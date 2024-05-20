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Искусство

MYTH Gallery отметит 5-летие выставкой работ репертуарных художников из частных коллекций

Проект с произведениями каноничных авторов галереи Анны Афониной, Людмилы Барониной, Лизы Бобковой, Алины Глазун, Кати Исаевой, Петра Кирюши, Вадима Михайлова, Ульяны Подкорытовой, Никиты Селезнева, Егора Федоричева из собраний Антона Козлова, Андрея Малахова, Дениса Химиляйне, Сергея Лимонова и других коллекционеров покажут в классическом «Белом кубе» и в историческом здании Дома Кочневой.

Алина Глазун, «Без названия», 2021 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой MYTH Gallery

Алина Глазун, «Без названия», 2021 год

Выставка «Focus: коллекционер», которая открывается 30 мая в MYTH Gallery и в классицистическом здании архитектора Луиджи Руска на Фонтанке, покажет работы репертуарных художников MYTH из частных коллекций, ранее не представленные на прошлых экспозициях галереи. Разделение произведений современного искусства на две контрастные локации подсвечивает тему проекта — коллекционирование искусства, феномен которого стремительно захватывает российскую арт-сферу. Чтобы представить работы в рамках разных контекстов: и как «вещь в себе» в популярном для представления совриска белом кубе, и как участников общего контекста в обстановке исторического особняка. Вторая часть концепции создаст искусственные условия взаимодействия работ современных художников в частных собраниях коллекционеров искусства. «Созданный диалог эпох не только расширит визуальное восприятие, но и позволит зрителю поразмышлять о влиянии классического искусства на современное, о традиции украшать свой дом предметами искусства, а также о роли коллекционера», — отмечают кураторы галереи. До 30 июня проект представит работы 10 полярных современных художников: Анны Афониной, Людмилы Барониной, Лизы Бобковой, Алины Глазун, Кати Исаевой, Петра Кирюши, Вадима Михайлова, Ульяны Подкорытовой, Никиты Селезнева, Егора Федоричева из коллекций Ирины Вольской, Сергея Лимонова, Дениса Химиляйне и других. 

«Focus: коллекционер» — это продолжение уже традиционных летних выставок, сконцентрированных на одном определенном медиуме. В прошлом году таким проектом стала экспозиция «Фокус. Графика», в рамках которой показали серию «Сяо Мэй в Эрмитаже» Анны Афониной, акварели Людмилы Барониной из проекта «Вести из ниоткуда», тканные эксперименты с хлором «Acid Tears No1» Лизы Бобковой и многое другое. 

«Собака.ru» выпускает арт-дроп «Коллекционировать искусство»

Вадим Михайлов, «Ночью в Диснейленде», 2021 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой MYTH Gallery

Вадим Михайлов, «Ночью в Диснейленде», 2021 года 

Никита Селезнев, «На кончике языка», 2021год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой MYTH Gallery

Никита Селезнев, «На кончике языка», 2021год

Выставка «Focus: коллекционер» открыта с 30 мая по 30 июня в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61 и в Екатерининском собрании на набережной канала Грибоедова, 88-90.

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