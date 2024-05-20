MYTH Gallery отметит 5-летие выставкой работ репертуарных художников из частных коллекций

Выставка «Focus: коллекционер», которая открывается 30 мая в MYTH Gallery и в классицистическом здании архитектора Луиджи Руска на Фонтанке, покажет работы репертуарных художников MYTH из частных коллекций, ранее не представленные на прошлых экспозициях галереи. Разделение произведений современного искусства на две контрастные локации подсвечивает тему проекта — коллекционирование искусства, феномен которого стремительно захватывает российскую арт-сферу. Чтобы представить работы в рамках разных контекстов: и как «вещь в себе» в популярном для представления совриска белом кубе, и как участников общего контекста в обстановке исторического особняка. Вторая часть концепции создаст искусственные условия взаимодействия работ современных художников в частных собраниях коллекционеров искусства. «Созданный диалог эпох не только расширит визуальное восприятие, но и позволит зрителю поразмышлять о влиянии классического искусства на современное, о традиции украшать свой дом предметами искусства, а также о роли коллекционера», — отмечают кураторы галереи. До 30 июня проект представит работы 10 полярных современных художников: Анны Афониной, Людмилы Барониной, Лизы Бобковой, Алины Глазун, Кати Исаевой, Петра Кирюши, Вадима Михайлова, Ульяны Подкорытовой, Никиты Селезнева, Егора Федоричева из коллекций Ирины Вольской, Сергея Лимонова, Дениса Химиляйне и других.

«Focus: коллекционер» — это продолжение уже традиционных летних выставок, сконцентрированных на одном определенном медиуме. В прошлом году таким проектом стала экспозиция «Фокус. Графика», в рамках которой показали серию «Сяо Мэй в Эрмитаже» Анны Афониной, акварели Людмилы Барониной из проекта «Вести из ниоткуда», тканные эксперименты с хлором «Acid Tears No1» Лизы Бобковой и многое другое.