Звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач, Mia Boyka и Alblak 52 выступят на музыкальном фестивале «Петровские Ассамблеи»

Фестиваль «Петровские Ассамблеи» состоится 2 июня на стадионе «Газпром Арена». В проекте примут участие лауреатка нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Mia Boyka, «Три дня дождя», Асия, Filatov&Karas, молодые актуальные реперы из объединения «52» Alblak 52 и Friendly Thug 52 Ngg, а ведущим шоу выступит звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач. По завету Петра «на ассамблеях веселиться и танцевать до упаду должно!», стадион разместит 50 тысяч человек. Несколько тысяч билетов распространят бесплатно через молодежные организации и студенческие советы.

Традиционно в «Петровских Ассамблеях» будут представлены не только выступления популярных музыкантов, но и работы современных видеохудожников, световые инсталляции и современная сценография.