«Сад Бенуа» открывает свой 8-ой сезон паблик-арт инсталляцией московской художницы Марины Звягинцевой, которая после окончания работы экспозиции станет частью жилых комплексов.
В преддверии открытия инсталляции Марины Звягинцевой «Бенуа1890» совместно с компанией «Строительный трест» проведут публичную дискуссию «Коллаборация паблик-арт и девелопмента: зачем городу и застройщикам современное искусство». Полемика затронет темы: важности совриска как инструмента созидания в городской среде и благоустройстве урбанистических территорий; возможности переосмыслить устаревшие смыслы привычных локаций и сменить надоевшие сценарии взаимодействия с жилым кварталом, улицей и районом. Свое мнение по этому поводу выскажут спикеры, среди которых куратор программы паблик-арт проектов «Спальный район», а также автор масштабных работ в городском ландшафте Москвы и городов России Марина Звягинцева, генеральный директор Общественного пространства «Бенуа 1890» Елена Плахтий, редседатель совета директоров ГК «БестЪ» Андрей Лушников, заместитель генерального директора по развитию Объединения «Строительный трест» Анзор Берсиров, председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) Сергей Макаров, исполнительный директор Центр гуманистической урбанистики Европейский университет в Петербурге Лев Шилов и основатель BS Art Development Group Александр Басалыгин.
Урбанистический цветущий сад «Эмоциональный полив» Марины Звягинцевой появится на территории «Сада Бенуа» уже 29 мая и будет сосуществовать с исторической фермой академика архитектуры Юлия Бенуа на целых 5 месяцев (!). Колонки-гидранты с каскадами красочных цветов-спинеров выше человеческого роста отсылают к идее «завоевания» природы человеком. Метафорически они показывают цветение от щедрого полива цветными градиентными «эмоциями» даже после холодных весенних заморозков. Для достижения эффекта мраморной поверхности, где эмоции органично сменяют друг друга, художница использует в исталляции авторскую технику «биотипии» — живописи по движущейся воде. Таким образом, интервенция природных мотивов должна снизить уровень стресса и насытить позитивными эмоциями.
На пять месяцев сад Бенуа превратится в музей современного искусства под открытым небом. Помимо интерактивных паблик-арт объектов, взрослых и детей ждут экскурсии-медиации и лекторий о связи эмоций человека и искусства.
Дискуссия «Коллаборация паблик-арт и девелопмента: зачем городу и застройщикам современное искусство» состоится 30 мая в ресторане «Ферма Бенуа» на Тихорецком проспекте, 17.
Инсталляция Марины Звягинцевой «Эмоциональный полив» открыта с 30 мая по 29 октября 2024 в Саду современного искусства Benua Art Garden на Тихорецком проспекте, 17.
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