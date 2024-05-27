Студия Kidz отметит 11-летие — с лекциями, воркшопами от Общества Юных Архитекторов и диджей-сетом Никиты Забелина

Вечеринка в честь студии Kidz традиционно пройдет во дворе ЛенПолиграфМаф 1 июня рядом с новым поп-ап павильоном, который будет находится в общественном пространстве до осени. Весь день в «Футуре» будет доступно барное спешл-меню и увесистый праздничный торт — так, что всем обязательно хватит! Вечером в перерыве между тортом и напитками можно размяться и попробовать свои силы в бадминтоне от комьюнити «ББ». Вечер продолжится лекцией от команды Kidz про развитие креативности. Ближе к сумеркам появится музыка — с оригинальными диджей-сетами выступят Никита Забелин, Olya Ko, Hoopa, Juravlove, Session_dry, Al, Odddi.

А пока взрослые поздравляют студию, дети просвещаются на воркшопах от «Общества Юных Архитекторов» и научатся создавать маяки из глины и песка. К мастер-классу допускаются дети от 5 до 14 лет, количество мест ограничено.