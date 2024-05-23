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Искусство

«Росфото» покажет парадный Петербург в объективе Леонида Богданова

Экспозиция охватит более 30 лет творческой карьеры фотографа в 150 снимках.

«Осень в Летнем саду», 1980-е года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

«Осень в Летнем саду», 1980-е года

«Вид на Исаакиевский собор и памятник Николаю I», 1990-е года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

«Вид на Исаакиевский собор и памятник Николаю I», 1990-е года

Имя ленинградского фотографа зазвучало на городской арт-сцене в конце 1960-х, однако настоящая известность пришла к нему после критической публикации в журнале «Журналист» и участии в 1974 году в экспозиции «Под парашютом» — первой групповой квартирной выставке ленинградской неофициальной фотографии. Многие годы Леонид Богданов руководил фотокружком в ДК «Пищевиков» и фотолабораторией — негласным местом сосредоточения неофициальной фотографии. Позднее его стали нарекать ключевой фигурой ленинградской независимой фотографии. В 1970-х годах Леонид Богданов работал фотографом в Театре Юного Зрителя

Он редко снимал днем, ему больше был близок утренний и вечерний свет, а также ночные сумерки. Это отразилось на драматическом образе города, архитектура которого облачена во тьму — темная тональность самодостаточного Петербурга стала визитной карточкой Богданова и разнообразила иконографию городского пейзажа.

Без названия, 1980-е года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Без названия, 1980-е года

«Вид на Зимнюю канавку», 1980-е года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

«Вид на Зимнюю канавку», 1980-е года

Выставка «Легенда. Леонид Богданов» представит 30-летнее наследие фотографа в 150-ти снимках и впервые объединяет два значимых направления его фотографической деятельности в художественной и прикладной фотографии. Среди экспонатов покажут оригинальные желатиносеребряные отпечатки 1960–1970-х годов; цветные слайды 1970–1980-х годов, выполненные для издательства «Аврора», и цветные большеформатные отпечатки 1990-х годов, которые развернут перед зрителем масштабную панораму видов Ленинграда, жанровыми сценками и хроникой театральных спектаклей ленинградского ТЮЗа. В экспозиции примут участие работы из собрания музея, семейного архива и коллекции Театра юного зрителя.

Проект продолжит цикл выставок «Росфото», посвященных культовым петербургским и ленинградским фотографам XX века, чье творческое наследие вошло в золотой фонд петербургского и российского фотоискусства.

«Зиновий Корогодский на генеральной репетиции спектакля "Весенние перевертыши"», 1973 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

«Зиновий Корогодский на генеральной репетиции спектакля "Весенние перевертыши"», 1973 год

«Портрет Тамары Богдановой», 1970–1980‑е года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

«Портрет Тамары Богдановой», 1970–1980‑е года

«Стена», 1973 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

«Стена», 1973 год

«Наталья Попова и Николай Иванов в спектакле "Весенние перевертыши"», 1973 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

«Наталья Попова и Николай Иванов в спектакле "Весенние перевертыши"», 1973 год

Выставка «Легенда. Леонид Богданов» открыта с 31 мая по 21 июля 2024 года в «Росфото» на Большой Морской улице, 35.

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