Фильм «Умри, моя любовь» с Лоуренс и Паттинсоном: какой получилась драма о мучительном распаде отношений?

Грейс (Дженнифер Лоуренс) и Джексон (Роберт Паттинсон) — молодая пара, решившая немного перезагрузить свою жизнь и отношения. Для этого они перебираются подальше от Нью-Йорка в старый загородный дом, перешедший им в наследство от дяди. Сначала все идет хорошо: вокруг пасторальные пейзажи, оба души друг в друге не чают. Грейс заряжена написать здесь великий американский роман, но все меняется с рождением сына.

Молодая мать проваливается в бездну послеродовой депрессии и начинает чудить: скандалы с партнером и кассиршей в супермаркете оказываются самыми мягкими проявлениями нестабильного душевного состояния — и вот мы уже наблюдаем, как Грейс ползет по полю с ножом, лает на собаку, а в какой-то момент и вовсе берется за ружье. За всем этим с тихим ужасом наблюдает Джексон, явно не ожидавший такого развития отношений. Он все реже бывает дома и каждый раз морально готовится к тому, что очень изменившаяся возлюбленная устроит очередной перфоманс вроде выбивания стеклянной двери или попытки выйти из машины полном ходу.