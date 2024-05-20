Концерт классической музыки с выступлениями оперные певцов и танцевальных коллективов в сердце Петербурга проводится уже в 12-й раз.
Ежегодный концерт «Классика на Дворцовой» пройдет на Дворцовой площади в последней день уходящей весны — 31 мая. Open-air представит прославленных артистов академической музыкальной сцены из разных стран, а хедлайнером мероприятия станет итальянский тенор Витторио Григоло — оперный певец и обладатель Грэмми 2008 года регулярно выступает на крупнейших площадках мира, таких как «Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Метрополитен-опера». Выступят также сопрано Джулиана Григорян — солистка молодежной оперной программы Ереванского Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна в последние два года выступает в оперных театрах европейских столиц, в том числе в «Метрополитен-опере», где дебютировала в марте 2024-го; оперная звезда из Южной Африки Пумеза Матшикиза; меццо-сопрано Майя Гоур из Израиля и бразильский бас Матеус Франса.
«Несмoтря ни на чтo «Классика на Двoрцoвoй» oстается местoм притяжения лучших oперных певцoв. И сoстав участникoв этo тoлькo пoдтверждает: пять ведущих гoлoсoв планеты, чьи имена украшают афиши лучших театрoв мира, впервые сoберутся в рoссийскoм гoрoде на oднoй сцене – вместе», — отмечает вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
В рамках концерта дебютируют сопрано Юлия Музыченко из Петербурга — лауреатка Конкурса королевы Елизаветы и Международного конкурса вокалистов Монсеррат Кабалье, а также обладатель Гран-При Международного конкурса вокалистов Хосе Каррераса тенор Игорь Морозов и финалист мирового вокального конкурса Operalia баритон Семен Антаков.
«Классика на Дворцовой» представит музыкальные композиции разных исторических эпох: арии из опер Вольфганга Моцарта, Джузеппе Верди, Лео Делиба, Джоаккино Россини, а также мировые хиты XX века. Аккомпанировать артистам будет Академический симфонический оркестр Петербургской Филармонии под управлением дирижера Артема Абашева и Концертный хор Петербурга под руководством Владимира Беглецова.
Классическая музыка будет сопровождаться хореографическими этюдами в исполнении танцовщиков Театра балета имени Леонида Якобсона, команды «Вера» из Тюмени и Танцевально-спортивного клуба «Дуэт» из Перми, участниками шоу-балетов «Антре» и «Триумф», гимнастами Московской школы олимпийского резерва «Север». Для концерта 2024 года было подготовлено 275 оригинальных сценических костюмов.
Вход на концерт «Классика на Дворцовой» свободный.
«Классика на Дворцовой» пройдет 31 мая на Дворцовой площади, 1.
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