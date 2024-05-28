Музейная программа откроется паблик-током о переосмыслении мемориальных музеев, который объединит кураторов, художников и музейщиков.
Проект «Деконструкция 135/35» приурочен к двойной памятной дате — к 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой Фонтанный Дом запускает масштабную межмузейную выставку, в рамках которой знакомые мемориальные пространства видоизменятся, наполнятся новыми смыслами. К 35-летию музея проект сменит внимание на музееведческий фокус: изучат совокупность взглядов и научных знаний об Ахматовой и ее окружении, рассмотрят историю и жизнь экспозиции литературного музея в меняющемся мире.
29 мая в музее Анны Ахматовой пройдет дискуссия «Профессиональный разговор», темой которой станет переосмысление пространств литературных и мемориальных музеев, рассмотрение различных опытов работы с музейным наследием. Смодерируют встречу с участием Сергея Падалко, Надежды Пантюлиной, Александром Бондаревым, Василием Корнеевым, Мариной Красновой куратор и музеевед Леонид Копылов.
Коряга в Комарово. Ленинградская область, Комарово. Конец 1950-х - начало 1960-х. Из коллекции Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Межмузейная выставка «Деконструкция 135/35» открывается вслед за паблик-током 30 мая и продолжит тему «разрушения стереотипов включения его в целостном или разделенном на части виде в новый контекст». Первым местом деконструкции станет Комната 1945 года — пространство с высокой концентрацией сюжетов и памяти о поэте переместится в другой контекст, предметный ряд выставочного зала найдет новую жизнь в рамках временной экспозиции Большого выставочного зала музея. Выставочный ряд дополнится экспонатами из собраний Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля, Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Института русской литературы (Пушкинский Дом РАН), Государственного музея истории Петербурга и нескольких значимых частных коллекций. В самой мемориальной квартире останется пустое пространство, которое будет заново решено после завершения выставки.
Ирина Николаевна Пунина. Ленинградская область, Комарово. Весна, 1966. Из коллекции Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
«Экспозиция квартиры Пуниных-Ахматовой создавалась более 20 лет назад. Все эти годы музей менялся, другим стал посетитель, изменилось само время и вопросы, которые оно ставит перед нами. Эти слагаемые – повод для переосмысления постоянной экспозиции музея, которое начнется с проекта "Деконструкция. 135/35"», — замечают кураторы проекта.
Среди предметов экспозиции будут представлены мемориальные вещи, увековеченные в поэзии Ахматовой: слепок скульптурной группы из Летнего сада работы Джованни Бонацца «Ночь», живописную коряга из дачи в Комарово и многое другое.
«Ночь» – слепок знаменитой скульптурной группы из Летнего сада работы Джованни Бонацца, 1654-1736 года
Межмузейный проект «Деконструкция. 135/35» пройдет с 30 мая по 25 августа 2024 в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме на Литейном проспекте, 53.
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