На Елагином острове открыли выставку в рамках конкурса «Стекольная сессия»

Авторы представили избранные конкурсные работы на экспозиции в Елагиноостровском дворце-музее и их путь от концепции и эскиза до готового изделия. Две стеклодувные мастерские Петербурга реализовывали творческие идеи финалистов конкурса: концепции с эскизами отобрали в экспертном жюри. Воплощали идеи в гутной технике мастерами стекольного дела из цветного и прозрачного стекла под авторским надзором художников.

Экспериментальный конкурс «Стекольная сессия» не ограничивал художника темой — рамки были только в технологии производства (выдувание в форму и гутная техника) и размером изделий. Каждый объект продуман автором не только с точки зрения формы и эстетики, но также его сопровождают история, а также эскизы и описания-концепции, которые представлены в холле Елагинского дворца.

«В конкурсе могли принять участие художники до 36 лет. Главная цель конкурса и миссия организаторов — через поддержку талантливых авторов, обеспечение их производственными возможностями и продвижение — сплотить сообщество, привлечь в индустрию новых профессионалов и ценителей, актуализировать наследие и сделать вклад в будущее художественного стекла», — говорят в команде конкурса.

Посмотреть работы художников можно до 14 июля в Елагиноостровском дворце-музее (Елагин остров, 4Б).