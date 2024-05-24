Улицы Антверпена и цветочные гирлянды: как устроена выставка фламандского натюрморта в Эрмитаже?

Масштабная выставка в Аванзале и Николаевском зале Зимнего дворца посвящена миру фламандских натюрмортов и анималистической живописи эпохи барокко. Это работы Франса Снейдерса (1579–1657), а также его современников, учеников и последователей.

Представлено 72 картины из государственных и частных собраний Петербурга и Москвы: 45 — из собственной эрмитажной коллекции, 15 привезли из ГМИИ им. Пушкина. Также поучаствовали Центральный военно-морской музей, архив Академии наук, научно-исследовательский музей при Академии художеств, коллекционеры Валерия и Константин Мауергауз и «Центр искусств. Москва».

Это далеко не «мертвая природа» (как дословно переводится «натюрморт»): картины часто дополнены жанровыми сценками — людьми за работой, напуганной кошкой или лающей собакой. В них есть движение, они будто бы звучат и источают ароматы. А название выставки отсылает к латинскому изречению: «Ars moriendi ars vivendi est». То есть «умение умирать составляет искусство жизни».

В работах фламандцев зашифрованы христианские образы, аллегории на времена года, одно из пяти чувств или народные поговорки. Почти каждая деталь что-то означает: весы это знак умеренности, тюльпан — богатства, а точка на яблоке говорит о будущем разложении.