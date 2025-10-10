Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Война всех против всех: почему фильм «Эддингтон» Ари Астера — безжалостный диагноз обществу?

Пока в мировом прокате гремит «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, на российские киноэкраны 16 октября выходит «Эддингтон» Ари Астера (с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем и Эммой Стоун в касте!) — еще одно масштабное суждение о современном мире. Рассказываем, какой видит актуальную повестку режиссер «Солнцестояния» и «Всех страхов Бо».

A24, Square Peg, 828 Productions, Access Entertainment, IPR.VC, 2025

Шериф маленького городка Эддингтон в Нью-Мексико по имени Джо Кросс (Хоакин Феникс) непросто переживает май пандемийного 2020 года. На работе не хватает людей, мучает астма, а местный мэр Тед Гарсиа (Педро Паскаль) по указанию губернатора заставляет всех носить маски и соблюдать дистанцию в очередях — что, естественно, приводит к разным безобразным сценам в супермаркетах. 

Кроме того, Кросс и Гарсиа давно не в ладах. В этом замешаны и жена шерифа Люси (Эмма Стоун), и планы мэра баллотироваться на новый срок и строить в Эддингтоне исполинский дата-центр. Спор о масочном режиме становится последней каплей — Кросс, все-таки имеющий в городке некоторый авторитет, решает сам поучаствовать в выборах. Параллельно в Миннесоте полицейский Дерек Шовин при задержании убивает темнокожего Джорджа Флойда — по всей стране начинаются протесты Black Lives Matter, сопровождаемые грабежами и столкновениями с властями. Эддингтон, хоть и находится на другом конце Штатов, не остается в стороне — что и приведет к кровавой развязке.

A24, Square Peg, 828 Productions, Access Entertainment, IPR.VC, 2025

Сравнений «Битвы за битвой» и «Эддингтона» в этом году точно не избежать. И Астер, и Андерсон выводят на большие экраны актуальную повестку, притом с примерно одинаковым хронометражем. Однако картина первого — больше о гуманистических идеалах, человеческих слабостях и семейных ценностях. Фильм второго — фиксация коллективного безумия и тотальной энтропии в обществе. 

Астер берется запечатлеть момент, когда в Америке (да и во всем мире) что-то непоправимо сломалось — на примере богом забытого города. Сначала в повседневность героев врывается ковид: с пустыми улицами, масками и перчатками, холиварами ваксеров с антиваксерами и разлитым в воздухе ощущением тревоги (надо полагать, все помнят период, когда от кашляющего человека в очереди или транспорте отшатывались, как от чумного).

Масла в огонь подливают инфлюенсеры в соцсетях — с конспирологическими теориями разной степени бредовости. Жертвами именно такого контента становятся жена шерифа и ее мать. А выходит на улицы молодежь, которая мучительно не может определиться: смотреть Такера Карлсона или читать Анджелу Дэвис, поддержать темнокожих или вспомнить про белую идентичность, выступить за или против насилия.

A24, Square Peg, 828 Productions, Access Entertainment, IPR.VC, 2025

Автору очень хорошо удается передать эту атмосферу — причем некоторые сцены стилистически похожи на его ранние хорроры: вот-вот должно произойти что-то страшное, нужен только триггер. И это действительно случается, а со всех действующих лиц сразу слетает всякая рациональность. Люди условно начинают мыслить мотивировками в диапазоне от «А что, так можно было?» до «Твори бедлам, мы здесь проездом» (особенно это хорошо видно по герою Феникса, который традиционно на высоте). 

Вывод крайне неутешительный: события в Эддингтоне можно смело проецировать на происходящее в мире — даже не пять лет назад, как фильме, а здесь и сейчас. Астер явно дает понять, что 2019-й был последним вменяемым годом современной истории, после чего все мы зачем-то запрыгнули на взбесившийся аттракцион в адском парке развлечений и, возможно, дружно движемся к Третьей мировой, весело толкаясь. 

При этом он все-таки обходится без алармизма, а скорее рисует коллективный портрет нации — и человечества в принципе, которому не очень-то много и надо, чтобы впасть в массовую паранойю и начать стрелять друг в друга. К слову, есть и еще одно сходство фильмов Андерсона и Астера: по совпадению или нет, режиссерам явно очень нравится, как в кадре смотрятся ручные пулеметы. Вряд ли мы хотели такой символ времени в кино, но что имеем — то имеем.

