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Студия Kidz отметит 11-летие — с лекциями, воркшопами от Общества Юных Архитекторов и диджей-сетом Никиты Забелина

В этом году праздничная программа расширится: покажут новый временный архитектурный павильон, проведут бадминтон-турнир (разминаем руки и вспоминаем школьные годы!) и напоят освежающими напитками от «Футуры».

10-летие Kidz, 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kidz

10-летие Kidz, 2023 год

10-летие Kidz, 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kidz

10-летие Kidz, 2023 год

Вечеринка в честь студии Kidz традиционно пройдет во дворе ЛенПолиграфМаф 1 июня рядом с новым поп-ап павильоном, который будет находится в общественном пространстве до осени. Весь день в «Футуре» будет доступно барное спешл-меню и увесистый праздничный торт — так, что всем обязательно хватит! Вечером в перерыве между тортом и напитками можно размяться и попробовать свои силы в бадминтоне от комьюнити «ББ». Вечер продолжится лекцией от команды Kidz про развитие креативности. Ближе к сумеркам появится музыка — с оригинальными диджей-сетами выступят Никита Забелин, Olya Ko, Hoopa, Juravlove, Session_dry, Al, Odddi.

А пока взрослые поздравляют студию, дети просвещаются на воркшопах от «Общества Юных Архитекторов» и научатся создавать маяки из глины и песка. К мастер-классу допускаются дети от 5 до 14 лет, количество мест ограничено.

10-летие Kidz, 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kidz

10-летие Kidz, 2023 год

10-летие Kidz, 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kidz

10-летие Kidz, 2023 год

10-летие Kidz, 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Kidz

10-летие Kidz, 2023 год

День рождения Kidz состоится 1 июня в 16:00 на набережной реки Карповки, 5, в пространстве ЛенПолиграфМаш.

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