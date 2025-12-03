Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

«Ты пчела, я пчеловод»: как устроена конспирологическая сатира «Бугония» Лантимоса с Эммой Стоун и Джесси Племонсом?

На стримингах вышла «Бугония» Йоргоса Лантимоса — автор «Лобстера» и «Бедных-несчастных» берется за актуальную повестку, но, как и всегда у греческого режиссера, ничего душеспасительного и утешительного от фильма ждать не стоит. Собака.ru рассказывает, как устроено это дидактичное, но ироничное кино, в котором постановщику заметно больше нравятся пчелиные ульи, чем человеческая цивилизация.

CJ ENM, CJ Entertainment, Element Pictures, Fremantle, Fruit Tree, Square Peg, Universal Pictures, 2025

В небольшом американском городке, рядом с которым развернула бурную деятельность высокотехнологичная фармацевтическая компания, живет парочка местных аутсайдеров. Это нервный конспиролог Тедди (Джесси Племонс), увлеченный пчеловодством, и его двоюродный брат Дон (Эйлан Делбис), в силу особенностей ментального здоровья обходящийся без хобби, зато слепо верящий в родственника и его теории. 

После тяжелой болезни матери (Алисия Сильверстоун) Тедди окончательно поглотила мысль, что человечество (да и вообще все живое на Земле) хочет уничтожить зловредная инопланетная раса из созвездия Андромеды. Поэтому в ближайшее лунное затмение он планирует отправиться к ним на корабль, чтобы провести переговоры. Для этого даже есть план: выкрасть главу той самой фармацевтической корпорации Мишель Фуллер (Эмма Стоун), в чьем внеземном происхождении он абсолютно уверен, и отправиться вместе с ней устанавливать межзвездный дипломатический контакт. Похищение удается, но даже после ряда радикальных мер (например, бритья Мишель налысо — волосы якобы работают как антенны для связи с кораблем и химической самокастрации обоих братьев в полевых условиях, чтобы инстинкт размножения не мешал рациональному мышлению) дикий проект все равно проваливается. Бизнесвумен категорически не хочет признавать себя инопланетянкой, зато с переменным успехом применяет к оппонентам навыки психологической манипуляции и кулачного боя.

CJ ENM, CJ Entertainment, Element Pictures, Fremantle, Fruit Tree, Square Peg, Universal Pictures, 2025

Йоргос Лантимос после «Лобстера», «Фаворитки» и особенно «Бедных-несчастных» продолжает поддерживать форму, в которой одновременно имеет успех и у массового зрителя, и у жюри кинофестивалей. 2025 год особенно располагает к актуальным высказываниям, поэтому здесь режиссер тоже решил обсудить волнующие темы: эпоху постправды, глобальную паранойю, технократическую угрозу, злобный капиталистический спрут, вновь стучащий рабочему классу щупальцами по лбу, и конфликт веры и рацио (когда Племонс и Стоун оказываются рядом, это противостояние начинает искрить особенно ярко). Да и вообще: вопрос, что бы сказали инопланетяне, если бы вдруг увидели происходящее на Земле, уже не кажется таким уж абсурдным.

CJ ENM, CJ Entertainment, Element Pictures, Fremantle, Fruit Tree, Square Peg, Universal Pictures, 2025

У Лантимоса есть на него ответ, при этом простой, как булыжник. С создателем ремейка умеренно популярного несколько десятков лет назад корейского фильма «Спасти зеленую планету!» можно дискутировать, но авторское желание не играть в сложные морально-этические игры, а высказаться напрямую самым неприятным образом вполне можно понять.

В этом плане занятно, как «Бугония» рифмуется с недавним сериалом «Из многих» Винса Гиллигана: там тоже есть внеземная цивилизация, желающая проапгрейдить человечество до совершенства, чему некоторые люди активно сопротивляются. Могут ли на этом фоне пришельцы устать, сказать «мы на вас насмотрелись и сделали все, что могли — да и не очень-то хотелось, если честно» и выключить всему миру рубильник? Лантимос, кажется, уверен, что не только могут, но и должны. Согласно древнегреческому поверью и ритуалу, который как раз и называется «бугония», пчелы массово рождаются из мертвых тел быков. И вымершее по щелчку человечество вместо крупного рогатого скота в качестве доноров для размножения насекомых их как раз не смущает: раз уж вы провалились как цивилизация, найдем другую — поумнее.

Что смотреть дома

