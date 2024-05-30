Премьера спектакля режиссера Екатерины Ложкиной по одноименной русской народной сказке состоится к Международному дню защиты детей.
«Журавль и цапля» — это история о двух персонажах, которые вместе проходят жизненные преграды, «но должны очень постараться, пробиваясь к своему счастью». Спектакли 1 и 2 июня начнутся с мистической присказки: «Летела как-то сова — веселая голова…, да сама не знала, что в сказку попала». Еще одна героиня сюжета — Сова, которая одновременно и птица, и сама Судьба, и волшебная помощница. Голосом этой Судьбы-Совы станет заслуженная артистка Республики Калмыкии Валентина Кушинова.
В спектакле примут участие: Наталья Сизова / Джамиля Билялова, Алесь Снопковский / Ренат Шавалиев. Над сценографией работала Марина Завьялова, над музыкой — Леонид Павленок.
Режиссер спектакля про голос персонажа Совы:
Эту роль мы придумали для Миши Ложкина и не нашли в себе сил отдать ее кому-то, когда его не стало. Что делать? Возникло ощущение, что нам нужна сказительница, и я уже серьезно задумалась про фольклорную экспедицию и про поиски бабушки — голоса спектакля, но вдруг меня осенило: у меня же она есть! Мама Миши, актриса Валентина Николаевна Кушинова, кладезь знаний и умений. Как же интересно она читает, задумывается, переосмысливает, а потом — как вся эта найденная глубина открывается с новой стороны в музыкальном оформлении композитора... Я никогда не думала, что сказки могут так сильно влиять на нас.
Премьера постановки «Журавль и цапля» состоится 1 и 2 июня в Большом театре кукол на улице Некрасова, 10.
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