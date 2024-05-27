В Эрмитаже пройдет летний фортепианный фестиваль «Пианиссимо» и выставка совриска от Marina Gisich Gallery

Концерты наиболее заметных представителей нового поколения локальной и зарубежной музыкальной сцены из России, Италии, Китая, Колумбии, Турции, Чили, США и Южной Кореи пройдут в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде в июле и августе. Рассказываем о первых концертах.
Летний фестиваль «Пианиссимо» традиционно пройдет в исторических парадных интерьерах Зимнего дворца. Открытием цикла концертов станет выступление 8 июля одного из самых известных молодых фестивальных исполнителей, ученика культовой пианистки и педагога Элисо Вирсаладзе, Дмитрия Шишкина с сольной программой. 15 июля пианист Джакомо Тора сыграет 9 разноплановых композиций с оглядкой на родную Италию. В программе: Ария с вариациями в итальянском стиле ля минор Иоганна Баха, фантазия-соната «По прочтении Данте» Франца Листа, а также избранные моменты из цикла «Игры» венгерского композитора Дьердя Куртага и «Кипарисы» Марио Кастельнуово-Тедеско с последней частью, полностью посвященной Клоду Дебюсси.
18 июля на импровизированной концертной сцене выступит американский пианист чилийского происхождения, выпускник Миланской консерватории имени Джузеппе Верди с богатым опытом сотрудничества с филармоническими оркестрами, Матиас Куэвас с произведениями Феликса Мендельсона, чилийского композитора Педро Умберто Альенде Сарона, Иоганнеса Брамса и Франца Листа. 22 июля его сменит турецкий исполнитель Джан Сарач, а 25 июля пройдет концерт в исполнении постоянного солиста абонементов Московской консерватории Льва Чефанова.
В преддверии летнего фестиваля «Пианиссимо» в сотрудничестве с Marina Gisich Gallery открывают 29 мая выставку с работами из коллекции галереи совриска под кураторством Владимира Раннева — члена группы композиторов «СоМа» («Сопротивление материала») и автора научных статей по музыкальной теории и критических исследований на эту тему, изданных в России и Германии. В рамках проекта покажут работы «некрореалистов» Владимира Кустова и Евгения Юфита, одного из «Паразитов» Александра Морозова, камерные инсталляции Марины Алексеевой, «мемориального моделирования» Петра Белого, абстракции арт-дуэта Елены Губановой и Ивана Говоркова, последователя лейпцигских живописцев Виталия Пушницкого, гиперуспешной художницы из Петербурга и автора будоражащих воображение цифровых комариков из Дома Радио Тани Ахметгалиевой, бромойли Григория Майофиса, абстрактные пейзажи Алексея Гана, а также произведения Аси Маракулиной, Петра Швецова, Андрея Рудьева и Дмитрия Цыкалова. Весь лучший совриск на тему музыкального мира и нюансов визуальной интерпретации.
«Казалось бы, когда пианино много — это хорошо, ведь хорошего и должно быть много. Но этот инструмент освоился в нашей жизни не только как источник чарующей музыки, но и как друг и враг (в зависимости от отношения ребенка к занятиям в "музыкалке"), машина памяти (инструмент помнит пальцы двух-трех поколений членов семьи), сакральный предмет интерьера (даже будучи годами немым, он остается "алтарным" элементом домашнего микромира). Вот и на этой "очень пианинной" выставке столь разные по технике и духу работы художников галереи Марины Гисич создают очень разные контексты, оплетая собой пианино и вступая с ними в замысловатые отношения, превращаясь то ли в инсталляции, то ли в интерьерные ячейки мебельных моллов», — отмечают кураторы экспозиции.
Выставка Pianissimo открыта с 29 мая по 31 августа в Гранд Отеле Европа на Михайловская улице, 1/7.
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Фестиваль «Пианиссимо» пройдет с 8 июля по 16 августа в Государственном Эрмитаже на Дворцовой площади, 1.
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