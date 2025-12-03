«Ты пчела, я пчеловод»: как устроена конспирологическая сатира «Бугония» Лантимоса с Эммой Стоун и Джесси Племонсом?

В небольшом американском городке, рядом с которым развернула бурную деятельность высокотехнологичная фармацевтическая компания, живет парочка местных аутсайдеров. Это нервный конспиролог Тедди (Джесси Племонс), увлеченный пчеловодством, и его двоюродный брат Дон (Эйлан Делбис), в силу особенностей ментального здоровья обходящийся без хобби, зато слепо верящий в родственника и его теории.

После тяжелой болезни матери (Алисия Сильверстоун) Тедди окончательно поглотила мысль, что человечество (да и вообще все живое на Земле) хочет уничтожить зловредная инопланетная раса из созвездия Андромеды. Поэтому в ближайшее лунное затмение он планирует отправиться к ним на корабль, чтобы провести переговоры. Для этого даже есть план: выкрасть главу той самой фармацевтической корпорации Мишель Фуллер (Эмма Стоун), в чьем внеземном происхождении он абсолютно уверен, и отправиться вместе с ней устанавливать межзвездный дипломатический контакт. Похищение удается, но даже после ряда радикальных мер (например, бритья Мишель налысо — волосы якобы работают как антенны для связи с кораблем и химической самокастрации обоих братьев в полевых условиях, чтобы инстинкт размножения не мешал рациональному мышлению) дикий проект все равно проваливается. Бизнесвумен категорически не хочет признавать себя инопланетянкой, зато с переменным успехом применяет к оппонентам навыки психологической манипуляции и кулачного боя.