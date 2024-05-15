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Вениамин Смехов проведет терапевтическо-поэтический вечер со стихами Пастернака, Маяковского и Хармса

«Поэзия — это единственное снадобье, защищающее от безнадежности жизни!», — заявляет актер театра и кино. Миссия «Стихотерапии» — в непринужденном формате вспомнить лирику мастодонтов русской поэзии и деятелей новейшей культуры.

Поэтический вечер «Стихотерапия» с актером Театра на Таганке и исполнителем ведущих ролей в кинофильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Пастораль» и «Ловушка для одинокого мужчины» Вениамином Смеховым состоится 1 июня. На встрече прозвучат его любимые стихи Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Игоря Северянина, Бориса Пастернака, Даниила Хармса, Владимира Высоцкого, Дмитрия Пригова, отрывки из пьесы Николая Эрдмана. Помимо этого, Вениамин Борисович приготовил для петербургской публики нечто особенное (!) — детали пока держатся в тайне. В программе «Стихотерапии» также дискуссия со зрителями — «как обычно, без посредников».

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Поэтический вечер «Стихотерапия» состоится 1 июня в пространстве на набережной Фонтанки, 69.

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