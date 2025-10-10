Война всех против всех: почему фильм «Эддингтон» Ари Астера — безжалостный диагноз обществу?

Пока в мировом прокате гремит «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, на российские киноэкраны 16 октября выходит «Эддингтон» Ари Астера (с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем и Эммой Стоун в касте!) — еще одно масштабное суждение о современном мире. Рассказываем, какой видит актуальную повестку режиссер «Солнцестояния» и «Всех страхов Бо».
Шериф маленького городка Эддингтон в Нью-Мексико по имени Джо Кросс (Хоакин Феникс) непросто переживает май пандемийного 2020 года. На работе не хватает людей, мучает астма, а местный мэр Тед Гарсиа (Педро Паскаль) по указанию губернатора заставляет всех носить маски и соблюдать дистанцию в очередях — что, естественно, приводит к разным безобразным сценам в супермаркетах.
Кроме того, Кросс и Гарсиа давно не в ладах. В этом замешаны и жена шерифа Люси (Эмма Стоун), и планы мэра баллотироваться на новый срок и строить в Эддингтоне исполинский дата-центр. Спор о масочном режиме становится последней каплей — Кросс, все-таки имеющий в городке некоторый авторитет, решает сам поучаствовать в выборах. Параллельно в Миннесоте полицейский Дерек Шовин при задержании убивает темнокожего Джорджа Флойда — по всей стране начинаются протесты Black Lives Matter, сопровождаемые грабежами и столкновениями с властями. Эддингтон, хоть и находится на другом конце Штатов, не остается в стороне — что и приведет к кровавой развязке.
Сравнений «Битвы за битвой» и «Эддингтона» в этом году точно не избежать. И Астер, и Андерсон выводят на большие экраны актуальную повестку, притом с примерно одинаковым хронометражем. Однако картина первого — больше о гуманистических идеалах, человеческих слабостях и семейных ценностях. Фильм второго — фиксация коллективного безумия и тотальной энтропии в обществе.
Астер берется запечатлеть момент, когда в Америке (да и во всем мире) что-то непоправимо сломалось — на примере богом забытого города. Сначала в повседневность героев врывается ковид: с пустыми улицами, масками и перчатками, холиварами ваксеров с антиваксерами и разлитым в воздухе ощущением тревоги (надо полагать, все помнят период, когда от кашляющего человека в очереди или транспорте отшатывались, как от чумного).
Масла в огонь подливают инфлюенсеры в соцсетях — с конспирологическими теориями разной степени бредовости. Жертвами именно такого контента становятся жена шерифа и ее мать. А выходит на улицы молодежь, которая мучительно не может определиться: смотреть Такера Карлсона или читать Анджелу Дэвис, поддержать темнокожих или вспомнить про белую идентичность, выступить за или против насилия.
Автору очень хорошо удается передать эту атмосферу — причем некоторые сцены стилистически похожи на его ранние хорроры: вот-вот должно произойти что-то страшное, нужен только триггер. И это действительно случается, а со всех действующих лиц сразу слетает всякая рациональность. Люди условно начинают мыслить мотивировками в диапазоне от «А что, так можно было?» до «Твори бедлам, мы здесь проездом» (особенно это хорошо видно по герою Феникса, который традиционно на высоте).
Вывод крайне неутешительный: события в Эддингтоне можно смело проецировать на происходящее в мире — даже не пять лет назад, как фильме, а здесь и сейчас. Астер явно дает понять, что 2019-й был последним вменяемым годом современной истории, после чего все мы зачем-то запрыгнули на взбесившийся аттракцион в адском парке развлечений и, возможно, дружно движемся к Третьей мировой, весело толкаясь.
При этом он все-таки обходится без алармизма, а скорее рисует коллективный портрет нации — и человечества в принципе, которому не очень-то много и надо, чтобы впасть в массовую паранойю и начать стрелять друг в друга. К слову, есть и еще одно сходство фильмов Андерсона и Астера: по совпадению или нет, режиссерам явно очень нравится, как в кадре смотрятся ручные пулеметы. Вряд ли мы хотели такой символ времени в кино, но что имеем — то имеем.
18+
