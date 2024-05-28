Проект «Деконструкция 135/35» приурочен к двойной памятной дате — к 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой Фонтанный Дом запускает масштабную межмузейную выставку, в рамках которой знакомые мемориальные пространства видоизменятся, наполнятся новыми смыслами. К 35-летию музея проект сменит внимание на музееведческий фокус: изучат совокупность взглядов и научных знаний об Ахматовой и ее окружении, рассмотрят историю и жизнь экспозиции литературного музея в меняющемся мире.

29 мая в музее Анны Ахматовой пройдет дискуссия «Профессиональный разговор», темой которой станет переосмысление пространств литературных и мемориальных музеев, рассмотрение различных опытов работы с музейным наследием. Смодерируют встречу с участием Сергея Падалко, Надежды Пантюлиной, Александром Бондаревым, Василием Корнеевым, Мариной Красновой куратор и музеевед Леонид Копылов.