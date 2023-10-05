«"Катапульта" — потому что летит в бездну, будто в катапульте, главный герой Вадик (Коля Куглянт). Он — архетип мечтателя-неудачника из советского кино, мягкий и безвольный, живет без цели и вот-вот может оступиться. "Прокаженный — это больной проказой. Она-то лечится, а вот как неудачу свою вылечить?". Вадик еще сохраняет душу — в отличие от Рельса (Алексей Фролов) и Ильи (Миша Касапов), запросто готовых на предательство и убийство. Кровь — пророчество, что въестся герою под кожу в начале спектакля, и спастись от нее нельзя, можно только выбрать, чью пролить — свою или других. И Вадик делает свой выбор», — говорит о спектакле театральный критик Наталья Стародубцева.

Премьерный показ спектакля Семена Серзина «Катапульта» пройдет 5 октября в «Невидимом театре» на Кожевенной линии, 34.

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