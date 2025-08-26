Питт, стоп: как фильм «F1» стал разочарованием для фанатов «Формулы-1» и отдушиной для любителей блокбастеров

Пристегните ремни

Фильм о главном анфан-террибле в высшей автоспортивной лиге Джозефа Косински получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей (82% свежести на Rotten Tomatoes и оценку 7,7 на Metacritic). За первый уик-энд лента собрала 144 миллиона долларов, а всего в мировом прокате — 570. Блокбастер стал первым коммерчески успешным проектом Apple в кинотеатрах, самым кассовым спортивным фильмом в истории жанра и карьере Брэда Питта. В компании даже начали обсуждать сиквел.

Актер действительно управлял болидом и намотал примерно 9500 километров на гоночных машинах за два года подготовки. Правда, не из «Формулы-1», а из серии помладше: «Формулы-2» — с меньшей мощностью. Но для точности картинки корпус слегка переделали под настоящие машины взрослого чемпионата.

Над проектом, помимо Косински, работали Джерри Брукхаймер («Перл-Харбор», «Угнать за 60 секунд») и семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон: они выступали в качестве продюсеров. Ханс Циммер отвечал за музыкальное сопровождение, а Эд Ширан написал заглавный саундтрек. Ничего себе компания, да?

Режиссер рассказывал, что почти год делал раскадровку, а сцены аварий прописывали, вдохновляясь реальными событиями (как минимум отсылку к самой страшной аварии в мире «Формулы-1» в XXI веке, которая произошла на Гран-при Бахрейна в 2020 году с Романом Грожаном, мы точно разглядели).

В какой-то момент начали обсуждать даже кроссовер с «Днями грома» Тома Круза, но не сложилось. Видимо, не придумали, как объединить вселенные Сонни Хейса в «Формуле-1» и Коула Трикла из гонок NASCAR. Однако в нынешней ленте очень много визуальных повторений и отсылок к фильму 1990 года: эффектные наезды, пролет камеры... Буквально: списывай, но не точь-в-точь.

Ленту создавали около полутора лет, а сцены гонок снимали на реальных Гран-при в разгар прошлогоднего сезона при участии действующих пилотов «Формулы-1». И промоутировать фильм начали по ходу съемок: создатели вели настоящие аккаунты в соцсетях команды «APX GP» так, как это делают команды F1— выкладывая удачные фото с гонок, информируя о занятых местах по ходу заездов, а также развлекая публику мемами и инсайдами из закулисья.

Но, несмотря на все эти внушительные цифры и факты, в формульном сообществе фильм вызвал единогласный рев негодования.