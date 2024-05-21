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Искусство

Александр Дашевский и Василий Базелевс: «Третье место» объявило участников летней ярмарки совриска «Third Place Art Fair»

Тема третьего выпуска ярмарки — лето: основной фокус обращен к этой теме как к метафоре радости открытия неизвестного и узнавания нового. В пространстве исторического особняка Гурьевых-Нарышкиных «Third Place Art Fair» пройдет с 31 мая по 3 июня и займет 9 залов и внутренний двор «Третьего места».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

По результатам open-call культурное пространство «Третье место» объявило участников летнего специального выпуска арт-маркета — в дебютном летнем сезоне примут участие 22 галереи и объединения из Петербурга, Москвы, Казани и Владивостока. Среди них: ЦСИ Сияние, Галерея Roza Azora, галерея БИЗON, Beriozka gallery, Triptych Gallery, U Contemporary / MSCA, объединение Aidan Studio, проект Community print & gallery, Bad Gallery, Галерея «Небеса», Soulmate gallery, Mess {XR Lab}, Art Object Gallery, Eggz Gallery, галерея «Электромаус Records», Q-ART Gallery, МЕТАМОДЕРНИСТЫ, Фиджитал-галерея «Охра», Platon Gallery, Diodia Night Gallery, DAO gallery, Kupol Gallery. «Summer Edition» займет 9 залов исторического особняка Гурьевых-Нарышкиных и внутренний двор пространства. 

В основную программу также войдут три спецпроекта: цикл избранных работ от  Центра современного искусства «Сияние» — проекта Андрея Малахова в Апатитах, масштабные инсталляции художника Александра Дашевского. Экспозиция арки внутреннего двора будет предоставлена куратору Денису Фабрике, который покажет работы стрит-арт художника Василия Базелевса.

В секции независимых художников будут представлены более 80 участников из разных точек России. Помимо выставочного состава на ярмарке пройдет насыщенная публичная программа – арт-медиации, в том числе для самых юных посетителей, дискуссии, лекции, а также перформансы и кинопоказы.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»
Ольга Звагольская

Основатель культурного пространства «Третье место» и директор ярмарки:

Мы получили колоссальный отклик от художников и галерей, несмотря на то что опен колл проходил в рекордно короткие сроки, а также очень рады видеть много новых имен. Планируем, что летний выпуск ярмарки в Третьем месте станет ежегодным событием и будет открывать летний сезон в городе. Мы надеемся, что благодаря демократичному формату ярмарки в Третьем месте еще больше петербуржцев и гостей нашего города узнают о том, что покупка искусства доступна каждому и приносит особенную радость, дает возможность стать счастливее и сделать счастливыми других.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

«Third Place Art Fair» пройдет с 31 мая по 3 июня 2024 года в «Третьем месте» на Литейном проспекте, 62.

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