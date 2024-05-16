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Музыка

Звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач, Mia Boyka и Alblak 52 выступят на музыкальном фестивале «Петровские Ассамблеи»

Масштабное музыкально-танцевальное действие в честь 321-летия Петербурга соберет главных звезд современного шоу-бизнеса. На главном стадионе города «Газпром Арене» фестиваль проводится уже в третий раз под лозунгом «на ассамблеях веселиться и танцевать до упаду должно!»

Леон Кемстач
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля

Леон Кемстач

«Три дня дождя»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля

«Три дня дождя»

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля

Фестиваль «Петровские Ассамблеи» состоится 2 июня на стадионе «Газпром Арена». В проекте примут участие лауреатка нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Mia Boyka, «Три дня дождя», Асия, Filatov&Karas, молодые актуальные реперы из объединения «52» Alblak 52 и Friendly Thug 52 Ngg, а ведущим шоу выступит звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач. По завету Петра «на ассамблеях веселиться и танцевать до упаду должно!», стадион разместит 50 тысяч человек. Несколько тысяч билетов распространят бесплатно через молодежные организации и студенческие советы.

Традиционно в «Петровских Ассамблеях» будут представлены не только выступления популярных музыкантов, но и работы современных видеохудожников, световые инсталляции и современная сценография.

Елена Бледных
Елена Бледных
Елена Бледных

Фестиваль «Петровские Ассамблеи» состоится 2 июня на стадионе «Газпром Арена» на Футбольной аллее, 1.

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