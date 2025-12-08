Рецензия на «Метод исключения», новый фильм автора «Олдбоя»: как Пак Чхан-ук изящно скрестил социальную драму и черную комедию?

В российский прокат вышел «Метод исключения» Пак Чхан-ука — черная комедия об уволенном белом воротничке, который решил бороться за свою карьеру любыми способами. Собака.ru рассказывает, как режиссер «Олдбоя» и «Решения уйти» с присущим ему специфическим юмором рисует картину современной капиталистической реальности.
Сотрудник бумажной фабрики Ю Ман-Су (Ли Бен-хон из «Игры в кальмара») за 25 лет непрерывной работы хоть и не добрался до фантастических карьерных вершин, но добился определенных успехов — получил некрупную руководящую должность и взял ипотеку на отцовский дом, в котором теперь живет с женой (Сон Е-джин), двумя детьми и парочкой ретриверов. Впрочем, долго выстраиваемое благополучие разрушается очень быстро — компанию выкупают американцы и без особого сожаления сокращают 20% персонала. Начинать все с нуля Ман-Су не удается: выходное пособие заканчивается за три месяца — кормить собак, выписывать журнал про бонсай, оплачивать дочке уроки виолончели, продлевать подписку на Netflix и посетить стоматолога становится просто не на что.
Немного поработав на должности кладовщика и оказавшись под угрозой выселения, Ю принимает радикальное, но, как ему кажется, единственно верное решение — физически устранить нескольких конкурентов на его потенциальную новую должность. Муки совести длятся недолго, поэтому висящий на стене пистолет, оставшийся от воевавшего дедушки, вскоре будет вынужден снова стрелять.
Пак Чхан-ук после поэтичного неонуара «Решение уйти» на этот раз отправляется на территорию южнокорейской (да и мировой) социальной критики. Для корейцев все происходящее на экране, разумеется, одна большая болевая точка, поскольку рассказы, как их атмосфера большого экономического чуда соседствует с дикой рабочей конкуренцией, жилищными проблемами, высокими ценами и специфическим менталитетом — чистая правда, а разумного выхода из сложившейся ситуации не предвидится.
Об этом можно было бы снять драму о доведенном до крайности человеке, павшем жертвой постчеловеческого будущего, но режиссерский талант как раз и заключается в том, чтобы стыковать, как влитые, совершенно несочетаемые истории и способы рассказа о них. Пак Чхан-ук выбирает формат диковатой черной комедии, в которой попытки главного героя выключить из борьбы за место под солнцем конкурентов (по сути, таких же бедолаг) раз за разом оборачиваются водевильными поворотами: то случайная пенсионерка мешает столкнуть на жертву вазу с кустом красного перца, то жена одного из них окажется еще большей угрозой, чем Ю с пистолетом, то в происходящее вмешивается самая настоящая змея.
Смотрится, с одной стороны, живо и смешно (тем более режиссер не стесняется пользоваться импульсивным монтажом), с другой — пугающе абсурдно, но без показного морализма. Что главное: автор никого не обвиняет и не призывает пожалеть — это хроники обыкновенного бытового безумия в чистом виде (чего стоит только символичный эпизод с вырыванием больного зуба), не вызывающие ощущения намеренной вычурности (чем, к слову, грешили «Паразиты» Пон Чжун-Хо, снятые ровно на ту же тему).
«Метод исключения» нельзя назвать ни антикапиталистической агиткой, ни трагедией маленьких людей, которые грызутся за навязанную модель сытого существования и успеха любой ценой, ни прогнозом, что оптимизация рабочих процессов скоро вытеснит вообще все живое и заменит на роботов. Оригинальное название фильма в переводе «Нет другого выбора» все-таки точнее отражает суть картины — эту фразу про свою мотивацию открытым текстом произносит главный герой. Но вот поддерживать или опровергать эту мысль автор не спешит. В таких увлекательных гонках с одним победителем можно и не участвовать, а время само рассудит, действительно ли оно того стоило.
18+
