Будет весело и страшно: почему фильм «Орудия» — пока главный хоррор 2025 года?

Стоит сразу отметить, битва того стоила: на уровне сторителлинга это действительно очень хорошо придуманное произведение, хоть и построенное на далеко не новом приеме-головоломке. На все происходящее мы смотрим с шести точек зрения разных героев, которым автор умело передает эстафетную палочку — там, где обрывается один сюжет, начинается другой, но с неожиданного ракурса. Камера периодически выглядывает из-за плеча персонажей, целиком общая картина складывается медленно, но не скучно. За это время можно успеть прокрутить в голове все возможные теории разгадок — от жанровых клише про демонов до ненадежного рассказчика и конспирологического бреда.

На деле, впрочем, все оказывается гораздо более диким и смешным, причем какая-нибудь деталь или сцена может ворваться в повествование совершенно неожиданно — ассоциации в разные моменты можно проводить хоть с малобюджетными трэш-ужасами, хоть с современным искусством вроде перфомансов Марины Абрамович или Энди Уорхола.

При этом совершенно невозможно сказать, о чем именно «Орудия»: кажется, Креггеру вообще неинтересно вкладывать в происходящие какие-то дополнительные смыслы, как и допридумывать некую предысторию. Получилась настоящая страшилка у костра, автору которой по интонации лет 13 (в фильме это, к слову, обыгрывается с первой минуты) — и уже не так важно, что в действительности ее написал талантливый взрослый, нажимая на все нужные сценарные кнопки.

18+