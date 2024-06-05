Как и кто придумал и сделал Санкт-Петербургскую ярмарку современного искусства 1703

Команда Ярмарки 1703 рассказывает о новом культурном бренде Петербурга.
Алиса Преснецова,
генеральный директор ярмарки 1703
Какова история проекта?
Идея витала в воздухе годами: художественное сообщество Петербурга давно обсуждало, что городу необходима своя ярмарка современного искусства, ведь основной пул таких проектов в России сконцентрирован в Москве. В итоге в 2022 году «Газпром» инициировал создание 1703 как новой ежегодной площадки для развития современного искусства и практик коллекционирования.
Ярмарка 1703 — молодой, но уже очень успешный проект. Об этом говорят и ее участники, и посетители. В чем здесь секрет?
Сама инициатива большой ярмарки современного искусства в Петербурге — очень актуальная и своевременная: этот формат переживает настоящий расцвет и в нашей стране, и во всем мире. Но главный секрет — в большой любви к проекту всех, кто к нему причастен. Ярмарка 1703 создается с увлеченностью и высокой самоотдачей. Это правда так, и я думаю, без этого невозможно что-то делать в культуре. Управленческая команда проекта состоит из пяти человек, но за нами — многолетний опыт «Газпрома» в реализации масштабных культурных инициатив и ежедневный труд десятков профессионалов самых разных сфер, перед которыми зачастую стоят самые нетривиальные задачи по проектированию, коммуникации, продвижению, юридическим и финансовым вопросам. При организации ярмарки также очень ценно активное сотрудничество с отраслевым сообществом — от Комитета по культуре города и команды ЦВЗ «Манеж» до членов экспертного совета. Ближе к дням ярмарки к нам присоединяются галерейные менеджеры, администраторы, волонтеры. Важен вклад каждого. И нам очень приятно, что участники и гости высоко оценивают организацию и атмосферу на площадке.
Вы опираетесь на какие-либо международные стандарты?
Мы посетили ведущие мировые ярмарки искусства от Art Basel в Базеле, Париже и Майами до первой ярмарки Frieze в Сеуле. Я с интересом наблюдаю, как развиваются ярмарки в Дубае, Стамбуле, Дели. Каждая из них — это особый мир с множеством параллельных инициатив, выставок, встреч. Ярмарка 1703 обладает потенциалом стать точкой притяжения для любителей искусства из разных стран, а Санкт-Петербург — закрепить статус культурной столицы и Мекки для коллекционеров и художников со всего мира.
Возможно ли развитие современного искусства без системной поддержки государства или крупных компаний? По-прежнему ли сегодня велика роль меценатов?
Ярмарка 1703 — прекрасный пример того, как крупная корпорация системно направляет ресурсы на поддержку культуры и искусства. Благодаря «Газпрому» участие в ярмарке для галерей уже третий год остается бесплатным, и это беспрецедентный случай.
В чем лично вы находите вдохновение?
Готовясь к ярмарке, мы проводим регулярные встречи с экспертами, и для меня служит вдохновением общение с единомышленниками — людьми, которые живут искусством так же, как и я.
Вероника Арутюнян,
креативный директор ярмарки 1703
Как формируется интерес к современному искусству?
У нас большая и очень разная аудитория — от тех, кто еще вчера не интересовался миром ярмарок, до экспертного сообщества арт-среды. Мы стараемся, чтобы каждый — будь то профессионал или любитель — мог узнать что-то новое. Например, сейчас в рамках годовой программы лектория 1703 проходят встречи с авторитетными спикерами в сфере искусства и коллекционирования. Мероприятия бесплатные, ведутся трансляции онлайн, а записи всегда доступны в наших соцсетях. Многих спикеров редко можно застать в Санкт-Петербурге с публичной лекцией, но нам удается их привезти, чтобы у гостей лектория была возможность встретиться с самыми яркими экспертами.
Также мы большое внимание уделяем контенту, который транслируется в официальных каналах ярмарки 1703. Стараемся быть своего рода фильтром, который позволяет в удобном формате за короткое время разобраться в нюансах мира современного искусства. Ведем ежемесячный календарь ярмарок по всему миру, даем на них содержательные обзоры, собираем новости в сфере искусства, делаем подборку с рекомендациями, куда сходить в выходные в Санкт-Петербурге и Москве, периодически подхватываем региональные проекты.
Расскажите про развитие партнерской программы — коллаборации с художниками, взаимодействие с партнерами.
От сезона к сезону мы видим, что интерес к сотрудничеству с ярмаркой 1703 у крупных компаний и брендов растет. На это работает масса факторов — от высокого интереса публики к проекту до вдохновляющей атмосферы на площадке, в которой рождаются новые возможности и связи. Приоритет партнерской программы ярмарки 1703 — качество и творчество. Мы заинтересованы в долгосрочной работе с компаниями, которые связаны с культурным контекстом, концептуально созвучны ярмарке и готовы к масштабным и содержательным интеграциям. Внутри каждого партнерского проекта мы стремимся создавать отдельную творческую коллаборацию. В этом году впервые на площадке 1703 в «Манеже» появятся несколько тематических зон крупных брендов, оформленных в сотрудничестве с современными художниками. Подобные форматы органичны проекту и сами по себе становятся инструментом поддержки современного искусства и художников.
Собираете ли вы сами современное искусство?
Первые холсты стихийно появились у меня около 10 лет назад, когда я в студенчестве занималась небольшими проектами с начинающими художниками. Но свою первую коллекционную работу я приобрела на первой ярмарке 1703 — это была монотипия Павла Бушуева, представленного на стенде a—s—t—r—a. Так Алина Крюкова — основатель галереи — можно сказать, посвятила меня в коллекционеры. К той работе до сих пор отношусь с трепетом. Она — своего рода точка отсчета и приятное напоминание о том, с чего все начиналось. Теперь, посещая ярмарки современного искусства (а их становится все больше), стараюсь не уходить с пустыми руками. Сейчас меня в основном привлекают фотография и графика. На второй нашей ярмарке коллекция пополнилась фотографией Игоря Елукова и несколькими очень трогательными работами Паши Бумажного со стендов галерей Pennlab и Futuro. Еще, наверное, выделю в своей коллекции работу Нестора Энгельке — мне очень интересна его авторская техника создания произведений.
Ангелина Карпухина,
исполнительный директор ярмарки 1703
Ярмарка растет с каждым годом — сколько участников в 2024-м?
В этом году у нас 42 участника. Хочется выделить галереи, которые участвуют в ярмарке уже в третий раз, и поблагодарить их за доверие к проекту.
Как строится работа жюри?
Мы очень гордимся экспертным советом ярмарки. В этом году собралась особенно сильная команда экспертов с разнообразным опытом и направлениями деятельности. Результаты экспертного отбора складываются в гармоничную картину, которая демонстрирует посетителям актуальное состояние арт-рынка, представляет ведущие галереи и показывает знаковые проекты. Поэтому ярмарки являются лучшим местом как для начала коллекции (ведь все произведения проходят строгую экспертную оценку), так и для того, чтобы первым увидеть новые работы или целые серии любимых авторов.
На каких кандидатов обращаете внимание лично вы?
Среди большого количества заявок всегда есть явные лидеры, которые своей энергией меняют поле вокруг, формируют тенденции. Я всегда отмечаю примеры, когда ярмарка становится поводом для будущих проектов, партнерств или выставок. Так было с группой «ГрОМ», выставка «Жилище будущего» которой прошла в Мраморном дворце Русского музея, а две работы — «Сокровищница человеческого знания» и «Информационная шахта» — были переданы в его постоянную экспозицию.
Что нужно молодым художникам для успешного развития карьеры?
Главный совет — быть как можно активнее, заявлять о себе, участвовать в резиденциях, отправлять портфолио в галереи, развивать личный бренд. Это понятный и эффективный путь, который точно принесет результаты.
Были ли уже случаи, когда художник вдруг обрел известность благодаря ярмарке 1703?
За два года мы были свидетелями историй успешных партнерств, новых проектов и музейных выставок. Художники создавали прекрасные серии работ, которые были показаны у нас впервые, например, Алексей Морозов с серией New Marble на стенде Maison 25 или идиллические пейзажи Евгении Буравлевой у галереи «Культпроект». Максим Иванов — художник, участие которого во втором выпуске ярмарки привело к новой волне популярности, после чего случились персональные выставки в галереях. Для медиахудожницы Василисы Саврасовой участие в первой ярмарке на стенде Third Place NFT стало поводом для групповых проектов на нескольких площадках. Мы бережно храним такие истории и отмечаем, как ярмарка влияет на среду и задает тренды.
Кто для вас стал личным открытием за время работы ярмарки?
Случилось большое количество удивительных знакомств, но личным открытием я бы назвала Александра Петрелли и его галерею «Пальто». Впечатляющий профессионализм, фантастический пул авторов, доброе сердце и харизма.
Алена Платонова,
технический директор ярмарки 1703
Можно ли выделить какие-то тренды экспозиционной деятельности в формате ярмарок?
Трендом я бы назвала нестандартные и творческие решения в экспозициях. Площадки ярмарок все чаще становятся пространством экспериментов на стыке архитектуры, дизайна и современного искусства с участием архитекторов, художников, флористов. Отдельно отмечу креативный подход к оформлению дополнительных зон. Это и партнерские интеграции, и кафе, и фотозоны. Ни брендам-спонсорам, ни ярмаркам уже не интересно просто завешивать все логотипами. Зачастую партнерская интеграция или точка с кофе превращается в самостоятельное художественное высказывание.
Чем планируете удивлять на третьей ярмарке в плане застройки выставочного пространства?
Мы снова экспериментируем и надеемся поразить гостей новой конфигурацией аванзала и лектория. Над этим трудится большая команда технических специалистов, проектировщиков, застройщиков и талантливый архитектор Андрей Воронов, с которым мы работаем вот уже третий выпуск. Несмотря на краткосрочность проекта (ярмарка идет шесть дней), мы уделяем много внимания высокому качеству застройки и используем музейные принципы экспонирования — фундаментальный конструктив стен и минимум визуального шума на стендах.
Зачем вообще, на ваш взгляд, люди покупают искусство?
Мотиваций множество: кто-то подбирает картину для дома, кто-то выбирает подарки, а кто-то скрупулезно ищет работу определенного художника конкретного периода, чтобы заполнить лакуну в коллекции. Я считаю, что и галереи, и ярмарки должны уметь работать с любым запросом, потому что это путь и многие проходят его от покупки искусства в интерьер до экспертного собирательства.
По должности вы — технический директор ярмарки, но посетители лектория 1703 знают вас как автора очерков об искусстве и коллекционировании в России, которые публикуются в соцсетях и на сайте ярмарки после каждой лекции. Публицистика — это для души?
По образованию я куратор современного искусства и занимаюсь разными направлениями культурного проектирования. На ярмарке 1703 отвечаю за застройку, экспозиционный дизайн и технические аспекты, связанные с цифровизацией и оптимизацией процессов, — отсюда должность. При этом параллельно активно участвую в концептуальной составляющей и редакторской работе в проекте. Так, прошлым летом нам с командой пришла идея спецпроекта для годового лектория, и я с интересом погрузилась в изучение материала и написание очерков. Ярмарка в этом смысле удивительный синтетический проект, по сути, это модель арт-мира в миниатюре, где постоянно появляются новые задачи и роли, давая возможности для развития и творчества.
Варвара Баранова,
руководитель направления событийного менеджмента ярмарки 1703
Ярмарка 1703 проводится в дни ПМЭФ — почему решено запараллелить эти два события?
Такое решение инициатора проекта очень логично. Петербургский экономический форум — особое мероприятие для города. На несколько дней здесь собираются представители всех отраслей бизнеса, ключевые культурные, политические и научные деятели. Параллельное проведение и сотрудничество ярмарки 1703 и ПМЭФ открывает широкие возможности для привлечения этой релевантной проекту аудитории к современному искусству. Кроме того, многие участники форума уже коллекционеры и для них органично и удобно объединить в одной поездке бизнес-задачи и культурные поиски. Будет здорово, если пополнение коллекций искусства именно в Петербурге станет новой традицией или даже привычкой для участников ПМЭФ.
Какие мероприятия вы организуете непосредственно для коллекционеров?
Между выпусками 1703 мы проводим целый цикл подобных мероприятий, выбирая интересные площадки и необычные форматы. В декабре прошлого года, например, провели встречу по итогам российского сезона арт-ярмарок в прекрасных залах Дома архитектора. В прошлом сезоне предварили ярмарку встречей на тему «Коллекционирование vs инвестирование» в особняке Мясникова, а в Москве, в фонде In artibus, собрали гостей на дискуссию о возможностях, которые открывает коллекционирование.
В этом сезоне мы запускаем отдельное направление для сообщества собирателей искусства. Начали с личного кабинета коллекционера на сайте ярмарки 1703, там будут размещаться приглашения на мероприятия разного формата: арт-бранчи, презентации, встречи с деятелями культуры и искусства. Непосредственно на площадке ярмарки для всех коллекционеров сообщества будут организованы специальные медиации. Профессиональные арт-консультанты расскажут о стендах галерей в комфортном для гостей формате — будь то общий обзор или конкретные рекомендации по пополнению коллекции.
Каков портрет современного коллекционера?
Коллекционеры очень разные, как и все люди. Мы внимательно изучаем портрет коллекционера ярмарки 1703: общаемся с галеристами, узнаем, кто и что приобрел. При этом считаем: коллекционером может стать каждый! И работаем над тем, чтобы показать это широкой аудитории. Галереи привозят к нам и работы музейного уровня, цены на которые достигают миллионов, и очень демократичное искусство — любой посетитель сможет выбрать что-то для себя. А чтобы не растеряться, мы рекомендуем всем гостям быть открытыми к разговору с представителями галерей. Задавайте вопросы, интересуйтесь, и, возможно, какие-то грани творчества авторов откроются для вас с новой стороны.
Фото: Константин Рассохин
Продюсер: Маргарита Саратова
Стиль: Анастасия Карпова
Визаж: Алексей Радченко
Свет: Skypoint
Образы: Gate31, Subbota Store
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