Художница Таня Ахметгалиева — о любимом искусстве, Петербурге как зоне комфорта и магии пеших прогулок

Гиперуспешная художница из Петербурга (выставки в Венеции и Базеле, работы в коллекциях Третьяковской галереи, Пушкинского и Русского музеев!) и автор будоражащих воображение цифровых комариков из Дома Радио, Таня создала для нас главного героя 2024 года (по зороастрийскому календарю!) — черного лебедя! Двухметровый арт-объект был транспортирован в Москву на встречу с Наталией Архангельской из «Антиглянца». А еще — рассказала, как лучше всего изучать наш город.
Таня Ахметгалиева
Посоветуй произведение искусства, которое всегда поможет примириться с самим собой и с другими?
Когда хочется взбодриться и испытать восторг, я вновь и вновь переслушиваю запись «Трагедия в стиле минимализм» Сергея Курехина в исполнении симфонического оркестра Алексея Айги.
Из книг — для меня это Дэвид Линч «Беседы с Крисом Родли» и мистический детектив «Дэнс, дэнс, дэнс» Мураками. Если фильм, то однозначно классика 1960‑х «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене. Обожаю!
Что для тебя по-настоящему красиво?
Сны.
Петербург — зона комфорта или дискомфорта?
Определенно, комфорта — моя душа здесь отдыхает. Чтобы вернуться к себе и успокоиться, я могу просто бродить вдоль каналов, рассматривать палитру петербургских домов, улыбаться лучикам солнца (если они появляются, но и без них волшебно).
Лучший транспорт, которым ты пользуешься, чтобы рассмотреть город?
Нет-нет! Никакого транспорта! Наш город необходимо рассматривать пешком. Не замечать пройденных километров, заглядывать в закоулочки, задирать голову, рассматривать завораживающие детали, приоткрывать двери парадных, заходить на неспешный кофе в любимые кофейни, листать книги в лучших книжных, приходить в свои места силы и вдохновения.
Наталия Архангельская и арт-объект «Черный лебедь»
Символ Петербурга — это?
Я бы сказала, что «Подписные издания».
Какой трек посоветуешь включить во время променада по городу?
Наверное, Swans «The Beggar Lover (Three)». 40 минут странной медитации и путешествия в неведомые миры получится.
Чем будешь заниматься летом?
Я сейчас много времени посвящаю учебе. Изучаю инструменты из области компьютерной графики и изобретаю разные штуки для будущих проектов. А летом планирую очень плотно работать над серией живописи для выставки в галерее Марины Гисич. А также над книгой и оформлением кассет с записями наших шизомесс (серия интермедиалекций «Шизоанализ в пространстве звуков»), которые мы провели с Виктором Мазиным и Saraf (Серафимой Окуневой) в Доме Радио в прошлом году. Еще буду заниматься визуальной составляющей нашего концерта с Димой Аникиным (resequence).
Лучший план на вечер пятницы?
Отправиться на Финский залив с друзьями: посмотреть закат, съесть что‑то вкусненькое (любимое — баскский чизкейк со смородиной из Aster) и смеяться до колик в животе.
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