Художница Таня Ахметгалиева — о любимом искусстве, Петербурге как зоне комфорта и магии пеших прогулок

Посоветуй произведение искусства, которое всегда поможет примириться с самим собой и с другими?

Когда хочется взбодриться и испытать восторг, я вновь и вновь переслушиваю запись «Трагедия в стиле минимализм» Сергея Курехина в исполнении симфонического оркестра Алексея Айги.

Из книг — для меня это Дэвид Линч «Беседы с Крисом Родли» и мистический детектив «Дэнс, дэнс, дэнс» Мураками. Если фильм, то однозначно классика 1960‑х «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене. Обожаю!

Что для тебя по-настоящему красиво?

Сны.

Петербург — зона комфорта или дискомфорта?

Определенно, комфорта — моя душа здесь отдыхает. Чтобы вернуться к себе и успокоиться, я могу просто бродить вдоль каналов, рассматривать палитру петербургских домов, улыбаться лучикам солнца (если они появляются, но и без них волшебно).

Лучший транспорт, которым ты пользуешься, чтобы рассмотреть город?

Нет-нет! Никакого транспорта! Наш город необходимо рассматривать пешком. Не замечать пройденных километров, заглядывать в закоулочки, задирать голову, рассматривать завораживающие детали, приоткрывать двери парадных, заходить на неспешный кофе в любимые кофейни, листать книги в лучших книжных, приходить в свои места силы и вдохновения.