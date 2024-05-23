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Кино и сериалы

В Петербурге пройдет фестиваль нового кино Италии

По традиции в программу смотра N.I.C.E. (New Italian Cinema Events) включены дебютные или вторые картины режиссеров. Все фильмы можно будет посмотреть на языке оригинала с субтитрами.

«Спотти и я»
кадры из фильма

«Спотти и я»

«Летать»
кадры из фильма

«Летать»

Фестиваль нового кино Италии N.I.C.E., который пройдет с 30 мая по 2 июня в «Англетере», покажет четыре киноленты прямиком из солнечной Италии. 

Фестиваль откроется 30 мая картиной режиссера Козимо Гомеса «Спотти и я» 2022 года. Он же представит фильм и обсудит сюжет со зрителями. Комедия расскажет о догситтере Эве, которая нанимается на работу к замкнутому и одинокому Маттео. Единственное, герой оказывается человеком в костюме собаки.

31 мая состоится показ дебютного фильма актрисы Маргериты Буй «Летать» 2023 года — она же сыграла в нем роль успешной кинозвезды. Завязка комедии начинается с непростого выбора Аннаби — дочь уезжает на другой конец света на учебу, а героиня не может ее навестить из-за аэрофобии. Вместе с такими же пугливыми соседями актриса пытается побороть свои страхи.

«Римский блюз»
кадры из фильма

«Римский блюз»

«Милосердие»
кадры из фильма

«Милосердие»

Первый летний месяц встречаем вместе с картиной «Римский блюз» 2023 года Джанлуки Манцетти. Показ мелодрамы о случайном детективном расследовании в декорациях летнего Рима состоится 1 июня.

Завершит фестиваль 2 июня драма Эммы Данте «Милосердие» 2023 года по одноименной пьесе Бенито Переса Гальдоса. Это фильм об Артуро — мужчине, прожившим жизнь на острове в окружении секс-работниц. Он преодолел нищету и насилие, но продолжает с благодарностью принимать каждый день. Его незамутнённый взгляд на людей несёт в себе надежду, которая может потухнуть вслед за неожиданным появлением Анны.

Фестиваль нового кино Италии N.I.C.E. пройдет с 30 мая по 2 июня в «Англетере» на Малой Морской улице, 24.

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