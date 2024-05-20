Ежегодный концерт «Классика на Дворцовой» пройдет на Дворцовой площади в последней день уходящей весны — 31 мая. Open-air представит прославленных артистов академической музыкальной сцены из разных стран, а хедлайнером мероприятия станет итальянский тенор Витторио Григоло — оперный певец и обладатель Грэмми 2008 года регулярно выступает на крупнейших площадках мира, таких как «Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Метрополитен-опера». Выступят также сопрано Джулиана Григорян — солистка молодежной оперной программы Ереванского Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна в последние два года выступает в оперных театрах европейских столиц, в том числе в «Метрополитен-опере», где дебютировала в марте 2024-го; оперная звезда из Южной Африки Пумеза Матшикиза; меццо-сопрано Майя Гоур из Израиля и бразильский бас Матеус Франса.

«Несмoтря ни на чтo «Классика на Двoрцoвoй» oстается местoм притяжения лучших oперных певцoв. И сoстав участникoв этo тoлькo пoдтверждает: пять ведущих гoлoсoв планеты, чьи имена украшают афиши лучших театрoв мира, впервые сoберутся в рoссийскoм гoрoде на oднoй сцене – вместе», — отмечает вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

В рамках концерта дебютируют сопрано Юлия Музыченко из Петербурга — лауреатка Конкурса королевы Елизаветы и Международного конкурса вокалистов Монсеррат Кабалье, а также обладатель Гран-При Международного конкурса вокалистов Хосе Каррераса тенор Игорь Морозов и финалист мирового вокального конкурса Operalia баритон Семен Антаков.