоскоп из судеб разных людей и их отношений, а также самоучитель по поиску общего языка. Мария Гурьева «Фотография». Путешествие по истории и теории фотографии авторства доцента Европейского университета. Майя Хурме «Все последнее». Альбом, посвященный важным мелочам: скажем, кусочку шоколада или пазла.
«Речь»
Леонид Янковский, генеральный директор:
«"Речь" родилась и живет в Петербурге уже 26 лет, и мы стараемся с честью продолжать локальную традицию трепетного отношения к книге. Один из наших принципов — не навреди. В детской литературе это особенно важно. Если книга не соответствует нашим моральным принципам, мы не будем ее издавать, пусть она и могла бы принести баснословные деньги.
Во всех наших изданиях будь то русская классика, современная детская проза, стихи — мы уделяем особенное внимание иллюстрациям. Рисунки — толчок интереса к книге и раскрытию ее смыслов. На страницах наших изданий вы найдете шедевры мастеров графики — Бродского, Шмаринова, Гершковича, Трауготов, Ройтера, Горяева, Павлишина, Назарука, Слепкова, Архиповой, Юфы, Олейникова, Бычкова, Кочергина, Васнецова и других».
Что почитать?
Ольга Фадеева «КотоФеи. Все новогодние истории». Приключения котов Хвоста и Кокосика, которые совершают добрые дела и подвиги. Елена Логунова «Буквальный Петербург». Кот Батон приглашает на прогулку по городу — от арки Главного штаба до Янтарной комнаты. Элла Фонякова «Хлеб той зимы». Автобиографичный рассказ о блокаде в воспоминаниях девочки и ее семьи.
«Детское время»
Алла Насонова, главный редактор:
«За 20 лет мы сформулировали свой подход так: если нам удастся создать хотя бы пять книг, которые захочется переиздать потомкам, — значит, работаем не зря. Мы сотрудничаем как с молодыми писателями и художниками, так и с классиками. Среди наших авторов — Яснов, Махотин, Бундур, Шубинский, Стрельникова, Игнатова, Макурин, Ремез, Кендель, Ландграф, Траугот и многие другие. Особое место уделяем книгам о Петербурге и блокаде.
Конечно, печатаем и переводную литературу. Любим находить редкости. Например, «Девочки и мальчики» — рассказы нобелевского лауреата Анатоля Франса или «Сяо Хань — Маленький Лось» китайского писателя монгольского происхождения Хэй Хэ».
Что почитать?
Валерий Шубинский «Город литературных героев». Маршрут персонажей детской классики ХХ века: Человека рассеянного, Крокодила, Буратино, Бармалея, Мойдодыра, Чижик-Пыжика. Алексей Пахомов «В те дни». Художник зафиксировал хроники человечности в годы блокады в литографиях. Нина Дашевская «Вивальди. Времена года». Знакомство с классической музыкой через семейную историю: разговор главного героя с его дедушкой.
«Питер»
Петр Устинов, PR-менеджер:
«Более десяти лет наше издательство занимается выпуском современных книг, сочетая любовь к литературе и внимательное отношение к образовательной ценности текста. Над нашими книгами работают не только авторы и редакторы, но и психологи, логопеды, воспитатели, педагоги и молодые ученые. Мы стремимся к тому, чтобы каждая книга не только увлекала ребенка, но и открывала для него новые горизонты, формировала вкус к чтению».
Что почитать?
Михаил Котов «Салют в космосе». Кот Салют вместе с хозяином отправляется на орбиту — изучать устройство ракет, жизнь астронавтов и секреты Вселенной. Ольга Ускова «Си-Пи». Фантастическая история о путешествии мальчика Вани и робота Си-Пи в подземный мир Недруси. Елена Еремина «Лето кота Пармезанова». Взросление, дружба и поиски своего места в мире в версии кота по кличке Пармезанов.
«Бумкнига»
Дмитрий Яковлев, создатель и директор:
«Изначально — в 2009 году — мы ориентировались на комиксы для взрослой аудитории. В детский сегмент мы пришли, потому что я нашел книги, которые близки моим ценностям (а еще у меня у самого появился ребенок!). Сейчас мы публикуем истории о воображении, дружбе и социальных вопросах».
Что почитать?
Жан Реньо и Эмиль Браво «Моя мама в Америке, она видела Буффало Билла». Рассказ о мальчике Жане, который получает открытки из путешествий своей мамы (спойлер: на самом деле это драматическая история об утрате!). Эмманюэль Гибер, серия комиксов «Ариоль». Веселые эпизоды из детской повседневности учеников начальной школы — ослика Ариоля и поросенка Рамоно.
«Антология»
Мария Прилуцкая, ведущий редактор:
«Мы издаем познавательные книги, где знания подаются через яркие сюжетные истории. У нас есть очень трогательная подростковая серия с графическими иллюстрациями и издания для чтения на иностранных языках. Особенность «Антологии» — только современные отечественные авторы и художники».
Что почитать?
Юлия Иванова «Приключения Чижика-Пыжика в Санкт-Петербурге». Символ города рассказывает о необычных памятниках, зданиях и людях. Ольга Вербицкая «Мокрая книжка». Подробная энциклопедия о морях России. Евгения Русинова «Море волнуется — раз!». Истории о дружбе, поддержке и мечтах детей родом из маленького городка, затерянного в степях.
«Молодая мама»
Виталий Родин, директор:
«Наше небольшое издательство существует уже более 13 лет. Мы начинали с альбомов-дневников, а потом — вместе с тем, как росли мои дочки — стали выпускать и книги. Мои дети также являются важными экспертами и помогают в принятии решения: будет ли конкретная книга интересна читателям. Особое внимание уделяем иллюстрациям и познавательным текстам».
Что почитать?
Екатерина Панфилова «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки». Добрая история об эльфах, которые живут в рябиновом лесу, варят джем и пекут слойки. Тибо Прюнь «Маэстро Тео». Мальчик Тео исполняет свою мечту, находя призвание в игре на гитаре чаранго. Виктория Беляева «Здравствуй, Гоша!». Оммаж Драгунскому — непоседливые будни школьника (и мечтателя!) Гоши.
«Лорета»
Лорета Джику, издатель:
«"Лорета" возникла из разговоров с моим мужем, художником Антоном Ломаевым. Сперва мы выступали как небольшое семейное предприятие по выпуску открыток и календарей, но постепенно разрослось до размеров издательства, которое печатает классические сказки и современные книги. В этом году мы даже были номинированы на международную премию Ганса Христиана Андерсена.
Наша особенность — авторские иллюстрации Антона, а также рисунки мировых художников: Пийо, Пачеко, Баренго, Сома».
Что почитать?
Русская народная сказка «Иван-Царевич и серый волк», Роберт Стивенсон «Остров Сокровищ» и Вильгельм Гауф «Карлик Нос» — синтез классических сюжетов и современной художественной формы в исполнении Антона Ломаева.
Комментарии (0)