Чем заняться в Петербурге с 30 мая по 2 июня

«Классика на Дворцовой» (выступит тенор Витторио Григоло!), Mia Boyka и Леон Кемстач на «Петровских Ассамблеях», гик-фестиваль Epic Con, вечеринка «Морская» на шести сценах в «Севкабель Порту», творческий вечер Вениамина Смехова, премьера спектакля Семена Серзина «Катапульта», выставка о бароне Мюнхгаузене, концерт проекта Zerolines Олега Нестерова, а также вестерн Вигго Мортенсена «Мертвые не причиняют боли» в кино — рассказываем о главных событиях первых выходных лета.
Вадим Михайлов, «Ночью в Диснейленде», 2021 года. Выставка «Focus: Коллекционер»
Четверг, 30 мая
Фестиваль нового кино Италии N.I.C.E., «Англетер» (18+)
Покажут четыре ленты, а фильм «Спотти и я», про мужчину, который наряжается в костюм пса, представит автор — режиссер Козимо Гомес.
С 30 мая по 2 июня
Выставка «Focus: Коллекционер», Myth Gallery и Дом Кочневой (18+)
Галерея отмечает пятилетие проектом с работами ее ведущих художников, находящимися сейчас в частных коллекциях. Увидеть их в обычной жизни почти невозможно.
С 30 мая по 30 июня
Выставка «Деконструкция 135/35», музей Анны Ахматовой (16+)
К 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой открывают экспозицию, которая перепридумывает концепцию мемориального музея.
С 30 мая по 25 августа
Концерт Baroque, музей-квартира актеров Самойловых (6+)
18:30
Музыкальный салон через камерные произведения итальянских, французских и немецких композиторов отправит в атмосферу XVII века.
Паблик-арт «Эмоциональный полив», «Бенуа 1890» (12+)
«Сад Бенуа» откроет новый сезон инсталляцией московской художницы Марины Звягинцевой — гигантскими разноцветными колонками-гидрантами.
С 30 мая по 29 октября
Открытие фестиваля «Музыкальная коллекция», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
Оркестр филармонии под управлением дирижера Николая Алексеева исполнит шедевры XIX века — концерт № 3 Бетховена и Симфонию № 1 Малера. Солист — пианист Николай Луганский.
Концерт Хелависы, Roof Place (16+)
20:00
Основательница группы «Мельница» выступит с акустической программой «Дикие травы» — на крыше с видом на Финский залив.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим вестерн Вигго Мортенсена «Мертвые не причиняют боли» (18+), семейную комедию «Манюня: Приключения в Москве» (6+), драму «Сплетение судеб» (18+), байопик «Монтессори: Воспитание любовью» (18+), мульфильм «Суперпташки. Улетная миссия» (0+), хоррор «Незнакомцы: Начало» (18+), треш-слэшер «Винни Пух: Кровь и мед 2» (18+), а также ре-релиз фильма Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда» (16+) с Киану Ривзом.
«Классика на Дворцовой»
Пятница, 31 мая
Выставка «Дар Владимира Некрасова», корпус Бенуа Русского музея (6+)
Коллекционер передал музею произведения классиков советского искусства — Аркадия Пластова, Сергея Герасимова, Алексея Грицая, Гелия Коржева, а также живопись современных авторов, например, Айдан Салаховой.
До 1 июля
Ярмарка Third Place Art Fair, «Третье место» (16+)
Работы Александра Дашевского, Василия Базелевса и других художников (участвуют 22 арт-объединения!) займут двор и девять залов особняка Гурьевых-Нарышкиных.
С 31 мая по 3 июня
Выставка Pianissimo, Гранд Отель Европа (18+)
В преддверии фестиваля вместе с Marina Gisich Gallery организаторы придумали проект, посвященный музыке и совриску. Куратор Владимир Раннев собрал вместе работы Евгения Юфита, Петра Белого, Виталия Пушницкого, Тани Ахметгалиевой и других.
До 31 августа
Выставка «Легенда. Леонид Богданов», «Росфото» (12+)
Экспозиция охватывает 30 лет творческой карьеры ленинградского фотографа, показавшего город с необычных сторон.
С 31 мая по 21 июля
Концерт Stigmata, «Двор Гостинки» (16+)
19:00
Герои альтернативной сцены представят шоу в формате open air. Будет и тот самый хит про «Сентябрь горит, убийца плачет».
Спецпоказ фильма «Я тоже хочу», «Гаркундель» (18+)
20:00
После просмотра о своих съемках в последней картине Алексея Балабанова расскажет Олег Гаркуша, сыгравший в ней Музыканта.
Спектакль «Катапульта», «Невидимый театр» (18+)
20:00
Премьера постановки Семена Серзина о 40-летнем неудачнике и «смешном человеке» — по пьесе современного белорусского драматурга Дмитрия Богославского.
Концерт «Классика на Дворцовой» (12+)
21:30
В честь Дня города в самом сердце Петербурга выступят артисты из Италии (хедлайнер — тенор Витторио Григоло!), Бразилии, Армении и не только. Классическую музыку дополнят танцевальные номера.
На репетиции спектакля «Золотой петушок»
Суббота, 1 июня
Стрит-арт-перформанс «GRAF.Пушкин», «Балтийский дом» (12+)
11:00
Уличные художники превратят строительный забор перед фасадом театра в галерею пушкинских персонажей. Акция приурочена к юбилею поэта и началу фестиваля «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
Спектакль «Журавль и цапля», БТК (6+)
Премьера постановки по русской народной сказке. Режиссер Екатерина Ложкина — мастер театральных историй для самых маленьких.
1, 2 июня
Выставка «Приключения барона Мюнхгаузена в России», Эрмитаж (12+)
Каким на самом деле был барон из фильма Марка Захарова, прослуживший в России 12 лет? Покажут больше 500 экспонатов.
С 1 июня по 15 сентября
Спектакль «Золотой петушок», «Балтийский дом» (6+)
Знаменитая сказка Пушкина — в интерпретации режиссера Владимира Жукова.
День рождения KIDZ, «Ленполиграфмаш» (6+)
16:00
Студия дизайна и архитектуры отмечает 11-летие. Во дворе откроется выставка «Забудь, кто ты есть», а еще будут бадминтон, мастер-классы для детей, торт, а также диджей-сеты Никиты Забелина, Hoopa и других.
Выставка «Империя после Петра. От Екатерины Первой до Елизаветы Петровны», Михайловский замок Русского музея (12+)
Проект о самой насыщенной части российской истории — как дворцовые перевороты после смерти Петра I изображали в искусстве.
С 1 июня по 23 сентября
Фестиваль Epic Con, Design District DAA (6+)
На празднике гиков будут конкурс косплея, стенды по известным кинофраншизам и компьютерным играм, танцевальные номера, бои на световых мечах, рестлинг, лазертаг и не только.
1, 2 июня
Открытие летнего сезона, Московский рынок (6+)
Во дворе устроят вечеринку — с музыкой диджеев лейбла Dobro, бадминтоном, пинг-понгом, ретроконсолями, играми для детей и барбекю.
Концерт оркестра и хора musicAeterna, Эрмитаж (16+)
В Гербовом зале Зимнего дворца исполнят музыку эпохи барокко (Гендель, Вивальди и другие), а после можно будет посмотреть выставку «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века».
1, 2 июня
Творческий вечер Вениамина Смехова, «Фонтанка 69» (12+)
18:00
Актер прочитает стихи Пушкина, Маяковского, Северянина, Пастернака, Хармса и других поэтов.
Концерт «Багрового Фантомаса», «Космонавт» (12+)
20:00
Роза Робот и его культовая метал-команда из комедийного шоу «Внутри Лапенко» — с программой «Электрические жирафы».
Концерт Kim and Buran, Factory 3 (16+)
20:00
Петербургская группа, возрождающая традиции советской космической электроники, отметит 20-летие.
Вечеринка «Морская», «Севкабель Порт» (18+)
«Вечеринка вечеринок» на всю ночь — с шестью сценами и шоукейсами Roots United, Odyssey, Çava и других.
Mia Boyka, фестиваль «Петровские Ассамблеи»
Воскресенье, 2 июня
Выставка «Антиформа номер 16», Новая Голландия (12+)
Ярмарка современного искусства 1703 представляет инсталляцию московского художника Василия Кононова-Гредина, сделанную из парусной лодки.
До 30 июня
Лекция «Авангард в поэзии и синтез искусств», «Левашовский Хлебозавод» (16+)
14:00
Филолог Юлиана Каминская расскажет о самых радикальных экспериментах в литературе.
Фестиваль «Петровские Ассамблеи», «Газпром Арена» (16+)
18:00
Выступят лауреатка нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Mia Boyka, группа «Три дня дождя», рэпер Alblak 52 и другие. Ведущий — звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач.
Выставка «Стекольная сессия», Елагиноостровский дворец-музей (12+)
Десять молодых художников-стекольщиков — финалисты одноименного конкурса — показывают свои работы в ЦПКиО.
До 14 июля
Концерт Олега Нестерова, Новая сцена Александринского театра (12+)
19:30
Участники проекта Zerolines и его идеолог Нестеров устроят перформанс интуитивной музыки.
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