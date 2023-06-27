Любимица детей и автор суперхита «Пикачу» MIA BOYKA — про депрессию, смену стиля и образ сильной женщины (привет, Майли Сайрус!)

Алина: Расскажи про продакшн своих клипов. Я знаю легендарный пример с клипом на песню «Пикачу» — вы сняли его всего за 50 000 рублей.

Миа: Даже меньше. В то время у нас не было денег на сложное производство, поэтому мы ужимались как могли. Я попросила у своего знакомого видеооператора паленые вещи — Mugler и Palm Angels, потому что ЦУМ оказался закрыт. Да и не хватило бы нам денег на ЦУМ. Мы с Егором нарядились в эту одежду, а костюм ростовой куклы Пикачу надели на одного из ребят. Все было максимально расслабленно и поэтому стало популярным — 320 миллионов просмотров на ютьюбе. Со временем я начала понимать, что магия не в деньгах, а в том, что у тебя на душе во время съемок. Чем меньше я заморачиваюсь, тем лучше результат.

Алина: У тебя сейчас период изменений: от творчества наивного и детского ты переходишь к новому этапу. Твои треки «Эмэмдэнс», «Бегу по тропинке» и «Мама не в курсе» ориентированы на подростков и детей: они простые по звучанию, но в то же время энергичные и запоминающиеся. Права ли я про переход, и если да, как оно ощущается?

Миа: Переход начался с трека «Гагарин», когда я побрилась налысо. Произошел мощный сдвиг, как в свое время у Майли Сайрус.

Алина: Ты невероятно на нее похожа.

Миа: Мне многие про это говорят. У нас даже карьерный путь похож. Она снималась в «Ханне Монтане», типичном подростковом сериале, ее обожали дети и подростки. Секунду, поменяю маршрут — нам ехать по прямой, а навигатор ведет куда-то вбок.

Во-первых, я с самого начала занимала нишу с детской аудиторией. Это было очень классно, и, как ни крути, мы были первые в России, кто ее занял. До меня и других совсем молодых ребят про контент для детей никто не думал. Но год назад из России ушел тикток, а с ним и моя аудитория. Поэтому мы с командой стали думать, в какую принципиально новую сторону нам двигаться.

Алина: А во‑вторых?

Миа: Во-вторых, я устала ощущать себя аниматором. Мне захотелось быть девушкой, на которую обращают внимание мужчины. А кто на девочку с синими волосами вообще посмотрит? Я решила всех обхитрить: изменила прическу и выпустила трек «Гагарин». Удивительно, но это сработало. Сразу стали поступать входящие от артистов, телеканалов, радиостанции начали брать в ротацию. Из интернетперсонажа я выросла в реального, живого человека.

Алина: Получается, твоей детской аудитории больше не стоит надеяться на треки?

Миа: Недавно у меня был тур по городам России, и на концерты приходили дети с родителями, собирались многотысячные залы. Это будет просто грех — бросить малышей, которые меня полюбили, которые подарили мне огромную любовь и доверие. Странно думать, что сейчас я резко стану «взрослой» и отвернусь от своих слушателей. Да, переход произошел, но это лишь одно изменение.