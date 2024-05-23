В Петербурге пройдет фестиваль нового кино Италии

Фестиваль нового кино Италии N.I.C.E., который пройдет с 30 мая по 2 июня в «Англетере», покажет четыре киноленты прямиком из солнечной Италии.

Фестиваль откроется 30 мая картиной режиссера Козимо Гомеса «Спотти и я» 2022 года. Он же представит фильм и обсудит сюжет со зрителями. Комедия расскажет о догситтере Эве, которая нанимается на работу к замкнутому и одинокому Маттео. Единственное, герой оказывается человеком в костюме собаки.

31 мая состоится показ дебютного фильма актрисы Маргериты Буй «Летать» 2023 года — она же сыграла в нем роль успешной кинозвезды. Завязка комедии начинается с непростого выбора Аннаби — дочь уезжает на другой конец света на учебу, а героиня не может ее навестить из-за аэрофобии. Вместе с такими же пугливыми соседями актриса пытается побороть свои страхи.