«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона: каким получился главный кинохит этой осени (и вероятный претендент на «Оскар»!)

К чести автора он подходит к изображению и романтически настроенных «левых», и «правых» с ультрапатриотическими (и откровенно нацистскими) взглядами с откровенной иронией. Здесь не стоит ждать звериной серьезности Алекса Гарленда, как в «Падении империи». Более того «Битва за битвой» в какой-то момент превращается в гомерически смешную черную комедию — и в этом, безусловно, огромная заслуга Леонардо ДиКаприо, играющего сбитого летчика с паранойей. (Самый искрометный момент — как его героя мучают по телефону бывшие соратники в духе служб поддержки — «извините, вы забыли пароль, ничем не можем вам помочь».)

Актерский состав вообще заслуживает отдельного упоминания. Шон Пенн в роли комичного злодея со странной походкой, дергающейся челюстью и истериками, когда дело касается его сексуальных предпочтений. Или Бенисио дель Торо в образе невозмутимого и тренера по карате, помогающего главным героям (полная противоположность его персонажу в «Убийце» Дени Вильнева). Или искрящиеся мама и дочка — Тейлор и Инфинити.

С учетом того, что это зрительское кино с солидным бюджетом (по словам продюсеров, более 130 миллионов долларов), снятое в технологии VistaVision (крайне редкий для современного кино формат с горизонтальной прокруткой 35-миллиметровой пленки), бодрым экшеном и ни разу не провисающее за все 2 часа 41 минуту хронометража, можно предположить: в 2026 году мы будем считать полученный «Битвой» «Золотые глобусы» и «Оскары».

И что отдельно важно: это прелестное кино о человеческой природе. Каким бы невероятным профи и идеологически заряженным борцом ты ни был, все равно найдется эмоциональная уязвимость — это и делает нас людьми. А без бесконечных битв можно как-нибудь обойтись.

18+