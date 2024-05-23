Имя ленинградского фотографа зазвучало на городской арт-сцене в конце 1960-х, однако настоящая известность пришла к нему после критической публикации в журнале «Журналист» и участии в 1974 году в экспозиции «Под парашютом» — первой групповой квартирной выставке ленинградской неофициальной фотографии. Многие годы Леонид Богданов руководил фотокружком в ДК «Пищевиков» и фотолабораторией — негласным местом сосредоточения неофициальной фотографии. Позднее его стали нарекать ключевой фигурой ленинградской независимой фотографии. В 1970-х годах Леонид Богданов работал фотографом в Театре Юного Зрителя

Он редко снимал днем, ему больше был близок утренний и вечерний свет, а также ночные сумерки. Это отразилось на драматическом образе города, архитектура которого облачена во тьму — темная тональность самодостаточного Петербурга стала визитной карточкой Богданова и разнообразила иконографию городского пейзажа.