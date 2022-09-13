5 фильмов Жан-Люка Годара — последнего классика французской новой волны

«На последнем дыхании» / À bout de souffle (1960)

Подражающий Хамфри Богарту и всем героям классического голливудского нуара бунтарь без причины Мишель Пуакар (Жан-Поль Бельмондо) — угоняющий дорогие машины мелкий мошенник. Вдруг он совершает тяжкое преступление: убивает полицейского. Теперь Пуакар вынужден скрываться-скрываться-скрываться и бежать-бежать-бежать. Вот только делать это он желает по всем гангстерским законам: вместе с эффектной роковой блондинкой, что его непременно погубит и предаст (так принято в нуаре). Даже если на деле она смешная девчонка со всей той же стрижкой гарсон (Джин Сиберг), безуспешно торгующая американской газетой New York Herald Tribune на французских улицах.

Дебютный полный метр выиграл «Серебряный медведь» Берлинале за лучшую режиссуру и создал настоящий культ Годара. Его метод цитирования и отсылок — чистый постмодернизм еще без примеси метамодерна (то самое «чистое кино» по мнению самого Годара). Отдельное удовольствие тут угадать их все: от «приветов» Мельвилю и Шабролю до воспроизведения сцены с поцелуем из вестерна «Сорок ружей» Сэмюэля Фуллера. Годар умышленно демонстрирует зрителю устройство фильма, сам его остов, не развенчивая магию, но добавляя рациональное восприятие к эмоциональному.