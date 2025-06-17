Когда нет денег, нет любви: каким получился ромком «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем?

Нью-йоркский брачный агент Люси (Дакота Джонсон) работает в крупной компании фиксером личной жизни у отчаившихся найти себе идеальную пару. С учетом завышенных требований клиентов сделать это бывает катастрофически сложно: кто-то болезненно зациклен на росте будущего избранника, кого-то слишком интересует годовой доход. Среди других популярных критериев — возраст и цвет кожи (буквально на грани неприкрытого эйджизма и расизма).

Люси справляется (при ее действенном участии поженились уже девять пар), но у нее самой матримониальные дела идут не очень. Из-за специфики работы, где нужно постоянно подбирать партнеров по принципу «самый выгодный вариант из худших», неизбежна профдеформация. Во-первых, как нередко бывает, если разбираешься в чужих отношениях, совершенно неясно, что делать со своими. Во-вторых, общение с клиентами, которые заказывают спутника, как товар на маркетплейсе, не способствует вере в любовь до гроба и вообще симпатии к человечеству. Но на ее горизонте практически одновременно все же появляются сразу два очень заманчивых варианта: обаятельный инвестор-миллионер Гарри (Педро Паскаль) и экс-бойфренд Джон (Крис Эванс), хоть и аутсайдер, но оставивший лишь светлые воспоминания.