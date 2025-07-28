«Прости, детка»: как фильм-хит кинофестиваля «Сандэнс» работает как коллективная терапия

К истории о внутренней проработке травмы Ева Виктор подходит своеобразно. Обычно такие сюжеты подаются с большой долей серьезности, а то и надрыва, однако в «Прости, детка» автор выбирает другой путь. Сами домогательства тактично остаются за кадром, никто не жаждет для перешедшего границы профессора самого сурового наказания и тем более не впадает в радикализм с выводами об абьюзивности природы взаимоотношений мужчин и женщин.

Это фильм-терапия, в котором симпатичные пейзажи и душеспасительные разговоры подруг обо всем и ни о чем как раз направлены на седативный эффект. Как будто кто-то вкрадчивым голосом сообщает, что все будет хорошо (и в финале Агнес проговаривает это вслух, общаясь с ребенком Лиди — «малыш, тебя очень любят, мир это сложное место, где возможно всякое, но со всем можно справиться»). При этом такая интонация соседствует с комичными персонажами (например, коллегами главной героини) и абсурдными ситуациями (чего только стоит сцена с неудавшимся поджогом и сосисками).