Фильм «Умри, моя любовь» с Лоуренс и Паттинсоном: какой получилась драма о мучительном распаде отношений?

В российский прокат 20 ноября выходит картина-участница основного конкурса Канн-2025 постановщицы «Что-то не так с Кевином» и «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси. В «Умри, моя любовь» Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон играют пару, чьи отношения (и ментальное здоровье) стремительно разваливаются после рождения ребенка. Рассказываем, почему история о попытках все исправить вызывает ощущение полной безнадежности.
Грейс (Дженнифер Лоуренс) и Джексон (Роберт Паттинсон) — молодая пара, решившая немного перезагрузить свою жизнь и отношения. Для этого они перебираются подальше от Нью-Йорка в старый загородный дом, перешедший им в наследство от дяди. Сначала все идет хорошо: вокруг пасторальные пейзажи, оба души друг в друге не чают. Грейс заряжена написать здесь великий американский роман, но все меняется с рождением сына.
Молодая мать проваливается в бездну послеродовой депрессии и начинает чудить: скандалы с партнером и кассиршей в супермаркете оказываются самыми мягкими проявлениями нестабильного душевного состояния — и вот мы уже наблюдаем, как Грейс ползет по полю с ножом, лает на собаку, а в какой-то момент и вовсе берется за ружье. За всем этим с тихим ужасом наблюдает Джексон, явно не ожидавший такого развития отношений. Он все реже бывает дома и каждый раз морально готовится к тому, что очень изменившаяся возлюбленная устроит очередной перфоманс вроде выбивания стеклянной двери или попытки выйти из машины полном ходу.
Автор «Тебя никогда здесь не было» и «Что-то не так с Кевином» Линн Рэмси погружает зрителя в максимально вязкую и тревожную атмосферу распада казавшихся идеальными отношений. Пожалуй, в этом и есть спорное, но все-таки достоинство фильма: наблюдать за происходящим некомфортно на физиологическом уровне, но зрелище не лишено гипнотического эффекта. Снята история обыкновенного безумия мастерски — это и длинные статичные планы, и цветокоррекция, напоминающая о дурных снах, и раздражающие фоновые звуки вроде собачьего лая или жужжащих мух.
Но без актерского дуэта должного уровня она бы точно не сработала — здесь Лоуренс и Паттинсон выкладываются на полную катушку. Первая предстает не просто девушкой с серьезными ментальными проблемами: в ней чувствуется чуть ли не потусторонняя энергия: крайне злая и разрушительная. Пара эпизодов с ее участием могли бы украсить даже полноценный хоррор. Паттинсона тоже на высоте: на глазах превращается из жизнерадостного влюбленного мужчины в нервозную пустеющую на глазах оболочку — чего только стоит сцена с неудачным сексом в машине.
Однако здесь же кроется и главная проблема. Дотошный печальный рассказ о том, что у бурных чувств бывает неистовый конец, парадоксальным образом вызывает не сочувствие к героям, оказавшимся заложниками ситуации, а эмоциональное отторжение. Как ни странно прозвучит, в «Умри, моя любовь» можно одновременно усмотреть и мизогинию, и мизандрию. С одной стороны, разочаровавшаяся во всем и вся женщина за гранью нервного срыва разрушает не только собственную жизнь но и в общем-то неплохого мужчины. С другой — партнер оказывается фактически пустым местом: до последнего не оказывает поддержку и не решается на необходимые меры с психиатрической помощью для возлюбленной (делает это, когда уже слишком поздно).
В итоге кино с вроде бы гуманистическим посылом вообще не дает никакой надежды. И звучащий на финальных титрах кавер на самую известную песню группу Joy Division про любовь, что разорвет нас на части, конечно, идеально описывает все происходящее на экране. Но стоит ли лишний раз давить зрителям на больную мозоль силами приятных актеров, играющих не особенно приятных людей, вопрос дискуссионный.
18+
