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«Прости, детка»: как фильм-хит кинофестиваля «Сандэнс» работает как коллективная терапия

В российский прокат вышло драмеди Евы Виктор «Прости, детка» — один из фаворитов «Сандэнса»-2025, получивший на кинофестивале приз за лучший сценарий. Рассказываем, каким получилось меланхоличное размышление на непростую тему сексуализированного насилия.

Big Beach, Charades, PASTEL, Tango Entertainment, AF Films, High Frequency Entertainment, Case Study Films, 2025

Профессор литературы и преподавательница Агнес (ее сыграла сама постановщица и автор сценария, дебютантка Ева Виктор) ведет уединенный образ жизни в живописной глуши в Новой Англии. Раньше вместе с ней жила лучшая подруга Лиди (Наоми Аки из «Микки 17» и «Подай знак»), но та перебралась в Нью-Йорк и забеременела. Впрочем, они по-прежнему дружат и общаются. Когда Лиди приезжает погостить, среди бытовых разговоров о разных мелочах проскальзывает, что  Агнес в недалеком прошлом пережила травмирующий опыт. Это постепенно раскрывается во флешбэках: будучи студенткой она стала жертвой харассмента со стороны преподавателя Престона Декера (Луис Канселми) — беседы о диссертации и Вирджинии Вульф закончились у него дома. Наставника быстро увольняют, но жизнь и психику приходится склеивать заново: избавиться от воспоминаний  катастрофически сложно (как и говорить о них), а страх и стыд выливаются в панические атаки.

Big Beach, Charades, PASTEL, Tango Entertainment, AF Films, High Frequency Entertainment, Case Study Films, 2025

К истории о внутренней проработке травмы Ева Виктор подходит своеобразно. Обычно такие сюжеты подаются с большой долей серьезности, а то и надрыва, однако в «Прости, детка» автор выбирает другой путь. Сами домогательства тактично остаются за кадром, никто не жаждет для перешедшего границы профессора самого сурового наказания и тем более не впадает в радикализм с выводами об абьюзивности природы взаимоотношений мужчин и женщин.

Это фильм-терапия, в котором симпатичные пейзажи и душеспасительные разговоры подруг обо всем и ни о чем как раз направлены на седативный эффект. Как будто кто-то вкрадчивым голосом сообщает, что все будет хорошо (и в финале Агнес проговаривает это вслух, общаясь с ребенком Лиди — «малыш, тебя очень любят, мир это сложное место, где возможно всякое, но со всем можно справиться»). При этом такая интонация соседствует с комичными персонажами (например, коллегами главной героини) и абсурдными ситуациями (чего только стоит сцена с неудавшимся поджогом и сосисками).

Big Beach, Charades, PASTEL, Tango Entertainment, AF Films, High Frequency Entertainment, Case Study Films, 2025

Впрочем, у этого метода внезапно может проявиться и обратная сторона — которая наверняка вызовет у части аудитории некоторое раздражение. Достаточно зайти практически в любую соцсеть и прочитать реальные истории от девушек с идентичным опытом, а затем открыть комментарии и увидеть очередную жаркую битву между оставляющими слова поддержки сочувствующими и авторами мизогинных реплик (всегда примерно с одним и тем же набором аргументов с обеих сторон).

У юмористической составляющей здесь тоже можно усмотреть не самую приятную особенность — иногда проскакивает иррациональное чувство, что фильм (конечно, без злого умысла) хочет даже не скопировать, а спародировать некий абстрактный, каноничный инди-хит, которому каждый год обязательно рукоплещут на «Сандэнсе».

В любом случае, скатываться ни в брюзжание, ни в восторги не хочется: уровень эмпатии у всех разный, так что выражение «прости, детка» по поводу увиденного зрители смогут произнести либо с иронией, либо совершенно искренне — возможно, это будут одни и те же люди по прошествии времени.

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