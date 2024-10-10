«Субстанция» — жутко телесно и запредельно актуально! Посмотрели главный пси-боди-хоррор года вместе с психологом и диетологом

Что мы смотрели (кратко): Элизабет Спаркл — ведущая фитнес-шоу и в прошлом голливудская звезда, которая получила Оскар. После того, как главный продюсер ее увольняет, решив найти ей молодую замену, Элизабет прибегает к инъекции, которая дарит ей новую (в прямом смысле), жуткую (в прямом смысле) и обреченную (в прямом смысле) версию себя.

Боди-хоррор (с приставкой пси-) попадает в правдивые искажения о теле

Татьяна Филиппова: Я бы начала с самого очевидного и бросающегося в глаза. Очень большое количество акцентов на тело, части тела, а еще много насилия и ненависти к этому самому телу. Как например, в сцене, где Элизабет начинает избивать свое лицо.

Тело здесь — объект для оценки, для суждения о личности, ее способностях и возможностях. Мы видим мир, в котором имеет значение только внешний облик человека, но никому нет дела до его внутренних желаний и стремлений.

Софья Трофимова: На протяжении всего фильма Элизабет негативно и часто с ненавистью относится к себе и своему возрасту. За этим стоит история формирования отношения к своей внешности и образу тела. Образ тела — это когнитивные, эмоциональные и поведенческие реакции на вес и форму тела. На самовосприятие влияет несколько факторов, среди которых ключевое значение, в частности, имеет социокультурная среда.

Виновники: индустрия и симулякр про-женской повестки

Татьяна Филиппова: Хочу обратить внимание на сцену, где Элизабет дома смотрится в зеркало — мы видим ее взгляд полный отвращения. Объективно героиня выглядит очень хорошо, но саму себя видит омерзительной. И (как очень многие женщины) так же с отвращением и недовольством оценивает на свое тело, акцентируя внимания только на недостатках, иногда даже придуманных. Думаю, это многих напугало и одновременно многим откликнулось.

Софья Трофимова: Элизабет в молодом возрасте начала карьеру в Голливуде, в котором очень важны стандарты красоты. И на сегодняшний день, несмотря на многочисленные акции в поддержку разнообразия внешности, движения бодипозитива и #haes, это не единственная сфера, где есть подобные требования — мы можем наблюдать данное явление в моделинге, фигурном катании, гимнастике, балете, эстраде и так далее. Нередко у людей из данных областей (из-за высоких требований к внешнему виду и попыток им соответствовать!) формируется сверхценность своей внешности, а также расстройства пищевого поведения и депрессивные расстройства.