Рецензия на «Метод исключения», новый фильм автора «Олдбоя»: как Пак Чхан-ук изящно скрестил социальную драму и черную комедию?

Сотрудник бумажной фабрики Ю Ман-Су (Ли Бен-хон из «Игры в кальмара») за 25 лет непрерывной работы хоть и не добрался до фантастических карьерных вершин, но добился определенных успехов — получил некрупную руководящую должность и взял ипотеку на отцовский дом, в котором теперь живет с женой (Сон Е-джин), двумя детьми и парочкой ретриверов. Впрочем, долго выстраиваемое благополучие разрушается очень быстро — компанию выкупают американцы и без особого сожаления сокращают 20% персонала. Начинать все с нуля Ман-Су не удается: выходное пособие заканчивается за три месяца — кормить собак, выписывать журнал про бонсай, оплачивать дочке уроки виолончели, продлевать подписку на Netflix и посетить стоматолога становится просто не на что.

Немного поработав на должности кладовщика и оказавшись под угрозой выселения, Ю принимает радикальное, но, как ему кажется, единственно верное решение — физически устранить нескольких конкурентов на его потенциальную новую должность. Муки совести длятся недолго, поэтому висящий на стене пистолет, оставшийся от воевавшего дедушки, вскоре будет вынужден снова стрелять.