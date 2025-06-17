Когда нет денег, нет любви: каким получился ромком «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем?

С 19 июня в российский прокат выходит комедия студии A24 «Материалистка» Селин Сон, постановщицы пронзительной мелодрамы с оскаровским провенансом «Прошлые жизни». Рассказываем, как история о любовном треугольнике, разыгранная Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем, ломает привычные каноны жанра и почему наверняка вызовет много споров.
Нью-йоркский брачный агент Люси (Дакота Джонсон) работает в крупной компании фиксером личной жизни у отчаившихся найти себе идеальную пару. С учетом завышенных требований клиентов сделать это бывает катастрофически сложно: кто-то болезненно зациклен на росте будущего избранника, кого-то слишком интересует годовой доход. Среди других популярных критериев — возраст и цвет кожи (буквально на грани неприкрытого эйджизма и расизма).
Люси справляется (при ее действенном участии поженились уже девять пар), но у нее самой матримониальные дела идут не очень. Из-за специфики работы, где нужно постоянно подбирать партнеров по принципу «самый выгодный вариант из худших», неизбежна профдеформация. Во-первых, как нередко бывает, если разбираешься в чужих отношениях, совершенно неясно, что делать со своими. Во-вторых, общение с клиентами, которые заказывают спутника, как товар на маркетплейсе, не способствует вере в любовь до гроба и вообще симпатии к человечеству. Но на ее горизонте практически одновременно все же появляются сразу два очень заманчивых варианта: обаятельный инвестор-миллионер Гарри (Педро Паскаль) и экс-бойфренд Джон (Крис Эванс), хоть и аутсайдер, но оставивший лишь светлые воспоминания.
«Материалистку» Селин Сон (в оригинале фильм называется Materialists — во множественном числе, что точнее соответствует сюжету) студия A24 изо всех сил рекламировала как незамысловатую романтическую комедию про любовный треугольник в духе хитов девяностых и нулевых. На деле это оказалось, мягко говоря, не вполне правдой. С первых же минут персонажи начинают обсуждать современные отношения языком биржевого рынка: инвестиции, маркетинговые ниши, ликвидный и неликвидный товар.
От автора нежной мелодрамы «Прошлые жизни» такого совсем не ждешь. Понятно, что это изящная деконструкция жанра, в которой миллениалы в красивых декорациях доносят друг другу свои неврозы и нереализованные желания в лоб: мало зарабатываю, часики тикают, одиночество — сволочь. Вместе с тем, такой подход вызывает глухое внутреннее раздражение. А люди теперь точно так разговаривают и мыслят сугубо меркантильными категориями? Где мы свернули не туда? Особенно убийственно смотрятся сцены визитов клиентов к Люси — с виду обычные люди выглядят настолько отталкивающе, что это превращается в сложный тест на эмпатию с предсказуемым исходом.
На этом фоне главные герои хотя бы минимально симпатичны. Речь идет не о конвенциональной красоте актеров и их вполне убедительной игре — они похожи на людей, а не на калькуляторы на ножках, хотя тоже обсуждают деньги, комплексы по поводу внешности и бытовые неурядицы. Однако и здесь «Материалистка» как будто бы стреляет в молоко: есть стойкое ощущение, что и без сложных подсчетов можно определиться, чего действительно хочешь от жизни, а не вести себя как большие дети.
Слоеный пирог из социальной сатиры и сказки про любовь особенно к финалу (обойдемся без спойлеров) оставляет странное послевкусие: и то, и другое моментами выглядит гипертрофированно и никак не складывается в целую картину. Примирить романтиков и прагматиков одним фильмом — задача, конечно, достойная, но уж точно не все в мире вертится вокруг выбора между большой любовью и крупной купюрой.
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