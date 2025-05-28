«Простая случайность» Панахи, «Финикийская схема» Андерсона и еще 5 лучших фильмов Канн-2025, которые мы ждем в прокате

78-й Каннский кинофестиваль завершился триумфом «Простой случайности» иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи. Кинокритик и автор телеграм-канала «Што это было» Ксения Балюк прямиком с Лазурного берега объясняет, почему картина — идеальный обладатель «Золотой пальмовой ветви» и рассказывает о других важных фильмах смотра, которые мы ждем в кинотеатральном и цифровом прокате.
«Простая случайность» / Yek tasadef sadeh (18+), 2025 (реж. Джафар Панахи)
Основной конкурс, «Золотая пальмовая ветвь»
По пути домой мужчина сбивает собаку. Дочь нарекает отца «убийцей», а жена благодарит Аллаха за то, что с ними самими все в порядке. После инцидента семья заезжает в автомастерскую, работник которой узнает в водителе человека, пытавшего его в тюрьме. Так «простая случайность» запускает машину мести — мужчина похищает своего мучителя и готовится похоронить того заживо. Правда, прежде чем приступать к расправе, благоразумно решает удостовериться в личности офицера — в этом ему помогут другие жертвы.
Иранец Джафар Панахи, переживший репрессии и тюремный срок, вновь исследует положение дел на родине, причем делает это с юмором — буквально заставляет зрителя хохотать над смертью. Карикатурные персонажи, абсурдные ситуации, блистательные диалоги — получилось живое, динамичное кино, в котором комедия уживается с драмой, а гуманизм становится движущей силой. Благодаря победе «Простой случайности» Панахи стал лауреатом теперь уже трех ведущих кинофестивалей мира — к главным наградам в Берлине и в Венеции добавилась каннская «ветка».
«Орлы Республики» / Eagles of the Republic (18+), 2025 (реж. Тарик Салех)
Основной конкурс
Египетская кинозвезда соглашается сыграть президента — предложение, от которого нельзя отказаться. Дальше — больше. Ужин с министром обороны, роман с женой чиновника и, как следствие, пребывание в немилости у властей. Но не все так просто (иначе это не Салех) — герой оказывается в непредвиденной гуще политических интриг и инсценировок, сам черт ногу сломит, где кроется правда.
Каирская трилогия Тарика Салеха («Случай в отеле "Нил Хилтон"», «Заговор в Каире») завершилась на высокой ноте — шведский режиссер египетского происхождения открыто раскритиковал действующего президента и даже продемонстрировал попытку переворота. Таким образом, «Орлы Республики» стали его самым дерзким фильмом. Но не политикой единой — в то время, как летят головы, рождаются чувства. Логично, что большую часть благодарственной речи на гала-премьере Салех посвятил жене — наблюдать за ними вживую было особенно трогательно.
«Сентиментальная ценность» / Affeksjonsverdi (18+), 2025 (реж. Йоаким Триер)
Основной конкурс, Гран-при
Сестры-актрисы (Ренате Реинсве и Инга Ибсдоттер Лиллеос) похоронили мать. Дом, в котором жили несколько поколений, опустел, но женщины не отчаиваются — их связывают близкие отношения. Дисгармонию вносит внезапно появившийся на пороге отец — гениальный режиссер (Стеллан Скарсгард), который после 15 лет отсутствия приглашает одну из дочерей исполнить главную роль в его новом фильме. Та отвечает отказом, и Густав обращается к голливудской звезде (Эль Фаннинг), которая, к счастью, быстро осознает, что в дела семейные лучше не лезть.
«Сентиментальной ценности» аплодировали в Каннах 19 минут — это почти тянет на рекорд. Больших оваций удостаивались лишь «Лабиринт Фавна» и «Фаренгейт 9/11». Кроме того, фильм мгновенно обзавелся 100% рейтингом на Rotten Tomatoes. Оно и понятно — отсылки к работам Бергмана вряд ли способны оставить синефилов равнодушными. Кино о кино, исследующее природу кинематографистов — точно «в яблочко». Жюри (и не только) растаяло.
В российский прокат выпустит A-One
«Финикийская схема» / The Phoenician Scheme (18+), 2025 (реж. Уэс Андерсон)
Основной конкурс
Торгующий оружием магнат (Бенисио дель Торо) попадает в серьезную передрягу и едва не погибает. Дабы обеспечить будущее своей империи в случае непредвиденных ситуаций, он знакомит с нюансами бизнеса дочь-монашку (Миа Триплтон) и ее наставника (Майкл Сера). Однако передача дел и наследства впридачу не будет гладкой — шпионские страсти разгораются со страшной силой. Противники впечатляют — Бенедикт Камбербэтч, Том Хэнкс, Билл Мюррей, Шарлотта Генсбур, Джеффри Раш и прочие знаменитости.
«Финикийская схема» — это типичный Андерсон, только чуть более грустный и менее избыточный. Темп замедлился, строгая линейная перспектива уступила место монохромным вставкам, привычный комедийный тон подвергся меланхолии. Грустная сказка как она есть — так, если обобщать, охарактеризовал фильм Уэс Андерсон на пресс-конференции, отвечая на вопрос об источниках вдохновения. Хэппи-энд при этом случится.
«Альфа» / Alpha (18+), 2025 (реж. Жюлия Дюкурно)
Основной конкурс
В мире бушует эпидемия, заставляющая тела заболевших каменеть. 13-летняя Альфа, возможно, тоже стала ее жертвой — таковы последствия импульсивно сделанной на вечеринке татуировки. Девочку гнобят в школе — боятся даже прикоснуться к «прокаженной». Мать, работающая врачом и наблюдающая за трансформацией больных, в панике. Ситуация усугубляется, когда наркозависимый дядя, уже начинающий каменеть, поселяется в одной комнате с Альфой. Под прицелом теперь каждый.
«Каково родиться в мире, где все умирает?» — так формулирует главный вопрос фильма сама Дюкурно, помещая свою героиню туда, где все мертво. После боди-хорроров «Сырое» и «Титан» («Золотая пальмовая ветвь» в 2021 году) французская постановщица берется за исследование внутренней боли — тело по-прежнему трансформируется (не столь активно и зрелищно, как раньше), но страшнее, когда рассыпается душа. Камень здесь символизирует принесенную СПИДом смерть, эдакий новый «Титан». Больно терять, а еще больнее отпускать. Справиться с горем получится лишь сообща.
В российский прокат выпустит «Экспонента»
«Великая Элеанор» / Eleanor the Great (18+), 2025 (реж. Скарлетт Йоханссон)
«Особый взгляд»
90-летняя Элеонор (ее играет 94-летняя Джун Скуибб) теряет подругу и переезжает к дочери и внуку. Менять привычный жизненный уклад в почтенном возрасте непросто, еще сложнее — ужиться с собой, существуя в вечном страхе разоблачения (обойдемся без спойлеров). Внутреннюю боль Элеонор привыкла гасить едкими шутками — известный прием для маскировки страшного. Возможно, настал подходящий момент, чтобы примириться с прошлым.
Переживание коллективной травмы, скорбь, поколенческие проблемы, смерть, осознание идентичности — в своем полнометражном режиссерском дебюте Скарлетт Йоханссон не боится исследовать темы, за которые взялся бы не каждый опытный постановщик. Ее чуткое кино, сделанное с любовью к своей героине и к людям в целом, выгодно выделяется на фоне других конкурсных работ актеров, пробующих себя в режиссуре. Помимо «Великой Элеанор», в «Особом взгляде» показывали фильмы Кристен Стюарт («Хронология воды») и Харриса Дикинсона («Сорванец»).
«Выход 8» / 8ban Deguchi (18+), 2025 (реж. Гэнки Кавамура)
«Полуночные показы»
Рядовая поездка в метро оборачивается для пассажира (Кадзунари Ниномия) адом наяву — выход в город превращается в бесконечное замкнутое пространство, из которого, кажется, не выбраться. Однако, поблуждав некоторое время по лабиринту японского метрополитена, герой начинает замечать необычные аномалии — то изменится изображение на постере, то переместится ручка на двери. Если при обнаружении аномалии развернуться обратно, приблизишься к выходу 8. К выходу на свет.
Это экранизация лаконичной видеоигры The Exit 8, в которой не объясняется, как и почему игрок находится в жутком лиминальном пространстве (обычно людное место, которое становится пустым, как, например отель «Оверлук» из «Сияния» Стэнли Кубрика). Единственное, что определяешь наверняка — это чувство экзистенциального ужаса. При личной встрече с командой фильма выяснилось, что режиссер и ведущий актер играли в The Exit 8 и расширили сюжетные линии, полагаясь исключительно на собственные ощущения. Атмосферу оригинала удалось сохранить.
В российский прокат выпустит «Про:взгляд»
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