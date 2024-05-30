Чем заняться в Петербурге с 30 мая по 2 июня

Фестиваль нового кино Италии N.I.C.E., «Англетер» (18+)

Покажут четыре ленты, а фильм «Спотти и я», про мужчину, который наряжается в костюм пса, представит автор — режиссер Козимо Гомес.

С 30 мая по 2 июня

Выставка «Focus: Коллекционер», Myth Gallery и Дом Кочневой (18+)

Галерея отмечает пятилетие проектом с работами ее ведущих художников, находящимися сейчас в частных коллекциях. Увидеть их в обычной жизни почти невозможно.

С 30 мая по 30 июня

Выставка «Деконструкция 135/35», музей Анны Ахматовой (16+)

К 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой открывают экспозицию, которая перепридумывает концепцию мемориального музея.

С 30 мая по 25 августа

Концерт Baroque, музей-квартира актеров Самойловых (6+)

18:30

Музыкальный салон через камерные произведения итальянских, французских и немецких композиторов отправит в атмосферу XVII века.

Паблик-арт «Эмоциональный полив», «Бенуа 1890» (12+)

«Сад Бенуа» откроет новый сезон инсталляцией московской художницы Марины Звягинцевой — гигантскими разноцветными колонками-гидрантами.

С 30 мая по 29 октября

Открытие фестиваля «Музыкальная коллекция», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Оркестр филармонии под управлением дирижера Николая Алексеева исполнит шедевры XIX века — концерт № 3 Бетховена и Симфонию № 1 Малера. Солист — пианист Николай Луганский.

Концерт Хелависы, Roof Place (16+)

20:00

Основательница группы «Мельница» выступит с акустической программой «Дикие травы» — на крыше с видом на Финский залив.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим вестерн Вигго Мортенсена «Мертвые не причиняют боли» (18+), семейную комедию «Манюня: Приключения в Москве» (6+), драму «Сплетение судеб» (18+), байопик «Монтессори: Воспитание любовью» (18+), мульфильм «Суперпташки. Улетная миссия» (0+), хоррор «Незнакомцы: Начало» (18+), треш-слэшер «Винни Пух: Кровь и мед 2» (18+), а также ре-релиз фильма Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда» (16+) с Киану Ривзом.