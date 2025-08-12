Будет весело и страшно: почему фильм «Орудия» — пока главный хоррор 2025 года?

В зарубежном прокате с блеском идет новый комедийный ужастик (или жуткая комедия) автора хитового «Варвара» Зака Креггера. «Орудия» — это история о странном исчезновении детей, постоянно балансирующая на жанровой грани. Рассказываем, как картине удалось стать одним из главных киноразвлечений этого лета.
Маленький американский городок взбудоражен жутким инцидентом — разом пропали 17 третьеклашек из местной школы. Ровно в 2:17 ночи дети синхронно встали с постелей в своих домах, одинаково странно расставили руки и, не сговариваясь, побежали в неизвестность. Зацепок у полиции нет — лишь единственный почему-то оставшийся мальчик-тихоня по имени Алекс (Кэри Кристофер), который (вроде бы) ничего не знает.
Записи с камер и опрос других жителей тоже оказываются бесполезны. Поэтому все, что могут сделать детективы, это предложить награду в 50 тысяч долларов за любую информацию и организовать групповую терапию для родителей, которая быстро превращается в охоту на ведьм. Безутешные родственники винят во всем учительницу пропавших Джастин (Джулия Гарнер). Особенно в этом усердствует суровый работяга Арчер (Джош Бролин).
Поговорить с Алексом и попытаться что-то выяснить, девушке всячески мешает директор школы (Бенедикт Вонг), а соседи тем временем жаждут крови и оставляют ей недвусмысленные намеки в духе «ходи-оглядывайся». Чтобы забыться, она глушит водку, заводит интрижку с теперь женатым бывшим — усатым копом Полом (Олден Эренрайк). У которого, впрочем, тоже проблемы на работе: с мелким воришкой и любителем запрещенных веществ Тони (Остин Абрамс). Всем шестерым предстоит сыграть в истории очень важные роли, и это то немногое, что можно рассказать о сюжете без спойлеров.
В зарубежном прокате «Орудия» режиссера и сценариста Зака Креггера («Варвар») стали хитом: по сборам уже за первый уик-энд фильм отработал весь свой съемочный бюджет в 38 миллионов долларов. И в ближайшие дни выйдет на отметку в 80 миллионов — ситуация для картины, не являющейся, к примеру, частью крупной франшизы, точно нетривиальная. Более того, борьба за право снять ленту развернулась еще на уровне покупки сценария — по слухам, известный продюсер и автор популярного хоррора «Прочь» Джордан Пил даже уволил нескольких топ-менеджеров своей студии Monkeypaw Productions, которые не сумели заполучить проект (он достался New Line Cinema).
Стоит сразу отметить, битва того стоила: на уровне сторителлинга это действительно очень хорошо придуманное произведение, хоть и построенное на далеко не новом приеме-головоломке. На все происходящее мы смотрим с шести точек зрения разных героев, которым автор умело передает эстафетную палочку — там, где обрывается один сюжет, начинается другой, но с неожиданного ракурса. Камера периодически выглядывает из-за плеча персонажей, целиком общая картина складывается медленно, но не скучно. За это время можно успеть прокрутить в голове все возможные теории разгадок — от жанровых клише про демонов до ненадежного рассказчика и конспирологического бреда.
На деле, впрочем, все оказывается гораздо более диким и смешным, причем какая-нибудь деталь или сцена может ворваться в повествование совершенно неожиданно — ассоциации в разные моменты можно проводить хоть с малобюджетными трэш-ужасами, хоть с современным искусством вроде перфомансов Марины Абрамович или Энди Уорхола.
При этом совершенно невозможно сказать, о чем именно «Орудия»: кажется, Креггеру вообще неинтересно вкладывать в происходящие какие-то дополнительные смыслы, как и допридумывать некую предысторию. Получилась настоящая страшилка у костра, автору которой по интонации лет 13 (в фильме это, к слову, обыгрывается с первой минуты) — и уже не так важно, что в действительности ее написал талантливый взрослый, нажимая на все нужные сценарные кнопки.
18+
