Война всех против всех: почему фильм «Эддингтон» Ари Астера — безжалостный диагноз обществу?

Автору очень хорошо удается передать эту атмосферу — причем некоторые сцены стилистически похожи на его ранние хорроры: вот-вот должно произойти что-то страшное, нужен только триггер. И это действительно случается, а со всех действующих лиц сразу слетает всякая рациональность. Люди условно начинают мыслить мотивировками в диапазоне от «А что, так можно было?» до «Твори бедлам, мы здесь проездом» (особенно это хорошо видно по герою Феникса, который традиционно на высоте).

Вывод крайне неутешительный: события в Эддингтоне можно смело проецировать на происходящее в мире — даже не пять лет назад, как фильме, а здесь и сейчас. Астер явно дает понять, что 2019-й был последним вменяемым годом современной истории, после чего все мы зачем-то запрыгнули на взбесившийся аттракцион в адском парке развлечений и, возможно, дружно движемся к Третьей мировой, весело толкаясь.

При этом он все-таки обходится без алармизма, а скорее рисует коллективный портрет нации — и человечества в принципе, которому не очень-то много и надо, чтобы впасть в массовую паранойю и начать стрелять друг в друга. К слову, есть и еще одно сходство фильмов Андерсона и Астера: по совпадению или нет, режиссерам явно очень нравится, как в кадре смотрятся ручные пулеметы. Вряд ли мы хотели такой символ времени в кино, но что имеем — то имеем.

