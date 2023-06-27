Любимица детей и автор суперхита «Пикачу» MIA BOYKA — про депрессию, смену стиля и образ сильной женщины (привет, Майли Сайрус!)

Старшая из пятерых братьев и сестер, с раннего детства в деревне Захонье‑2, что в Ленобласти, Миа научилась выигрывать в борьбе за внимание. Неудивительно, что карьере предпринимателя после учебы на факультете бизнеса в «Плехановке» она предпочла сцену: сперва стала любимицей всех детей, взорвав TikTok песней «Эмэмдэнс», затем — завоевала титул главного трендсеттера поколения: суперхит «Пикачу», написанный с Егором Шипом, собрал почти 350 миллионов просмотров на YouTube. В вирусном треке 2023 года «Лучше плакать в "Порше", чем смеяться в метро» она манифестирует новую MIA BOYKA — сильную женщину, способную на все (привет, Майли Сайрус!).
Добиваться целей певице, которая этим летом будет звучать примерно везде, помогают сила воли, чайные сборы из Архыза, любовь к себе и многозадачность — даже это интервью Миа давала, пока ехала на «Порше» (!) по пробкам. MIA BOYKA — лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Музыка».
Миа: Алло, да. Извини, я за рулем!
Алина: Я надеюсь, что за рулем «Порше»?
Миа: Да, со съемок еду на Первый, в городе пробки, поэтому решила поговорить в пути.
Алина: Слушаешь радио «Орфей», пока ведешь машину? Знаю, что ты специально ставишь в машине классическую музыку, чтобы ехать помедленнее и не превышать скоростные лимиты.
Миа: Слушаю-слушаю. До этого регулярно ловила штрафы за превышение.
Алина: Как твое настроение?
Миа: Супер. В Москве тепло, я так рада этому, хожу в майке. Очень я зависимый от погоды человек. Если есть солнце, у меня жизнь прекрасна, я работоспособна и сразу пишу всей команде: «А почему не работаем?» Зимой в отключке, ухожу в спячку.
Алина: Раз уж ты упомянула майку, скажи пару слов про нынешний стиль.
Миа: Американская звезда, стиль бездомной. (Смеется.) Это очень удобно. На мне сейчас кроссовки Balenciaga, широченные штаны и зипка. Такая кофта на змейке.
Алина: Ага, папин свитер, который носишь зимой.
Миа: Да. В такой папиной кофте я проходила весь 10-й класс. Мой повседневный стиль пытались исправить многие стилисты, но, честно говоря, мне кажется, он неисправим.
Алина: Если бы тебе предложили сделать коктейль «Успех MIA BOYKA» из четырех ингредиентов, что бы ты добавила?
Миа: Мечту, веру в себя, искренность и работоспособность.
Алина: Если про реальные коктейли говорить, какой любимый?
Миа: Я не пью, я ЗОЖница. Чаи люблю травяные. У меня куча алтайских сборов, а также чаи из Архыза. Сейчас была в Египте и привезла оттуда супервкусный чай. Кофе стараюсь меньше пить, хоть и люблю его, особенно на кокосовом из красивой чашки. Когда пью кофе, организм начинает чувствовать себя хуже.
Алина: Вернемся к «Порше». Ты выпустила в 2023 году трек «Плакать в "Порше"» — и судя по тексту, это манифест гордой и самодостаточной женщины, которая «сама себя оденет в "Прада" и "Версаче"».
Миа: Это моя первая песня после череды «веселых». До нее меня серьезно никто не воспринимал, все думали, что я только для детей пою. Песня на реальных событиях основана. Был у меня период в жизни, когда я приезжала на «Порше» к московской квартире, где раньше снимала комнату с другими девочками. Я парковалась у подъезда и плакала навзрыд, слезы текли и не останавливались. Думала, какая же я несчастная: четыре года назад я день и ночь мечтала съехать из этой комнаты с тараканами и соседками, а теперь сижу в роскошной машине и не чувствую удовлетворения. Потом я заводила «Порше» и проезжала всю дорогу от квартиры до метро, которой ходила каждый день.
Алина: Что это было, как думаешь? Депрессивный эпизод?
Миа: Просто в жизни все пошло не по плану. Первая причина была в том, что я начала сравнивать себя с другими артистами и обесценивать все, чего добилась. Я никогда не говорила себе, что я молодец. Наоборот, твердила: «Мало, Миа, мало, нужно больше. Плохо зашел клип? Значит, ты плохо над ним работала».
Алина: Как ты из этого вышла?
Миа: Я сказала: надо выбирать себя. Сама в депрессию себя загнала, и сама же из нее вылезла. Мне помогала моя подруга Кристина Ковальски, с которой мы знакомы уже больше семи лет. Мы не занимались самокопанием и не уходили в мое прошлое, а практиковали аффирмации. Кристина помогала мне перестраивать способ мышления, думать не про плохое, а про хорошее. Я сквозь слезы вставала, улыбалась себе в зеркало и говорила: «Ты красивая, ты худая, ты всем нравишься, ты молодец, ты успешная певица, твои песни поют миллионы, к тебе на концерты ходят тысячи людей». Кто бы что ни говорил, но аффирмации — работают.
Алина: Расскажи про продакшн своих клипов. Я знаю легендарный пример с клипом на песню «Пикачу» — вы сняли его всего за 50 000 рублей.
Миа: Даже меньше. В то время у нас не было денег на сложное производство, поэтому мы ужимались как могли. Я попросила у своего знакомого видеооператора паленые вещи — Mugler и Palm Angels, потому что ЦУМ оказался закрыт. Да и не хватило бы нам денег на ЦУМ. Мы с Егором нарядились в эту одежду, а костюм ростовой куклы Пикачу надели на одного из ребят. Все было максимально расслабленно и поэтому стало популярным — 320 миллионов просмотров на ютьюбе. Со временем я начала понимать, что магия не в деньгах, а в том, что у тебя на душе во время съемок. Чем меньше я заморачиваюсь, тем лучше результат.
Алина: У тебя сейчас период изменений: от творчества наивного и детского ты переходишь к новому этапу. Твои треки «Эмэмдэнс», «Бегу по тропинке» и «Мама не в курсе» ориентированы на подростков и детей: они простые по звучанию, но в то же время энергичные и запоминающиеся. Права ли я про переход, и если да, как оно ощущается?
Миа: Переход начался с трека «Гагарин», когда я побрилась налысо. Произошел мощный сдвиг, как в свое время у Майли Сайрус.
Алина: Ты невероятно на нее похожа.
Миа: Мне многие про это говорят. У нас даже карьерный путь похож. Она снималась в «Ханне Монтане», типичном подростковом сериале, ее обожали дети и подростки. Секунду, поменяю маршрут — нам ехать по прямой, а навигатор ведет куда-то вбок.
Во-первых, я с самого начала занимала нишу с детской аудиторией. Это было очень классно, и, как ни крути, мы были первые в России, кто ее занял. До меня и других совсем молодых ребят про контент для детей никто не думал. Но год назад из России ушел тикток, а с ним и моя аудитория. Поэтому мы с командой стали думать, в какую принципиально новую сторону нам двигаться.
Алина: А во‑вторых?
Миа: Во-вторых, я устала ощущать себя аниматором. Мне захотелось быть девушкой, на которую обращают внимание мужчины. А кто на девочку с синими волосами вообще посмотрит? Я решила всех обхитрить: изменила прическу и выпустила трек «Гагарин». Удивительно, но это сработало. Сразу стали поступать входящие от артистов, телеканалов, радиостанции начали брать в ротацию. Из интернетперсонажа я выросла в реального, живого человека.
Алина: Получается, твоей детской аудитории больше не стоит надеяться на треки?
Миа: Недавно у меня был тур по городам России, и на концерты приходили дети с родителями, собирались многотысячные залы. Это будет просто грех — бросить малышей, которые меня полюбили, которые подарили мне огромную любовь и доверие. Странно думать, что сейчас я резко стану «взрослой» и отвернусь от своих слушателей. Да, переход произошел, но это лишь одно изменение.
Алина: Ты родилась в небольшой деревне Захонье в Ленинградской области. Есть ли у тебя особенно важные воспоминания из детства?
Миа: Много воспоминаний, все они связаны с большой семьей, в которой я была самой старшей. Когда родились сестры и братья, я плакала и говорила: «Ну зачем они нам нужны?» (Смеется.) Боролась отчаянно за родительское внимание. Но со временем влюбилась в свою большую семью: сейчас двое живут со мной, а остальным я стараюсь помогать, если нужно. Вообще я была очень живым ребенком. Ушла из дома в три года — открыла ворота и потопала на эстонскую таможню. В другой раз выкинула папину сумку с документами из машины в окно, пока мы ехали. Много было веселого.
Алина: С кем из родных у тебя наиболее близкие отношения?
Миа: С сестрой, которая полная противоположность мне. Она жила в Петербурге, училась на медсестру. Я ее постоянно подгоняла: «Переезжай ко мне, нужно больше зарабатывать, делать карьеру». Я даже не подозревала о том, что сестра вообще отдельная личность и ей интересно другое. Мы с ней встречались у родителей или иногда в Москве и постоянно ругались. А в прошлом году она переехала ко мне, мы живем вместе год и ни разу не поссорились. Приняли друг друга от и до.
Алина: Какие у тебя отношения с Петербургом?
Миа: В Петербурге я бываю редко — только если это выступление или съемки. Люблю Питер, но он не очень мне подходит по ритму жизни. Я такая карьеристка, я так ценю каждую минуту, у меня все так расписано. А в Петербурге ты договариваешься с человеком на 12, и он дай бог к часу подтянется. Спокойно и вальяжно все в Петербурге, но красиво. Я выступала в прошлом году на «Алых парусах» перед 120 тысячами человек. И поняла, что это мое любимое время: когда май постепенно переходит в июнь.
Алина: Миа, что такое любовь?
Миа: Я не знаю. Я пока еще не поняла до конца, пытаюсь разобраться. Наверное, это принятие безоговорочное? Неважно, какие есть косяки, неважно, какие есть изъяны, плюсы или минусы. Ты просто полностью берешь человека и принимаешь.
Алина: Что ждать твоей аудитории во второй половине 2023 года?
Миа: Музыку ждать веселую. И классный проект, который никто из артистов до меня не запускал. Это онлайн-лагерь для деток, которые живут не в Москве, но хотят со мной увидеться, он называется «МиаКэмп». В лагере будет несколько смен по две недели, мы будем вместе петь, разучивать песни, снимать видео и залетать в рекомендации. Еще на Первом выйдет крутая программа в сентябре, которая меня раскроет с неожиданной жанровой стороны.
Алина: Назови свое главное достижение в жизни.
Миа: Я ее полюбила. Полюбила жизнь просто невероятно. Каждый день проживаю с искрами.
Алина: За что тебя чаще всего критикуют?
Миа: Конечно, за внешность. За то, чего я не выбирала. И, может быть, за особенности характера. Я стараюсь прислушиваться только к родным и близким. Людей, которые критикуют, чтобы задеть, я не слушаю совсем.
Алина: Какой в твоей карьере самый любимый фит?
Миа: С Ваней Дмитриенко, «Танцы под дождем». Ваня младше меня намного, но у нас сформировался такой легкий вайб за время съемок клипа. На площадку мы оба приехали уставшие, а снимать нужно было сразу два периода — день и ночь. Под конец дня мы уснули, нас разбудили, переодели и повели на улицу. По сюжету мы сидим на набережной, Ваня кормит меня клубникой, а сверху льет дождь. За время съемок мы утопили арендный стул и дико замерзли, но было кайфово. Мы в этом клипе счастливые, и в жизни были тоже счастливые. Клип снимал режиссер Сергей Грей, очень хочу с ним еще раз поработать.
Алина: Есть ли у тебя кумиры среди российских или зарубежных звезд — твои референсы и примеры?
Миа: Из российских совсем никого. Нет смысла повторять за кем-то — будешь автоматически вторым номером. Хм, из зарубежных тоже нет — до меня не было девушки, которая поет песни очень простые, для детей. По формуле «два прихлопа, три притопа». Это чисто русская история, близкая к народному творчеству.
Алина: Фольклорная история!
Миа: Да, похожая на сказки, простые и добрые. Ну, может быть, кроме Майли Сайрус еще можно назвать Бибера. Джастин тоже пел сначала простые песни, а потом перешел на то, что мы слушаем сейчас. Из российских стиль приближен больше всего к Хабибу (Хабиб Шарипов — популярный певец и видеоблогер из Казани. — Прим. ред.), хотя он уже после «Пикачу» выпустил свою «Ягоду малинку».
Алина: Мы несколько раз сказали про то, что тикток ушел из России. Как думаешь, что нас всех ждет дальше?
Миа: Больше людей начнут смотреть телевизор. Артисты из интернета ушли туда, потому что, собственно, а куда нам еще идти? (Смеется.) И спасибо огромное телеканалам за то, что они всех нас поддерживают. Это работает как взаимообмен: мы приводим на ТВ молодую аудиторию, а взамен получаем канал для трафика. Нам — блогерам и тиктокерам — было очень комфортно в нашем мирке, который мы себе сами создали. И мы даже не представляли, что есть еще обширная территория, где можно суперинтересно работать.
Алина: В чем главное различие между работой в условном тиктоке и на ТВ?
Миа: На телевидении все на высшем у ровне продумано. Там работают профессионалы. Мы в тиктоке двигались интуитивно на морально-волевых, кучковались и не заморачивались. Договорились на встречу — кто-то не пришел, кто-то опоздал, но в итоге что-то сняли, что-то получилось. Теперь все серьезнее. Я недавно опоздала на полчаса на съемки — меня одну ждали 50 человек, 50 профессионалов. Я чуть со стыда не сгорела и пообещала себе никогда больше не опаздывать. Сегодня на репетицию выехала за два часа, чтобы не пострадать из-за московских пробок.
Алина: Миа, на этом все, спасибо за многозадачность.
Миа: Тебе спасибо, я как раз доехала. Увидимся на премии!
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Сулпан Акназарова
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
Комментарии (0)