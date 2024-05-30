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Чем заняться в Петербурге с 30 мая по 2 июня

«Классика на Дворцовой» (выступит тенор Витторио Григоло!), Mia Boyka и Леон Кемстач на «Петровских Ассамблеях», гик-фестиваль Epic Con, вечеринка «Морская» на шести сценах в «Севкабель Порту», творческий вечер Вениамина Смехова, премьера спектакля Семена Серзина «Катапульта», выставка о бароне Мюнхгаузене, концерт проекта Zerolines Олега Нестерова, а также вестерн Вигго Мортенсена «Мертвые не причиняют боли» в кино — рассказываем о главных событиях первых выходных лета.

Чт 30 мая Пт 31 мая Сб 1 июня Вс 2 июня
Вадим Михайлов, «Ночью в Диснейленде», 2021 года. Выставка «Focus: Коллекционер»
Изображение предоставлено пресс-службой Myth Gallery

Вадим Михайлов, «Ночью в Диснейленде», 2021 года. Выставка «Focus: Коллекционер»

Четверг, 30 мая

Фестиваль нового кино Италии N.I.C.E., «Англетер» (18+)

Покажут четыре ленты, а фильм «Спотти и я», про мужчину, который наряжается в костюм пса, представит автор — режиссер Козимо Гомес.

С 30 мая по 2 июня 

Выставка «Focus: Коллекционер», Myth Gallery и Дом Кочневой (18+)

Галерея отмечает пятилетие проектом с работами ее ведущих художников, находящимися сейчас в частных коллекциях. Увидеть их в обычной жизни почти невозможно.

С 30 мая по 30 июня

Выставка «Деконструкция 135/35», музей Анны Ахматовой (16+)

К 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой открывают экспозицию, которая перепридумывает концепцию мемориального музея. 

С 30 мая по 25 августа

Концерт Baroque, музей-квартира актеров Самойловых (6+)

18:30

Музыкальный салон через камерные произведения итальянских, французских и немецких композиторов отправит в атмосферу XVII века. 

Паблик-арт «Эмоциональный полив», «Бенуа 1890» (12+)

«Сад Бенуа» откроет новый сезон инсталляцией московской художницы Марины Звягинцевой — гигантскими разноцветными колонками-гидрантами. 

С 30 мая по 29 октября 

Открытие фестиваля «Музыкальная коллекция», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Оркестр филармонии под управлением дирижера Николая Алексеева исполнит шедевры XIX века — концерт № 3 Бетховена и Симфонию № 1 Малера. Солист — пианист Николай Луганский.

Концерт Хелависы, Roof Place (16+)

20:00

Основательница группы «Мельница» выступит с акустической программой «Дикие травы» — на крыше с видом на Финский залив.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим вестерн Вигго Мортенсена «Мертвые не причиняют боли» (18+), семейную комедию «Манюня: Приключения в Москве» (6+), драму «Сплетение судеб» (18+), байопик «Монтессори: Воспитание любовью» (18+), мульфильм «Суперпташки. Улетная миссия» (0+), хоррор «Незнакомцы: Начало» (18+), треш-слэшер «Винни Пух: Кровь и мед 2» (18+), а также ре-релиз фильма Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда» (16+) с Киану Ривзом. 

«Классика на Дворцовой»
Изображение предоставлено пресс-службой комитета по культуре Петербурга

«Классика на Дворцовой»

Пятница, 31 мая

Выставка «Дар Владимира Некрасова», корпус Бенуа Русского музея (6+)

Коллекционер передал музею произведения классиков советского искусства — Аркадия Пластова, Сергея Герасимова, Алексея Грицая, Гелия Коржева, а также живопись современных авторов, например, Айдан Салаховой. 

До 1 июля

Ярмарка Third Place Art Fair, «Третье место» (16+)

Работы Александра Дашевского, Василия Базелевса и других художников (участвуют 22 арт-объединения!) займут двор и девять залов особняка Гурьевых-Нарышкиных.

С 31 мая по 3 июня

Выставка Pianissimo, Гранд Отель Европа (18+)

В преддверии фестиваля вместе с Marina Gisich Gallery организаторы придумали проект, посвященный музыке и совриску. Куратор Владимир Раннев собрал вместе работы Евгения Юфита, Петра Белого, Виталия Пушницкого, Тани Ахметгалиевой и других. 

До 31 августа

Выставка «Легенда. Леонид Богданов», «Росфото» (12+)

Экспозиция охватывает 30 лет творческой карьеры ленинградского фотографа, показавшего город с необычных сторон. 

С 31 мая по 21 июля

Концерт Stigmata, «Двор Гостинки» (16+)

19:00

Герои альтернативной сцены представят шоу в формате open air. Будет и тот самый хит про «Сентябрь горит, убийца плачет».

Спецпоказ фильма «Я тоже хочу», «Гаркундель» (18+)

20:00

После просмотра о своих съемках в последней картине Алексея Балабанова расскажет Олег Гаркуша, сыгравший в ней Музыканта.

Спектакль «Катапульта», «Невидимый театр» (18+)

20:00 

Премьера постановки Семена Серзина о 40-летнем неудачнике и «смешном человеке» — по пьесе современного белорусского драматурга Дмитрия Богославского. 

Концерт «Классика на Дворцовой» (12+)

21:30

В честь Дня города в самом сердце Петербурга выступят артисты из Италии (хедлайнер — тенор Витторио Григоло!), Бразилии, Армении и не только. Классическую музыку дополнят танцевальные номера. 

На репетиции спектакля «Золотой петушок»
Фото предоставлено пресс-службой «Балтийского дома»

На репетиции спектакля «Золотой петушок»

Суббота, 1 июня

Стрит-арт-перформанс «GRAF.Пушкин», «Балтийский дом» (12+)

11:00 

Уличные художники превратят строительный забор перед фасадом театра в галерею пушкинских персонажей. Акция приурочена к юбилею поэта и началу фестиваля «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».  

Спектакль «Журавль и цапля», БТК (6+)

Премьера постановки по русской народной сказке. Режиссер Екатерина Ложкина — мастер театральных историй для самых маленьких. 

1, 2 июня

Выставка «Приключения барона Мюнхгаузена в России», Эрмитаж (12+)

Каким на самом деле был барон из фильма Марка Захарова, прослуживший в России 12 лет? Покажут больше 500 экспонатов.

С 1 июня по 15 сентября

Спектакль «Золотой петушок», «Балтийский дом» (6+)

Знаменитая сказка Пушкина — в интерпретации режиссера Владимира Жукова. 

День рождения KIDZ, «Ленполиграфмаш» (6+)

16:00

Студия дизайна и архитектуры отмечает 11-летие. Во дворе откроется выставка «Забудь, кто ты есть», а еще будут бадминтон, мастер-классы для детей, торт, а также диджей-сеты Никиты Забелина, Hoopa и других.

Выставка «Империя после Петра. От Екатерины Первой до Елизаветы Петровны», Михайловский замок Русского музея (12+)

Проект о самой насыщенной части российской истории — как дворцовые перевороты после смерти Петра I изображали в искусстве. 

С 1 июня по 23 сентября

Фестиваль Epic Con, Design District DAA (6+)

На празднике гиков будут конкурс косплея, стенды по известным кинофраншизам и компьютерным играм, танцевальные номера, бои на световых мечах, рестлинг, лазертаг и не только. 

1, 2 июня 

Открытие летнего сезона, Московский рынок (6+)

Во дворе устроят вечеринку — с музыкой диджеев лейбла Dobro, бадминтоном, пинг-понгом, ретроконсолями, играми для детей и барбекю. 

Концерт оркестра и хора musicAeterna, Эрмитаж (16+)

В Гербовом зале Зимнего дворца исполнят музыку эпохи барокко (Гендель, Вивальди и другие), а после можно будет посмотреть выставку «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века».

1, 2 июня

Творческий вечер Вениамина Смехова, «Фонтанка 69» (12+)

18:00

Актер прочитает стихи Пушкина, Маяковского, Северянина, Пастернака, Хармса и других поэтов. 

Концерт «Багрового Фантомаса», «Космонавт» (12+)

20:00

Роза Робот и его культовая метал-команда из комедийного шоу «Внутри Лапенко» — с программой «Электрические жирафы».

Концерт Kim and Buran, Factory 3 (16+)

20:00

Петербургская группа, возрождающая традиции советской космической электроники, отметит 20-летие.

Вечеринка «Морская», «Севкабель Порт» (18+)

«Вечеринка вечеринок» на всю ночь — с шестью сценами и шоукейсами Roots United, Odyssey, Çava и других. 

Mia Boyka, фестиваль «Петровские Ассамблеи»
Фото: Сулпан Акназарова. «Собака.ru»

Mia Boyka, фестиваль «Петровские Ассамблеи»

Воскресенье, 2 июня

Выставка «Антиформа номер 16», Новая Голландия (12+)

Ярмарка современного искусства 1703 представляет инсталляцию московского художника Василия Кононова-Гредина, сделанную из парусной лодки. 

До 30 июня

Лекция «Авангард в поэзии и синтез искусств», «Левашовский Хлебозавод» (16+)

14:00

Филолог Юлиана Каминская расскажет о самых радикальных экспериментах в литературе. 

Фестиваль «Петровские Ассамблеи», «Газпром Арена» (16+)

18:00

Выступят лауреатка нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Mia Boyka, группа «Три дня дождя», рэпер Alblak 52 и другие. Ведущий — звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач. 

Выставка «Стекольная сессия», Елагиноостровский дворец-музей (12+)

Десять молодых художников-стекольщиков — финалисты одноименного конкурса — показывают свои работы в ЦПКиО. 

До 14 июля

Концерт Олега Нестерова, Новая сцена Александринского театра (12+)

19:30

Участники проекта Zerolines и его идеолог Нестеров устроят перформанс интуитивной музыки. 

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