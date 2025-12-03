«Ты пчела, я пчеловод»: как устроена конспирологическая сатира «Бугония» Лантимоса с Эммой Стоун и Джесси Племонсом?

На стримингах вышла «Бугония» Йоргоса Лантимоса — автор «Лобстера» и «Бедных-несчастных» берется за актуальную повестку, но, как и всегда у греческого режиссера, ничего душеспасительного и утешительного от фильма ждать не стоит. Собака.ru рассказывает, как устроено это дидактичное, но ироничное кино, в котором постановщику заметно больше нравятся пчелиные ульи, чем человеческая цивилизация.
В небольшом американском городке, рядом с которым развернула бурную деятельность высокотехнологичная фармацевтическая компания, живет парочка местных аутсайдеров. Это нервный конспиролог Тедди (Джесси Племонс), увлеченный пчеловодством, и его двоюродный брат Дон (Эйлан Делбис), в силу особенностей ментального здоровья обходящийся без хобби, зато слепо верящий в родственника и его теории.
После тяжелой болезни матери (Алисия Сильверстоун) Тедди окончательно поглотила мысль, что человечество (да и вообще все живое на Земле) хочет уничтожить зловредная инопланетная раса из созвездия Андромеды. Поэтому в ближайшее лунное затмение он планирует отправиться к ним на корабль, чтобы провести переговоры. Для этого даже есть план: выкрасть главу той самой фармацевтической корпорации Мишель Фуллер (Эмма Стоун), в чьем внеземном происхождении он абсолютно уверен, и отправиться вместе с ней устанавливать межзвездный дипломатический контакт. Похищение удается, но даже после ряда радикальных мер (например, бритья Мишель налысо — волосы якобы работают как антенны для связи с кораблем и химической самокастрации обоих братьев в полевых условиях, чтобы инстинкт размножения не мешал рациональному мышлению) дикий проект все равно проваливается. Бизнесвумен категорически не хочет признавать себя инопланетянкой, зато с переменным успехом применяет к оппонентам навыки психологической манипуляции и кулачного боя.
Йоргос Лантимос после «Лобстера», «Фаворитки» и особенно «Бедных-несчастных» продолжает поддерживать форму, в которой одновременно имеет успех и у массового зрителя, и у жюри кинофестивалей. 2025 год особенно располагает к актуальным высказываниям, поэтому здесь режиссер тоже решил обсудить волнующие темы: эпоху постправды, глобальную паранойю, технократическую угрозу, злобный капиталистический спрут, вновь стучащий рабочему классу щупальцами по лбу, и конфликт веры и рацио (когда Племонс и Стоун оказываются рядом, это противостояние начинает искрить особенно ярко). Да и вообще: вопрос, что бы сказали инопланетяне, если бы вдруг увидели происходящее на Земле, уже не кажется таким уж абсурдным.
У Лантимоса есть на него ответ, при этом простой, как булыжник. С создателем ремейка умеренно популярного несколько десятков лет назад корейского фильма «Спасти зеленую планету!» можно дискутировать, но авторское желание не играть в сложные морально-этические игры, а высказаться напрямую самым неприятным образом вполне можно понять.
В этом плане занятно, как «Бугония» рифмуется с недавним сериалом «Из многих» Винса Гиллигана: там тоже есть внеземная цивилизация, желающая проапгрейдить человечество до совершенства, чему некоторые люди активно сопротивляются. Могут ли на этом фоне пришельцы устать, сказать «мы на вас насмотрелись и сделали все, что могли — да и не очень-то хотелось, если честно» и выключить всему миру рубильник? Лантимос, кажется, уверен, что не только могут, но и должны. Согласно древнегреческому поверью и ритуалу, который как раз и называется «бугония», пчелы массово рождаются из мертвых тел быков. И вымершее по щелчку человечество вместо крупного рогатого скота в качестве доноров для размножения насекомых их как раз не смущает: раз уж вы провалились как цивилизация, найдем другую — поумнее.
18+
Комментарии (0)