«Субстанция» — жутко телесно и запредельно актуально! Посмотрели главный пси-боди-хоррор года вместе с психологом и диетологом

Весенний хедлайнер Каннского фестиваля осенью добрался до Петербурга, и мы наконец-то посмотрели (в компании врачей, потому что это, ну, правда, страшно!) «Субстанцию» — боди-хоррор о погоне за молодостью и красотой, срежессированный Корали Фаржа (дебютировала в 2017-м с фильмом «Месть») с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях. Дориан-греевского романтизма и Уайльдовской эстетики, как и ожидалось, не нашли. Зато психолог CBT Clinic Софья Трофимова подтвердила сильный пси-компонент, а эндокринолог-диетолог W Clinic (и лауреат наших «Новых имен в медицине») Татьяна Филиппова резюмировала, что подаренная картине критиками приставка «гонзо-» (отсутствие претензий на объективность) преувеличена, и на деле многое откликается реальной жизни.
Переведя дух, рассказываем, как токсичная бьюти-индустрия (привет, «Оземпик»!) и обманчиво благосклонное к фем-инклюзии общество влияет на формирование сверхценности внешности и почему перед бьютификацией нужно перепрошить мышление. Иначе дело может плохо кончиться. Осторожно, спойлеры!
Что мы смотрели (кратко): Элизабет Спаркл — ведущая фитнес-шоу и в прошлом голливудская звезда, которая получила Оскар. После того, как главный продюсер ее увольняет, решив найти ей молодую замену, Элизабет прибегает к инъекции, которая дарит ей новую (в прямом смысле), жуткую (в прямом смысле) и обреченную (в прямом смысле) версию себя.
Боди-хоррор (с приставкой пси-) попадает в правдивые искажения о теле
Татьяна Филиппова: Я бы начала с самого очевидного и бросающегося в глаза. Очень большое количество акцентов на тело, части тела, а еще много насилия и ненависти к этому самому телу. Как например, в сцене, где Элизабет начинает избивать свое лицо.
Тело здесь — объект для оценки, для суждения о личности, ее способностях и возможностях. Мы видим мир, в котором имеет значение только внешний облик человека, но никому нет дела до его внутренних желаний и стремлений.
Софья Трофимова: На протяжении всего фильма Элизабет негативно и часто с ненавистью относится к себе и своему возрасту. За этим стоит история формирования отношения к своей внешности и образу тела. Образ тела — это когнитивные, эмоциональные и поведенческие реакции на вес и форму тела. На самовосприятие влияет несколько факторов, среди которых ключевое значение, в частности, имеет социокультурная среда.
Виновники: индустрия и симулякр про-женской повестки
Татьяна Филиппова: Хочу обратить внимание на сцену, где Элизабет дома смотрится в зеркало — мы видим ее взгляд полный отвращения. Объективно героиня выглядит очень хорошо, но саму себя видит омерзительной. И (как очень многие женщины) так же с отвращением и недовольством оценивает на свое тело, акцентируя внимания только на недостатках, иногда даже придуманных. Думаю, это многих напугало и одновременно многим откликнулось.
Софья Трофимова: Элизабет в молодом возрасте начала карьеру в Голливуде, в котором очень важны стандарты красоты. И на сегодняшний день, несмотря на многочисленные акции в поддержку разнообразия внешности, движения бодипозитива и #haes, это не единственная сфера, где есть подобные требования — мы можем наблюдать данное явление в моделинге, фигурном катании, гимнастике, балете, эстраде и так далее. Нередко у людей из данных областей (из-за высоких требований к внешнему виду и попыток им соответствовать!) формируется сверхценность своей внешности, а также расстройства пищевого поведения и депрессивные расстройства.
Аукнулся и откликнулся бум «Оземпика»
Софья Трофимова: Под перфекционистские лозунги «Будь лучшей версией себя!» героиня решается на введение препарата Субстанция, и так на свет появляется молодая и красивая Сью. И если отойти от фильма, мы понимаем (и до этого понимали), на что готовы женщины ради совершенства: это и пластическая хирургия, и косметологические процедуры, и мегапопулярный препарат «Оземпик» (предназначенный для лечения диабета, а использующийся для похудения).
Татьяна Филиппова: Когда Элизабет рассматривает средство перед тем, как впервые его использовать, видится, что она относится к нему как к последнему шансу, считывается ее отчаяние и безысходность. Мне это тоже напомнило отношение к тренд-средствам для похудения. Когда инъекция препарата воспринимается человеком (внимание: не в кино, а в реальности) как единственный способ изменить себя, отношение к себе и улучшить всю свою жизнь.
Сверхценность внешности (очевидно токсичная) гипертрофирована и в кино, и в нашем мире
Софья Трофимова: Самооценка главной героини буквально опирается только на то, как она выглядит, и это очень характерно для людей со сверхценностью собственной внешности. В фильме мы, как и отметила ранее Татьяна, практически ничего не узнаем о том, есть ли у Элизабет друзья, семья, увлечения, что ей нравится, а что нет. На мой взгляд это хорошо показывает, как центром жизни становится красота, в то время как другие сферы уходят на задний план.
Один из важных элементов картины — кошмары героинь, которые нам показывают при смене личностей. Суть снов тоже касается внешнего вида, что не редкость. Одержимость внешним видом, может переходить в сновидения, людям может снится, как они стареют, поправляются или объедаются, нарушая диету.
Элизабет стремится к совершенству не только, чтобы сохранить былую славу, но и потому что она считает, что только такой она будет нужной, признанной, любимой и перестанет себя ненавидеть.
Татьяна Филиппова: Я считаю, что сама идея навязывается современным обществом (да, оно становится инклюзивнее, но очень и очень медленными шагами). Женщина не может быть довольна собой, ведь ей всегда нужно стремиться к каким-то нереальным стандартам. Это пропагандируется всем вне зависимости от возраста и комплекции. И эта мысль, на мой взгляд, удачно (хотя и очень страшно) воплощается в основе всего фильма. Возможно, только так можно достучаться до большинства людей, которые совсем потеряли себя, пока следовали придуманным идеалам.
Не-диагностика и не-страшилки: как относиться к своей внешности
Разбор от Софьи Трофимовой.
За сверхценностью внешности часто стоят потребности, которые мы можем выявить, задав следующие вопросы:
- Что поменяется в вашей жизни, если вы придете к внешним изменениям, к которым стремитесь?
- Как вы себя будете чувствовать при этом?
- Что наладится в вашей жизни?
Часто ответы касаются того, что человек хочет чувствовать себя увереннее, носить одежду, которая нравится, ходить на свидания, не избегать близости. И пока человек не достиг совершенства он часто прибегает к избеганию — это копинг-стратегия, механизм которой заключается в уходе от прямого столкновения с ситуацией, вызывающей стресс. Мы видим это, когда Элизабет собирается встретиться со своим бывшим одноклассником, но так и не может выйти из дома, сравнивая себя с молодой Сью изображенной на билборде.
От себя не убежишь: бьютификации не решают проблемы внутри
Нет, если человек не проработал свое отношение к внешности изначально и не принял себя. В инструкции к Субстанции говорится: «Вы одно целое, от себя не убежишь», и мы видим, что Сью — это Элизабет, только ее молодая версия. У Сью имеется сверхценность своей внешности, как и у Элизабет, и, более того в финальной части фильма Сью поступает так же, снова прибегая к Субстанции. Мы видим, как людям в попытках стать совершеннее, бывает сложно себя остановить, и они вновь и вновь возвращаются к различным манипуляциям, направленных на изменения себя.
Отношение Элизабет к себе нам показано через Сью, которая нарушает баланс, не принимает Элизабет и крадет у нее время. В финальной части фильма Сью пытается уничтожить Элизабет, потому что вторая, с ее естественными возрастными изменениями, себе не нужна. За свой эксперимент с Субстанцией Элизабет расплачивается и жизнью, и внешностью, а к этому присоединяются депрессивные симптомы. И в момент, когда она умирает, Элизабет вспоминает именно те моменты, когда была на пике своей карьеры и молодости. За фасадом внешних изменений скрывается очень тяжелое переживание — ненависть к себе, которую зачастую окружающим не видно.
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