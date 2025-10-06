«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона: каким получился главный кинохит этой осени (и вероятный претендент на «Оскар»!)

В зарубежном прокате с успехом идет арт-блокбастер «Битва за битвой» — десятый фильм Пола Томаса Андерсона уже собрал более 100 миллионов долларов и считается одним из фаворитов грядущей оскаровской гонки. Рассказываем, чем так полюбилась критикам и зрителям новая работа автора «Магнолии» и «Нефти». Спойлер: если большого художника ни в чем не ограничивать, получится кино почти без недостатков.
Конец нулевых — активист-левак Боб (Леонардо ДиКаприо) вместе с темнокожей боевой подругой Перфидией Беверли-Хиллз (Тияна Тейлор) и компанией соратников по организации «Френч-75» устраивают акции прямого действия, руководствуясь своими представлениями о социальной справедливости. Например, штурмуют лагерь для мигрантов на границе с Мексикой, грабят банки, взрывают некрупные муниципальные учреждения и в целом упиваются революционной риторикой в духе «Черных пантер». Во время одной из операций по освобождению нелегалов Перфидия сталкивается с полковником Локджоу (Шон Пенн) — седовласым воякой с явными эротоманскими замашками в отношении женщин другой расы. Встреча (и вынужденная интимная связь) с силовиком оказывается судьбоносной. Из-за него валькирия революции сдает полиции все пароли и явки и сбегает из страны, «Френч-75» перестает существовать в прежнем виде, а Фергюсон скрывается от властей вместе с их с Беверли новорожденной дочерью Уиллой (а еще — начинает злоупотреблять запрещенными веществами и теряет прежнюю хватку и задор).
Впрочем, спустя 16 лет им с повзрослевшей Уиллой (Чейз Инфинити из «Презумпции невиновности») вновь предстоит встретиться с полковником, который борется за карьерный прорыв через вступление в тайное общество Святого Николая — богатую и влиятельную организацию криптофашистов. И если выяснится, что он отец темнокожей девочки, на этой амбициозной идее смело можно ставить крест.
После «Лакричной пиццы» 2021 года Пол Томас Андерсон возвращается в большое кино с лихостью ковбоя, который хоть и давно не был в седле, но по-прежнему умеет ювелирно стрелять на ходу. Попадания здесь есть на всех уровнях: от сценария до каста и технических особенностей съемки. Взяв за основу роман Томаса Пинчона «Винляндия», действие которого происходит о времена президентства Рейганав 1984 году, Андерсон идеально чувствует нерв текущих событий. Достаточно открыть новости (и не только из США) — чтобы вновь погрузиться в общественную дискуссию между левыми и правыми: о мигрантах, социальной справедливости и об атмосфере атомизации и радикализации общества в целом.
К чести автора он подходит к изображению и романтически настроенных «левых», и «правых» с ультрапатриотическими (и откровенно нацистскими) взглядами с откровенной иронией. Здесь не стоит ждать звериной серьезности Алекса Гарленда, как в «Падении империи». Более того «Битва за битвой» в какой-то момент превращается в гомерически смешную черную комедию — и в этом, безусловно, огромная заслуга Леонардо ДиКаприо, играющего сбитого летчика с паранойей. (Самый искрометный момент — как его героя мучают по телефону бывшие соратники в духе служб поддержки — «извините, вы забыли пароль, ничем не можем вам помочь».)
Актерский состав вообще заслуживает отдельного упоминания. Шон Пенн в роли комичного злодея со странной походкой, дергающейся челюстью и истериками, когда дело касается его сексуальных предпочтений. Или Бенисио дель Торо в образе невозмутимого и тренера по карате, помогающего главным героям (полная противоположность его персонажу в «Убийце» Дени Вильнева). Или искрящиеся мама и дочка — Тейлор и Инфинити.
С учетом того, что это зрительское кино с солидным бюджетом (по словам продюсеров, более 130 миллионов долларов), снятое в технологии VistaVision (крайне редкий для современного кино формат с горизонтальной прокруткой 35-миллиметровой пленки), бодрым экшеном и ни разу не провисающее за все 2 часа 41 минуту хронометража, можно предположить: в 2026 году мы будем считать полученный «Битвой» «Золотые глобусы» и «Оскары».
И что отдельно важно: это прелестное кино о человеческой природе. Каким бы невероятным профи и идеологически заряженным борцом ты ни был, все равно найдется эмоциональная уязвимость — это и делает нас людьми. А без бесконечных битв можно как-нибудь обойтись.
