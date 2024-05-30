«Журавль и цапля» — это история о двух персонажах, которые вместе проходят жизненные преграды, «но должны очень постараться, пробиваясь к своему счастью». Спектакли 1 и 2 июня начнутся с мистической присказки: «Летела как-то сова — веселая голова…, да сама не знала, что в сказку попала». Еще одна героиня сюжета — Сова, которая одновременно и птица, и сама Судьба, и волшебная помощница. Голосом этой Судьбы-Совы станет заслуженная артистка Республики Калмыкии Валентина Кушинова.

В спектакле примут участие: Наталья Сизова / Джамиля Билялова, Алесь Снопковский / Ренат Шавалиев. Над сценографией работала Марина Завьялова, над музыкой — Леонид Павленок.