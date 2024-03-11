Нолан — гений? Почему «Оппенгеймер» стал безапелляционным триумфатором «Оскара»-2024?

В США вручили одну из главных кинопремий мира — «Оскар». 96-я церемония оказалась, пожалуй, самой предсказуемой за последние годы. Безоговорочным триумфатором, как и прогнозировали, стал снятый Кристофером Ноланом мегаломанский байопик создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Рассказываем, почему у остальных фильмов шансы на победу были такие же, как остановить цепную ядерную реакцию.
О чем фильм «Оппенгеймер» и как он устроен?
Основанная на внушительной книге «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» трехчасовая драма Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи в главной роли проходит по всем биографическим вехам одного из создателей атомной бомбы со скрупулезностью фанатской статьи из «Википедии». Правила игры задаются сразу: перемежать друг друга на протяжении всей картины будут две части — в цвете и черно-белая.
Первая озаглавлена «Деление» и посвящена времени разбрасывания камней: четырем десяткам лет из не слишком долгой жизни Оппенгеймера (1904 — 1967). Детство и отрочество сперва увлекавшегося минералогией и химией Роберта минуют, сразу перескакивая в университетскую юность с восхищением постулатами Нильса Бора. Здесь и стартует общечеловеческая борьба добра со злом на примере отдельно взятого физика-теоретика. Ее иллюстрируют не слишком изящным эпизодом про отравленное яблоко (почти библейское). Вскоре выяснится, что это все флешбэки, а мы находимся на «судилище» над ученым в эпоху маккартизма и охоты на ведьм. Из-за подозрений в связях с коммунистами Оппенгеймеру уже в статусе создателя атомной бомбы не дают новый допуск к секретным сведениям. А сам он рассказывает, как же все так получилось и добавляет истории новое измерение, рефлексируя, что он наделал и вводя еще одну тему отношений страдающего творца и его произведения, больше ему не подконтрольного.
Вторая часть — черно-белая и называется «Синтез». Это фильм в фильме — слушания в Сенате США об утверждении Льюиса Стросса (Роберт Дауни-мл.) на должность министра торговли. Бывший председатель комиссии по атомной энергии, советником которой был Оппенгеймер, — настоящий зачинатель травли физика, как зрителям максимально доходчиво разжевывают ближе к концу фильма. Он отвечает за вплетение мотива Моцарта и Сальери с завистью, мнительностью, гением и злодейством.
«Оскары» в каких номинациях получил «Оппенгеймер»?
«Оппенгеймер» претендовал на «Оскары» в 13 номинациях и выиграл в семи: как лучшая картина, за режиссуру Кристофера Нолана, главную мужскую роль Киллиана Мерфи и второго плана у Роберта Дауни-младшего, операторскую работу Хойте Ван Хойтема, оригинальный саундтрек Людвига Горанссона и клиповый монтаж Дженнифер Лэйм.
Из важных категорий, где у фильма также были шансы (номинация Эмили Блант за невнятную, как и всегда женские персонажи у Нолана, роль пьющей жены Оппенгеймера Кэтрин против филигранной Давайн Джой Рэндольф в «Оставленных» не в счет), только «Американскому чтиву», экранизации романа Персиваля Эверетта, удалось забрать статуэтку за адаптированный сценарий.
Почему победил «Оппенгеймер»?
Мегаломанский опус магнум Кристофера Нолана к моменту «Оскара» уже был абсолютным лидером — ему достались главные награды «Золотого глобуса», BAFTA, Critics Choice Awards, а также премии Гильдии режиссеров и продюсеров США. Так что в победе картины в самой престижной номинации «Лучший фильм» никто не сомневался (хотя и не все критики с таким решением солидарны).
Несмотря на нелинейный нарратив и многофигурность, «Оппенгеймер» довольно консервативное и просто устроенное кино, требующее от зрителя не обширного бэкграунда и насмотренности, но усидчивости. Внимательность будет вознаграждена четким ответом на все вопросы и прозрачнейшими метафорами вроде равности обнаженности беззащитности.
После «Оскара» за хулиганский «Все везде и сразу» откат в сторону традиционного кино больших форм кажется естественным и закономерным. Другой вопрос, что пафосный байопик о белом мужчине в магически не слетающей даже на сильном ветру шляпе, который со слезами на глазах отправляет весь мир во тьму апокалиптичных ядерных гонок, так совпал со временем. По крайней мере, по мнению академиков.
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