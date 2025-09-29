От «Поляндрии» до «Гудвина»: 10 детских издательств из Петербурга, на книги которых стоит обратить внимание

«Гудвин»

Ксения Буравова, главный редактор:

«Мы стараемся популяризировать чтение через повышение интереса к книге, как к приятному и интересному объекту. В этом у нас есть преимущество: собственная типография! В "Гудвине" мы делаем именно качественные и по-настоящему трогательные книги. Например, обложку "Пора спать" можно погладить, потому что на ней пушистые овечки. А еще у нас есть обложки мягкие, как подушки!

В основном мы издаем переводную литературу и стараемся искать авторов, которые раньше не выходили в России, потому что любим удивлять».

Что почитать?

Хода Котб «Ты моя радость». Детский бестселлер по версии NY Times о медведице и ее медвежонке. Ирина Лейк «Капибара Тамара». История в стихах о неожиданной паре кальмара и капибары. Йозефине Марк «Кодекс шерсти». Комикс в стиле фильма «Достучаться до небес» с хэппи-эндом и жизнеутверждающей философией.