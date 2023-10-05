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В «Невидимом театре» покажут новый спектакль Семена Серзина «Катапульта» — о 40-летнем неудачнике и его внезапном ангеле-хранителе

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Новая постановка режиссера и худрука «Невидимого» — по пьесе Дмитрия Богославского, написанной в 2020 году на фабрике нарративного театра «Дисциплина» в новосибирском театре «Старый дом».

Невидимый театр
Невидимый театр

О спектакле «Катапульта»:

За последние 40 лет население планеты увеличилось вдвое. Главному герою новой пьесы Богославского, Вадику — 40 лет. Он неудачник, такой «Коля-перекати поле» — как будто бы природа решила отдохнуть на нем и очистить землю от ненужного хлама. Вадик болтается по жизни как в невесомости: не пригодный для жизни, без цели и средств к существованию. Жена бросила, работы нет, бесконечные неудачи ведут Вадика в пропасть. Спасет ли его семья и появившийся внезапно ангел-хранитель? Бог знает…

Невидимый театр
Невидимый театр

В роли неудачника Вадика — актер Николай Куглянт. Также в спектакле задействованы Михаил Касапов, Юлия Башорина, Алена Митюшина, Саша Никитина, Таисия Вилкова, Николай Иванов, Алексей Фролов и Дмитрий Малинкин.

Невидимый театр

«"Катапульта" — потому что летит в бездну, будто в катапульте, главный герой Вадик (Коля Куглянт). Он — архетип мечтателя-неудачника из советского кино, мягкий и безвольный, живет без цели и вот-вот может оступиться. "Прокаженный — это больной проказой. Она-то лечится, а вот как неудачу свою вылечить?". Вадик еще сохраняет душу — в отличие от Рельса (Алексей Фролов) и Ильи (Миша Касапов), запросто готовых на предательство и убийство. Кровь — пророчество, что въестся герою под кожу в начале спектакля, и спастись от нее нельзя, можно только выбрать, чью пролить — свою или других. И Вадик делает свой выбор», — говорит о спектакле театральный критик Наталья Стародубцева.

Премьерный показ спектакля Семена Серзина «Катапульта» пройдет 5 октября в «Невидимом театре» на Кожевенной линии, 34.

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