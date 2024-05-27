Урбанистический цветущий сад «Эмоциональный полив» Марины Звягинцевой появится на территории «Сада Бенуа» уже 29 мая и будет сосуществовать с исторической фермой академика архитектуры Юлия Бенуа на целых 5 месяцев (!). Колонки-гидранты с каскадами красочных цветов-спинеров выше человеческого роста отсылают к идее «завоевания» природы человеком. Метафорически они показывают цветение от щедрого полива цветными градиентными «эмоциями» даже после холодных весенних заморозков. Для достижения эффекта мраморной поверхности, где эмоции органично сменяют друг друга, художница использует в исталляции авторскую технику «биотипии» — живописи по движущейся воде. Таким образом, интервенция природных мотивов должна снизить уровень стресса и насытить позитивными эмоциями.

На пять месяцев сад Бенуа превратится в музей современного искусства под открытым небом. Помимо интерактивных паблик-арт объектов, взрослых и детей ждут экскурсии-медиации и лекторий о связи эмоций человека и искусства.

Дискуссия «Коллаборация паблик-арт и девелопмента: зачем городу и застройщикам современное искусство» состоится 30 мая в ресторане «Ферма Бенуа» на Тихорецком проспекте, 17.

Инсталляция Марины Звягинцевой «Эмоциональный полив» открыта с 30 мая по 29 октября 2024 в Саду современного искусства Benua Art Garden на Тихорецком проспекте, 17.

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