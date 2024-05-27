В Эрмитаже пройдет летний фортепианный фестиваль «Пианиссимо» и выставка совриска от Marina Gisich Gallery

В преддверии летнего фестиваля «Пианиссимо» в сотрудничестве с Marina Gisich Gallery открывают 29 мая выставку с работами из коллекции галереи совриска под кураторством Владимира Раннева — члена группы композиторов «СоМа» («Сопротивление материала») и автора научных статей по музыкальной теории и критических исследований на эту тему, изданных в России и Германии. В рамках проекта покажут работы «некрореалистов» Владимира Кустова и Евгения Юфита, одного из «Паразитов» Александра Морозова, камерные инсталляции Марины Алексеевой, «мемориального моделирования» Петра Белого, абстракции арт-дуэта Елены Губановой и Ивана Говоркова, последователя лейпцигских живописцев Виталия Пушницкого, гиперуспешной художницы из Петербурга и автора будоражащих воображение цифровых комариков из Дома Радио Тани Ахметгалиевой, бромойли Григория Майофиса, абстрактные пейзажи Алексея Гана, а также произведения Аси Маракулиной, Петра Швецова, Андрея Рудьева и Дмитрия Цыкалова. Весь лучший совриск на тему музыкального мира и нюансов визуальной интерпретации.

«Казалось бы, когда пианино много — это хорошо, ведь хорошего и должно быть много. Но этот инструмент освоился в нашей жизни не только как источник чарующей музыки, но и как друг и враг (в зависимости от отношения ребенка к занятиям в "музыкалке"), машина памяти (инструмент помнит пальцы двух-трех поколений членов семьи), сакральный предмет интерьера (даже будучи годами немым, он остается "алтарным" элементом домашнего микромира). Вот и на этой "очень пианинной" выставке столь разные по технике и духу работы художников галереи Марины Гисич создают очень разные контексты, оплетая собой пианино и вступая с ними в замысловатые отношения, превращаясь то ли в инсталляции, то ли в интерьерные ячейки мебельных моллов», — отмечают кураторы экспозиции.