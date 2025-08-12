Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Будет весело и страшно: почему фильм «Орудия» — пока главный хоррор 2025 года?

В зарубежном прокате с блеском идет новый комедийный ужастик (или жуткая комедия) автора хитового «Варвара» Зака Креггера. «Орудия» — это история о странном исчезновении детей, постоянно балансирующая на жанровой грани. Рассказываем, как картине удалось стать одним из главных киноразвлечений этого лета.

BoulderLight Pictures, New Line Cinema, Vertigo Entertainment, Warner Bros., 2025

Маленький американский городок взбудоражен жутким инцидентом — разом пропали 17 третьеклашек из местной школы. Ровно в 2:17 ночи дети синхронно встали с постелей в своих домах, одинаково странно расставили руки и, не сговариваясь, побежали в неизвестность. Зацепок у полиции нет — лишь единственный почему-то оставшийся мальчик-тихоня по имени Алекс (Кэри Кристофер), который (вроде бы) ничего не знает.

Записи с камер и опрос других жителей тоже оказываются бесполезны. Поэтому все, что могут сделать детективы, это предложить награду в 50 тысяч долларов за любую информацию и организовать групповую терапию для родителей, которая быстро превращается в охоту на ведьм. Безутешные родственники винят во всем учительницу пропавших Джастин (Джулия Гарнер). Особенно в этом усердствует суровый работяга Арчер (Джош Бролин).

BoulderLight Pictures, New Line Cinema, Vertigo Entertainment, Warner Bros., 2025

Поговорить с Алексом и попытаться что-то выяснить, девушке всячески мешает директор школы (Бенедикт Вонг), а соседи тем временем жаждут крови и оставляют ей недвусмысленные намеки в духе «ходи-оглядывайся». Чтобы забыться, она глушит водку, заводит интрижку с теперь женатым бывшим — усатым копом Полом (Олден Эренрайк). У которого, впрочем, тоже проблемы на работе: с мелким воришкой и любителем запрещенных веществ Тони (Остин Абрамс). Всем шестерым предстоит сыграть в истории очень важные роли, и это то немногое, что можно рассказать о сюжете без спойлеров.

В зарубежном прокате «Орудия» режиссера и сценариста Зака Креггера («Варвар») стали хитом: по сборам уже за первый уик-энд фильм отработал весь свой съемочный бюджет в 38 миллионов долларов. И в ближайшие дни выйдет на отметку в 80 миллионов — ситуация для картины, не являющейся, к примеру, частью крупной франшизы, точно нетривиальная. Более того, борьба за право снять ленту развернулась еще на уровне покупки сценария — по слухам, известный продюсер и автор популярного хоррора «Прочь» Джордан Пил даже уволил нескольких топ-менеджеров своей студии Monkeypaw Productions, которые не сумели заполучить проект (он достался New Line Cinema).

BoulderLight Pictures, New Line Cinema, Vertigo Entertainment, Warner Bros., 2025

Стоит сразу отметить, битва того стоила: на уровне сторителлинга это действительно очень хорошо придуманное произведение, хоть и построенное на далеко не новом приеме-головоломке. На все происходящее мы смотрим с шести точек зрения разных героев, которым автор умело передает эстафетную палочку — там, где обрывается один сюжет, начинается другой, но с неожиданного ракурса. Камера периодически выглядывает из-за плеча персонажей, целиком общая картина складывается медленно, но не скучно. За это время можно успеть прокрутить в голове все возможные теории разгадок — от жанровых клише про демонов до ненадежного рассказчика и конспирологического бреда. 

На деле, впрочем, все оказывается гораздо более диким и смешным, причем какая-нибудь деталь или сцена может ворваться в повествование совершенно неожиданно — ассоциации в разные моменты можно проводить хоть с малобюджетными трэш-ужасами, хоть с современным искусством вроде перфомансов Марины Абрамович или Энди Уорхола.

При этом совершенно невозможно сказать, о чем именно «Орудия»: кажется, Креггеру вообще неинтересно вкладывать в происходящие какие-то дополнительные смыслы, как и допридумывать некую предысторию. Получилась настоящая страшилка у костра, автору которой по интонации лет 13 (в фильме это, к слову, обыгрывается с первой минуты) — и уже не так важно, что в действительности ее написал талантливый взрослый, нажимая на все нужные сценарные кнопки.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: