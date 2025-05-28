«Простая случайность» Панахи, «Финикийская схема» Андерсона и еще 5 лучших фильмов Канн-2025, которые мы ждем в прокате

«Простая случайность» / Yek tasadef sadeh (18+), 2025 (реж. Джафар Панахи)

Основной конкурс, «Золотая пальмовая ветвь»

По пути домой мужчина сбивает собаку. Дочь нарекает отца «убийцей», а жена благодарит Аллаха за то, что с ними самими все в порядке. После инцидента семья заезжает в автомастерскую, работник которой узнает в водителе человека, пытавшего его в тюрьме. Так «простая случайность» запускает машину мести — мужчина похищает своего мучителя и готовится похоронить того заживо. Правда, прежде чем приступать к расправе, благоразумно решает удостовериться в личности офицера — в этом ему помогут другие жертвы.

Иранец Джафар Панахи, переживший репрессии и тюремный срок, вновь исследует положение дел на родине, причем делает это с юмором — буквально заставляет зрителя хохотать над смертью. Карикатурные персонажи, абсурдные ситуации, блистательные диалоги — получилось живое, динамичное кино, в котором комедия уживается с драмой, а гуманизм становится движущей силой. Благодаря победе «Простой случайности» Панахи стал лауреатом теперь уже трех ведущих кинофестивалей мира — к главным наградам в Берлине и в Венеции добавилась каннская «ветка».