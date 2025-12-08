Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Рецензия на «Метод исключения», новый фильм автора «Олдбоя»: как Пак Чхан-ук изящно скрестил социальную драму и черную комедию?

В российский прокат вышел «Метод исключения» Пак Чхан-ука — черная комедия об уволенном белом воротничке, который решил бороться за свою карьеру любыми способами. Собака.ru рассказывает, как режиссер «Олдбоя» и «Решения уйти» с присущим ему специфическим юмором рисует картину современной капиталистической реальности.

CJ Entertainment, Moho Film, KG Productions, 2025

Сотрудник бумажной фабрики Ю Ман-Су (Ли Бен-хон из «Игры в кальмара») за 25 лет непрерывной работы хоть и не добрался до фантастических карьерных вершин, но добился определенных успехов — получил некрупную руководящую должность и взял ипотеку на отцовский дом, в котором теперь живет с женой (Сон Е-джин), двумя детьми и парочкой ретриверов. Впрочем, долго выстраиваемое благополучие разрушается очень быстро — компанию выкупают американцы и без особого сожаления сокращают 20% персонала. Начинать все с нуля Ман-Су не удается: выходное пособие заканчивается за три месяца — кормить собак, выписывать журнал про бонсай, оплачивать дочке уроки виолончели, продлевать подписку на Netflix и посетить стоматолога становится просто не на что.

Немного поработав на должности кладовщика и оказавшись под угрозой выселения, Ю принимает радикальное, но, как ему кажется, единственно верное решение — физически устранить нескольких конкурентов на его потенциальную новую должность. Муки совести длятся недолго, поэтому висящий на стене пистолет, оставшийся от воевавшего дедушки, вскоре будет вынужден снова стрелять. 

CJ Entertainment, Moho Film, KG Productions, 2025

Пак Чхан-ук после поэтичного неонуара «Решение уйти» на этот раз отправляется на территорию южнокорейской (да и мировой) социальной критики. Для корейцев все происходящее на экране, разумеется, одна большая болевая точка, поскольку рассказы, как их атмосфера большого экономического чуда соседствует с дикой рабочей конкуренцией, жилищными проблемами, высокими ценами и специфическим менталитетом — чистая правда, а разумного выхода из сложившейся ситуации не предвидится.

Об этом можно было бы снять драму о доведенном до крайности человеке, павшем жертвой постчеловеческого будущего, но режиссерский талант как раз и заключается в том, чтобы стыковать, как влитые, совершенно несочетаемые истории и способы рассказа о них. Пак Чхан-ук выбирает формат диковатой черной комедии, в которой попытки главного героя выключить из борьбы за место под солнцем конкурентов (по сути, таких же бедолаг) раз за разом оборачиваются водевильными поворотами: то случайная пенсионерка мешает столкнуть на жертву вазу с кустом красного перца, то жена одного из них окажется еще большей угрозой, чем Ю с пистолетом, то в происходящее вмешивается самая настоящая змея.

CJ Entertainment, Moho Film, KG Productions, 2025

Смотрится, с одной стороны, живо и смешно (тем более режиссер не стесняется пользоваться импульсивным монтажом), с другой — пугающе абсурдно, но без показного морализма. Что главное: автор никого не обвиняет и не призывает пожалеть — это хроники обыкновенного бытового безумия в чистом виде (чего стоит только символичный эпизод с вырыванием больного зуба), не вызывающие ощущения намеренной вычурности (чем, к слову, грешили «Паразиты» Пон Чжун-Хо, снятые ровно на ту же тему).

«Метод исключения» нельзя назвать ни антикапиталистической агиткой, ни трагедией маленьких людей, которые грызутся за навязанную модель сытого существования и успеха любой ценой, ни прогнозом, что оптимизация рабочих процессов скоро вытеснит вообще все живое и заменит на роботов. Оригинальное название фильма в переводе «Нет другого выбора» все-таки точнее отражает суть картины — эту фразу про свою мотивацию открытым текстом произносит главный герой. Но вот поддерживать или опровергать эту мысль автор не спешит. В таких увлекательных гонках с одним победителем можно и не участвовать, а время само рассудит, действительно ли оно того стоило.

