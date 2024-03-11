Нолан — гений? Почему «Оппенгеймер» стал безапелляционным триумфатором «Оскара»-2024?

О чем фильм «Оппенгеймер» и как он устроен?

Основанная на внушительной книге «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» трехчасовая драма Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи в главной роли проходит по всем биографическим вехам одного из создателей атомной бомбы со скрупулезностью фанатской статьи из «Википедии». Правила игры задаются сразу: перемежать друг друга на протяжении всей картины будут две части — в цвете и черно-белая.

Первая озаглавлена «Деление» и посвящена времени разбрасывания камней: четырем десяткам лет из не слишком долгой жизни Оппенгеймера (1904 — 1967). Детство и отрочество сперва увлекавшегося минералогией и химией Роберта минуют, сразу перескакивая в университетскую юность с восхищением постулатами Нильса Бора. Здесь и стартует общечеловеческая борьба добра со злом на примере отдельно взятого физика-теоретика. Ее иллюстрируют не слишком изящным эпизодом про отравленное яблоко (почти библейское). Вскоре выяснится, что это все флешбэки, а мы находимся на «судилище» над ученым в эпоху маккартизма и охоты на ведьм. Из-за подозрений в связях с коммунистами Оппенгеймеру уже в статусе создателя атомной бомбы не дают новый допуск к секретным сведениям. А сам он рассказывает, как же все так получилось и добавляет истории новое измерение, рефлексируя, что он наделал и вводя еще одну тему отношений страдающего творца и его произведения, больше ему не подконтрольного.

Вторая часть — черно-белая и называется «Синтез». Это фильм в фильме — слушания в Сенате США об утверждении Льюиса Стросса (Роберт Дауни-мл.) на должность министра торговли. Бывший председатель комиссии по атомной энергии, советником которой был Оппенгеймер, — настоящий зачинатель травли физика, как зрителям максимально доходчиво разжевывают ближе к концу фильма. Он отвечает за вплетение мотива Моцарта и Сальери с завистью, мнительностью, гением и злодейством.