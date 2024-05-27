В «Балтийском доме» представят «оперу-лубок» по сказке Пушкина «Золотой петушок»

В 2024 году сразу два юбилея подсвечивают премьеру «Золотого петушка» Владимира Жукова «Балтийском доме» — 225 лет со дня рождения Александра Пушкина и 190 лет со дня создания «Сказки о золотом петушке». Постановка, основанная на либретто Бельского и дополненная фрагментами оригинальной сказки, создана для семейного просмотра, но затрагивает вопросы, обращенные к взрослой аудитории.

Ранее до Жукова эту же сказку в мистическом настроении мистерии адаптировал для большой сцены Московского ТЮЗа и его наставник — Кама Гинкасов. В противоположность той постановки, Жуков выбрал более условную и наивно-светлую подачу, что отражено в сценографии и костюмах авторства Анастасии Глебовой.

«Режиссер поставил задачу сделать спектакль красочным, ярким и при этом условным. Не хотелось привязываться к конкретному времени или стилю. В результате родилось решение: мы придумали, что эту сказку нарисовал ребёнок, ведь дети рисуют как чувствуют, и страшилки, и красавиц, и фантастических героев. Поэтому пластический приём сценографии стал немного наивным, ярким, как детский рисунок. Так что можно сказать, что основным нашим вдохновителем были дети, детское сознание и фантазия», — отмечает художница в интервью «Балтийскому дому».

Вместе Жуковым и Глебовой над спектаклем работают композитор Григорий Ауэрбах, хореограф Мария Кораблева, художник по свету Евгений Петровский. На большую сцену выйдут: Егор Лесников, Александр Муравицкий, Герман Чернов, Арсений Воробьёв, Игорь Гоппиков, Дехиар Гусев, Денис Мухоян, Андрей Архипов, Сергей Ионкин, Полина Гараненкова, Елена Карпова, Валентина Виноградова, Анна Полюшко и другие.