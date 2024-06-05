Как и кто придумал и сделал Санкт-Петербургскую ярмарку современного искусства 1703

Какова история проекта?

Идея витала в воздухе годами: художественное сообщество Петербурга давно обсуждало, что городу необходима своя ярмарка современного искусства, ведь основной пул таких проектов в России сконцентрирован в Москве. В итоге в 2022 году «Газпром» инициировал создание 1703 как новой ежегодной площадки для развития современного искусства и практик коллекционирования.

Ярмарка 1703 — молодой, но уже очень успешный проект. Об этом говорят и ее участники, и посетители. В чем здесь секрет?

Сама инициатива большой ярмарки современного искусства в Петербурге — очень актуальная и своевременная: этот формат переживает настоящий расцвет и в нашей стране, и во всем мире. Но главный секрет — в большой любви к проекту всех, кто к нему причастен. Ярмарка 1703 создается с увлеченностью и высокой самоотдачей. Это правда так, и я думаю, без этого невозможно что-то делать в культуре. Управленческая команда проекта состоит из пяти человек, но за нами — многолетний опыт «Газпрома» в реализации масштабных культурных инициатив и ежедневный труд десятков профессионалов самых разных сфер, перед которыми зачастую стоят самые нетривиальные задачи по проектированию, коммуникации, продвижению, юридическим и финансовым вопросам. При организации ярмарки также очень ценно активное сотрудничество с отраслевым сообществом — от Комитета по культуре города и команды ЦВЗ «Манеж» до членов экспертного совета. Ближе к дням ярмарки к нам присоединяются галерейные менеджеры, администраторы, волонтеры. Важен вклад каждого. И нам очень приятно, что участники и гости высоко оценивают организацию и атмосферу на площадке.

Вы опираетесь на какие-либо международные стандарты?

Мы посетили ведущие мировые ярмарки искусства от Art Basel в Базеле, Париже и Майами до первой ярмарки Frieze в Сеуле. Я с интересом наблюдаю, как развиваются ярмарки в Дубае, Стамбуле, Дели. Каждая из них — это особый мир с множеством параллельных инициатив, выставок, встреч. Ярмарка 1703 обладает потенциалом стать точкой притяжения для любителей искусства из разных стран, а Санкт-Петербург — закрепить статус культурной столицы и Мекки для коллекционеров и художников со всего мира.

Возможно ли развитие современного искусства без системной поддержки государства или крупных компаний? По-прежнему ли сегодня велика роль меценатов?

Ярмарка 1703 — прекрасный пример того, как крупная корпорация системно направляет ресурсы на поддержку культуры и искусства. Благодаря «Газпрому» участие в ярмарке для галерей уже третий год остается бесплатным, и это беспрецедентный случай.

В чем лично вы находите вдохновение?

Готовясь к ярмарке, мы проводим регулярные встречи с экспертами, и для меня служит вдохновением общение с единомышленниками — людьми, которые живут искусством так же, как и я.