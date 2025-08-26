Питт, стоп: как фильм «F1» стал разочарованием для фанатов «Формулы-1» и отдушиной для любителей блокбастеров

До цифрового релиза добрался громкий экшен «F1» Джозефа Косински, режиссера «Топ Гана: Мэверик», о мире самого быстрого (и дорогого) автоспорта — с Брэдом Питтом в главной роли. Зачем стоит (или нет) смотреть эту адреналиновую драму, если о пилотах Максе Ферстаппене и Карлосе Сайнсе вы узнали только из титров, а слово «апекс» для вас — не специальный термин, а название команды, рассказывает редактор Собака.ru и фанатка королевских гонок Валерия Дьячкова.
О чем фильм?
Когда-то успешный гонщик Сонни Хейс (Брэд Питт), рассекавший трассы наравне с Айртоном Сенной и Михаэлем Шумахером, покинул «Формулу-1» из-за серьезной аварии, которая поставила крест (или, как принято говорить в гонках, вывесила черный флаг) на карьере молодого пилота. Спустя 30 лет ему выпадает шанс прекратить скитания в автофургоне от одного заезда на выносливость до другого и все же взойти на пьедестал. Бывший напарник, а ныне владелец команды-аутсайдера «APX GP» Рубен (Хавьер Бардем) предлагает ему вернуться в королевский спорт, помочь вывести команду в лидеры, а попутно быть наставником для молодого дарования Пирса (Демсон Идрис).
Пристегните ремни
Фильм о главном анфан-террибле в высшей автоспортивной лиге Джозефа Косински получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей (82% свежести на Rotten Tomatoes и оценку 7,7 на Metacritic). За первый уик-энд лента собрала 144 миллиона долларов, а всего в мировом прокате — 570. Блокбастер стал первым коммерчески успешным проектом Apple в кинотеатрах, самым кассовым спортивным фильмом в истории жанра и карьере Брэда Питта. В компании даже начали обсуждать сиквел.
Актер действительно управлял болидом и намотал примерно 9500 километров на гоночных машинах за два года подготовки. Правда, не из «Формулы-1», а из серии помладше: «Формулы-2» — с меньшей мощностью. Но для точности картинки корпус слегка переделали под настоящие машины взрослого чемпионата.
Над проектом, помимо Косински, работали Джерри Брукхаймер («Перл-Харбор», «Угнать за 60 секунд») и семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон: они выступали в качестве продюсеров. Ханс Циммер отвечал за музыкальное сопровождение, а Эд Ширан написал заглавный саундтрек. Ничего себе компания, да?
Режиссер рассказывал, что почти год делал раскадровку, а сцены аварий прописывали, вдохновляясь реальными событиями (как минимум отсылку к самой страшной аварии в мире «Формулы-1» в XXI веке, которая произошла на Гран-при Бахрейна в 2020 году с Романом Грожаном, мы точно разглядели).
В какой-то момент начали обсуждать даже кроссовер с «Днями грома» Тома Круза, но не сложилось. Видимо, не придумали, как объединить вселенные Сонни Хейса в «Формуле-1» и Коула Трикла из гонок NASCAR. Однако в нынешней ленте очень много визуальных повторений и отсылок к фильму 1990 года: эффектные наезды, пролет камеры... Буквально: списывай, но не точь-в-точь.
Ленту создавали около полутора лет, а сцены гонок снимали на реальных Гран-при в разгар прошлогоднего сезона при участии действующих пилотов «Формулы-1». И промоутировать фильм начали по ходу съемок: создатели вели настоящие аккаунты в соцсетях команды «APX GP» так, как это делают команды F1— выкладывая удачные фото с гонок, информируя о занятых местах по ходу заездов, а также развлекая публику мемами и инсайдами из закулисья.
Но, несмотря на все эти внушительные цифры и факты, в формульном сообществе фильм вызвал единогласный рев негодования.
Заезженные штампы
Без пробуксовки приступаем к минусам, за которые точно стоит выдать дисквалификацию создателям. И главный из них — плоский сюжет. Косински создал истинно «мужицкое кино» с мачистским эгоцентризмом, выкрученным на максимум. Тут все предсказуемо: от проблематики до сюжетных хуков. Старый конь, который борозды не испортит, с ноги врывается в аутсайдерскую команду, устанавливает свои порядки, учит многообещающий молодняк уму-разуму, а технического директора (талантливую девушку) — как ей из трактора сделать «самовоз» (как же она сама не догадалась). А попутно умудряется сам приехать на подиум.
Питт буквально играет Питта: лудомания, алкоголь, развод (и не один) — все это списано с биографии актера. Ему тут нечего придумывать, в герое нет слабых мест, кроме (спойлер!) больной спины. Сонни Хейс получился, по сути, кривым зеркалом Тома Круза из предыдущего фильма Косински «Топ Ган: Мэверик». Два смутьяна с зашкаливающим эго: только разница в том, что Крузу веришь и переживаешь до потных ладошек, а Питту — нет. Хейсу наплевать на «успех операции» под названием «команда APX GP». Им больше движет собственный незакрытый гештальт — в то время как Мэверик готов положить на кон свою карьеру, репутацию, звание и жизнь.
Если со статичным лицом Брэда Питта еще можно смирится, то его плоско прописанный напарник Пирс взбесит вас еще больше. Даже после титров не стало понятнее, чем он так хорош и в чем его движущая сила. Только — том, что он талант? Вот только это не показано ни в одном кадре. И тот факт, что создатели назвали его «подающей надежды восходящей звездой» по сценарию не значит, что он так же будет выглядеть и на экране. С другой стороны, если эту фразу произносит Хавьер Бардем, то мы принимаем ее как аксиому, не требующую доказательств.
На случай, если уж реально хочется драмы и интересного сюжета — смотрите «Тачки», «Гонку» с Крисом Хемсвортом и Даниэлем Брюлем, «Ford против Ferrari» с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном. На худой конец — первые сезоны сериала Drive to Survive о реалиях и драмах «Формулы-1». Последний точно даст малое, но все же представление о мощности интриги, которую каждый год привносят гонщики, а Netflix делает из реальных скандалов настоящую «Санту-Барбару».
Да ты гонишь!
Что хорошего? В итоге вышел шикарный промо-ролик к «Формуле-1». Все блестяще и стерильно, как боксы команды Бардема, карбоново-глянцевое, как болид «APX GP» с наклейками от спонсоров всех мастей. Но при этой наигранной чистоте создатели постарались вписать себя в реальность «Формулы-1» с пресс-подходами и похлопываниями от легендарного Фернандо Алонсо после хорошо проведенной гонки и совместными прослушиваниями гимнов стран, где проходят Гран-при. Жизнь автоспорта буквально стала декорациями для ленты. После фильма даже не фанатам точно захочется посмотреть хотя бы одну гонку.
Косински проделал большую работу вместе с оператором Клаудио Мирандой и создал поистине головокружительный визуал, от которого либо замутит (как было с автором), либо захочется поехать на трек и попытаться разогнаться хотя бы до 200 км/ч (тоже личный опыт). Команда проекта умудрилась так поэкспериментировать с картинкой (быстрые переходы, широкоформатные кадры гонок, пролеты и наезды), что некоторые ноу-хау внедрили и в трансляции «Формулы-1». За что — личный респект и +1 балл к общему зачету.
Клетчатый флаг
Фильм настолько неправдоподобный, что если вы тру-фанат автоспорта, вам захочется буквально орать на экран из-за ляпов в правилах и условностей поведения — как в болиде, так и за его пределами. Но настолько же захватывающий, если воспринимать фильм как увлекательный аттракцион.
Хейс плевать хотел на правила в джентльменском спорте, где каждый чих и отклонение с трассы регламентировано по всей строгости закона. За выходки героя Питта его бы давным-давно дисквалифицировали — но не в реальности фильма «Формула-1». Про женский вопрос в автоспорте вообще хочется промолчать: девушек попытались сделать не совсем недееспособными, но по факту вышло наоборот. Чего стоит реплика технического директора Кейт МакКенны (Керри Кондон) в сторону Сонни Хейса: «Мой успех зависит от тебя». Эта фраза в одночасье перечеркивает все ее заслуги, старания, умения, преодоления. А саму героиню используют как движок сюжета, лишая субъектности и не давая никакой автономии.
В конечном счете, «F1» стоит посмотреть всем (несмотря на заверения автора о его провальности), чтобы полюбить этот вид спорта и сверкать познаниями так же ярко, как виниры Сонни. Хоть это и дорогущее промо, после просмотра фильма вам наверняка захочется узнать, что такое «апекс» (нет, это не просто название команды, но еще и вершина поворота), кто такие Шарль Леклер и Карлос Сайнс и, наконец, что за супер-хот мужчина в рубашке в конце ленты предлагал Пирсу место в команде Mercedes.
18+
