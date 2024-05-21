По результатам open-call культурное пространство «Третье место» объявило участников летнего специального выпуска арт-маркета — в дебютном летнем сезоне примут участие 22 галереи и объединения из Петербурга, Москвы, Казани и Владивостока. Среди них: ЦСИ Сияние, Галерея Roza Azora, галерея БИЗON, Beriozka gallery, Triptych Gallery, U Contemporary / MSCA, объединение Aidan Studio, проект Community print & gallery, Bad Gallery, Галерея «Небеса», Soulmate gallery, Mess {XR Lab}, Art Object Gallery, Eggz Gallery, галерея «Электромаус Records», Q-ART Gallery, МЕТАМОДЕРНИСТЫ, Фиджитал-галерея «Охра», Platon Gallery, Diodia Night Gallery, DAO gallery, Kupol Gallery. «Summer Edition» займет 9 залов исторического особняка Гурьевых-Нарышкиных и внутренний двор пространства.

В основную программу также войдут три спецпроекта: цикл избранных работ от Центра современного искусства «Сияние» — проекта Андрея Малахова в Апатитах, масштабные инсталляции художника Александра Дашевского. Экспозиция арки внутреннего двора будет предоставлена куратору Денису Фабрике, который покажет работы стрит-арт художника Василия Базелевса.

В секции независимых художников будут представлены более 80 участников из разных точек России. Помимо выставочного состава на ярмарке пройдет насыщенная публичная программа – арт-медиации, в том числе для самых юных посетителей, дискуссии, лекции, а также перформансы и кинопоказы.