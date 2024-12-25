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Кино и сериалы

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30 лучших российских сериалов 2024 года

Редакция Собака.ru продолжает подводить субъективные итоги года. Мы уже рассказывали о лучших, на наш взгляд, иностранных фильмах 2024-го. На очереди — российские сериалы, которые попали в наши сердца. Среди них — бескомпромиссный детективный триллер «Трасса», драмеди «Она такая классная» и психодрама «Неверные». 

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«Среда», Okko, 2024

«Лихие», премьера (18+)

Беспросветный, как погода в России после окончания золотой осени, криминальный сериал Юрия Быкова («Дурак», «Метод») о 1990-х и их последствиях. Действие саги разворачивается в Хабаровске. Сюда из деревни с семьей переезжает егерь и охотник Павел Лиховцев (Артем Быстров) в поисках лучшей жизни. Вскоре он вместе с сыном-подростком Женей оказывается втянут в жестокие бандитские разборки.

Взрослого Женю играет Евгений Ткачук, в касте проекта также Аскар Ильясов, Анна Котова, Иван Добронравов, Марина Васильева, Филипп Янковский, Полина Максимова, Анна Завтур и сам Юрий Быков.

Первая часть вышла полностью (вторая — в 2025-м), Okko, Start

Okko, 2024

«Калимба», премьера (18+)

Детективный триллер с вайбами фильмов «Эксперимент» и «Королевская битва», а также сериала «Игра в кальмара». Профессор Мещерский (Федор Бондарчук) запирает в подвале бывшей психиатрической лечебницы жертв и их обидчиков. Он внимательно наблюдает за испытуемыми благодаря камерам и, кажется, искренне пытается им помочь. Но внезапно все в эксперименте идет не так.

В касте — Алена Михайлова, Константин Плотников, Петр Скворцов, Сергей Горошко, Юлия Волкова, Дмитрий Воробьев, Джал Ибрагимов, Елизавета Шакира, Сергей Гармаш и другие. Режиссером выступил Нурбек Эген («Мажор», «Самка богомола»). На фестивале Original+ сериал получил несколько призов, в том числе как самый ожидаемый проект.

Вышел полностью, Okko

«Иви», Kion, 2024

«Дайте шоу», премьера (18+)

Драматический сериал о внутреннем устройстве телешоу и культуре отмены в России. Известного поп-исполнителя Кирилла Артемьева (Милош Бикович) начинающая певица Вера (Анастасия Красовская) обвиняет в изнасиловании. Их ситуация «слово против слова» становится предметом разбора на ток-шоу «Правда», выходящем в прайм-тайм.

В спродюсированном Андреем Золоторевым (трилогия «Лед», «13 клиническая») сериале также снялись Игорь Верник, Виктория Толстоганова и Олег Савостюк («Снегирь»), а в камео появляются Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков, Алсу, Дима Билан и Анатолий Цой. Поставил «Дайте шоу» Дмитрий Литвиненко («Нина»).

Вышел полностью, «Иви», Kion

Kion, 2024

«Она такая классная», премьера (18+)

Бенефис Льва Зулькарнаева из «Экспресса» и «Слова пацана» — роуд-муви о спонтанной поездке в Петербург. Он играет юного Леню с расстройством аутического спектра. Когда однажды вместо гиперопекающей мамы за ним присматривает сосед-оболтус Артем (Денис Прытков из «Капельника»), все идет не так, но становится переменой участи для каждого. Леня случайно видит на порносайте вебкамщицу Алексу Люкс (Мария Дризик) и влюбляется. И вот уже в компании еще двух друзей Бати (Валерий Степанов из «Море волнуется раз») и Ромы (Евгений Егоров из «Первокурсниц») они мчатся в город белых ночей, чтобы познакомиться с девушкой мечты.

В касте сериала также Татьяна Догилева и Павел Майков, а его режиссером выступил Александр Домогаров-младший, который, правда, попросил снять свою фамилию из финальной версии проекта. За роль Лени Лев Зулькарнаев получил приз как лучший актер на фестивале «Пилот»-2024.

Вышел полностью, Kion

«Прелесть», премьера (18+)

Остросюжетная криминальная драма о наследии 1990-х с Федором Федотовым («Серебряные коньки») и Олегом Меньшиковым в касте. Автоугонщик с амбициями Робин Гуда Цыган (как раз Федотов) расследует смерть отца, погибшего более 20 лет назад на заводе по переработке драгметаллов (якобы из-за кражи золотых слитков). Помогает ему узнать правду о случившемся бывший директор предприятия (как раз Меньшиков), а препятствует его новый глава Осинский (Филипп Янковский), в чью дочь Арину (Елизавета Кононова) Цыган влюбляется. Снял проект Динар Гарипов — режиссер «Даркнета».

Вышел полностью, Premier

Централ Партнершип, Продюсерский центр «ГОРАД», 2024

«Прометей», премьера (18+)

Сай-фай-детектив, действие которой происходит в двух временных линиях. В 1998 году авиалайнер бесследно пропадает вместе с пассажирами на борту. Уже в наши дни один из исчезнувших внезапно звонит семье — буквально из прошлого в настоящее.

За расследование аномалии берется влиятельный спецслужбист (Филипп Янковский) вместе с журналисткой (Любовь Аксенова), преподавателем физики (Дмитрий Чеботарев) и оператором дронов (Александр Алябьев). Режиссер сериала — Максим Свешников («Контейнер», «Плейлист волонтера»).

Первый четыре серии вышли 5 декабря, оставшиеся станут доступны 2 января, «Кинопоиск»

Start, 2024

«Последний богатырь. Наследие», премьера (6+)

Сериальный сиквел популярной у зрителей кинофраншизы. В продолжении речь идет о поколении детей — богатырки Марьи (Арина Рожкова из «Лэйт Найт Скул») и колдуньи Софьи (Эвелина Мазурина из «Нулевого пациента»). Они борются со злом, которое угрожает Белогорью: Марья — в настоящем времени, Софья — в прошлом, когда их пап Илья Муромец (Виктор Хориняк) был еще молодым.

В касте проекта также Владислав Ветров, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Дмитрий Лысенков, Кирилл Зайцев, Александра Урсуляк, Татьяна Догилева и многие другие. Режиссером сериала стал Антон Маслов («Поехавшая», «Вампиры средней полосы»).

Вышел полностью, Start, «Иви», Okko, Wink

Start, Wink, 2024

«Дети перемен», премьера (18+)

Необарочная и ироничная криминальная сага о жизни в 1990-е режиссерско-семейного дуэта Любови Львовой и Сергея Тарамаева («Черная весна», «Фишер»). Это история страны через рассказ о водительнице троллейбуса Флоре (наша героиня ноябрьской обложки Виктория Исакова!) и трех ее сыновьях: бандите Пете (Слава Копейкин), художнике Юре (Макар Хлебников) и юном коммерсанте Руслане (Хетаг Хинчагов). Как будто «Рокко и его братья» оказались во вселенной Балабанова, а «Бригаду» сняли в чуть театральной эстетике cinéma du look.

В сериале также снялись Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Сергей Гилев, Кузьма Котрелев, Петр Скворцов, Руслан Братов, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Лев Зулькарнаев, Артем Быстров и многие другие.

Выходит с 21 ноября, Start, Wink

Premier, 2024

«Фарма», премьера (18+)

Сериал с Марком Эйдельштейном в главной роли критики называют российской версией «Во все тяжкие». Он играет 18-летнего Артема с редким генетическим заболеванием — миодистрофией. Помочь ему может только дорогостоящее лекарство, которое невозможно получить легально, хотя его старший брат Миха (Никита Павленко) и пытается. Тогда они решают изготовить его подпольно, открыв тайную фармакологическую лабораторию.

В драмеди также снялись Сергей Гилев и Александр Головин, а поставила криминальную историю Мария Кравченко («Жена олигарха»).

Вышел полностью, Premier

«Иви», 2024

«Золотое дно», премьера (18+)

Драма по сценарию Сергея Минаева о бремени больших денег и страстей. Между главными героями-родственниками разворачиваются настоящие голодные игры за наследство владельца крупного строительного холдинга.

В касте — Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ангелина Пахомова, Юрий Насонов и многие другие, за режиссуру отвечал Илья Ермолов («Разрешите обратиться», «Первокурсники»), а спродюсировали проект Инна Оркина-Сексте и Данила Ипполитов.

Вышел полностью, «Иви», «Кинопоиск»

Okko, 2024

«Трасса», премьера (18+)

Мрачный триллер Душана Глигорова в видении оператора Батыра Моргачева и по сценарию Олега Маловичко — все вместе они уже работали над детективом «Хрустальный». У судьи Светланы (Карина Разумовская) пропадает приемная дочь Кира (Елизавета Ищенко), следы ведут в тихий курортный город, где и она сама когда-то жила. Прибыв туда, она узнает, что здесь уже исчезали девушки, а еще — маленькая девочка расстреляла свою семью. Разбираться в случившемся и тайнах прошлого ей помогает местная следовательница Эльвира (Анна Михалков).

В касте сериала также Александр Ильин, Семен Серзин, Геннадий Смирнов, Сергей Уманов и многие другие.

Вышел полностью, Okko

«Кинопоиск», 2024

«Игры», премьера (16+)

Ретродрама Евгения Стычкина («Нулевой пациент») о подготовке Олимпиады-80. Главный герой истории — советский мажор Игорь (Григорий Верник), работающий в оргкомитете события по принуждению номенклатурной семьи. Вместе со своей неподкупной начальницей Ириной (Мария Карпова) он оказывается втянут в игры, но не спортивные, а политические. Глава политбюро и СССР Леонид Брежнев (Юрий Стоянов) не слишком жаждет устраивать энерго- и ресурснозатратное мероприятие и запускать в небо мишку, к тому же Олимпиаде объявляют бойкот.

В сериале также снялись Алексей Серебряков, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Александра Бортич, Вячеслав Чепурченко, Евгения Дмитриева, сам Стычкин в роли иностранного журналиста и многие другие.

Вышел полностью, «Кинопоиск»

Медиаслово, KION / МТС Медиа, 2024

«Первый номер», премьера (18+)

Драмеди о российском глянце: писатель Иноземцев (Евгений Цыганов), оказавшийся в незавидном статусе «сбитого летчика», по стечению обстоятельств возглавляет некогда популярный журнал, который вот-вот закроется. В редакции тут же начинается зажигательный фестиваль токсичности — но парадоксальным образом это идет изданию только на пользу.

За режиссуру отвечает Клим Козинский («13 клиническая», «Вне себя»), сценарий написал Сергей Минаев, в касте — сплошь звезды: Александра Бортич, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Игорь Верник, Леонид Ярмольник и другие.

Выходит с 30 ноября, Kion

Дженерал Криэйшн, Okko, 2024

«Мамонты», премьера (16+)

У доверчивого пенсионера Николая Николаевича (Юрий Стоянов) телефонные мошенники крадут все вырученные за квартиру деньги, которую он продал ради переезда поближе к дочери (Марьяна Спивак из «Эпидемии» и «Нелюбви»). В полиции разводят руками, тогда дедушка вместе с 15-летней внучкой Полиной (наша декабрьская кавер-герл Елизавета Ищенко!) решает разобраться во всем сам и погружается в мир даркнета.

Пилот снял Иван Соснин, автор фантастической драмы «Пришелец» и сериала «Юг». Остальные серии — Михаил Чистов.

Выходит с 9 декабря, Okko

«Кинопоиск», 2024

«Преступление и наказание», премьера (18+)

Сериал по хрестоматийному роману Достоевского вошел как в рейтинги худших, так и лучших проектов года (решение каждый принимает сам!). В адаптации Владимира Мирзоева («Топи») действие перенесено в современный Петербург. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) одержим идеей о сверхчеловеке, которому позволено больше, чем другим. Чтобы проверить свою теорию, он, подстрекаемый Тенью (Борис Хвошнянский), задумывает убийство старухи, раздающей микрозаймы под высокие проценты.

В роли Дуни Раскольниковой в сериале снялась Любовь Аксенова, четой Свидригайловых стали Юлия Снигирь и Владислав Абашин, Тихон Жизневский сыграл Разумихина, Алена Михайлова — Соню Мармеладову, Владимир Мишуков — следователя Порфирия Петровича.

Вышел полностью, «Кинопоиск»

«Иви», 2024

«Первый класс», премьера (18+)

Драмеди с вайбами «Большой маленькой лжи» и «Отчаянных домохозяек», а также Юлией Хлыниной, Аней Чиповской и Мариной Васильевой в касте. В элитную петербургскую школу «Культурное наследие» мечтают попасть все. Вот только место в первом классе остается только для одного ребенка. В борьбу включаются три подруги: две мамы и одна мачеха. Это коренная петербурженка Таня, пробивная карьеристка-провинциалка Аня и жена богатого бизнесмена Лена.

Также в касте сериала Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и многие другие. Сняла проект Светлана Самошина («Край надломленной луны»).

Вышел полностью, «Иви», «Кинопоиск», Kion

«Кинопоиск», 2024

«На автомате», премьера (18+)

Обладатель главного приза «Кинотавра» режиссер Борис Акопов («Бык») сменил жанр криминальной драмы на криминальную же, но комедию. «На автомате» — история двух братьев-тинейджеров: витающего в облаках поэта Ромы (Слава Копейкин, сыгравший Турбо в «Слове пацана») и крепко стоящего на земле айтишника-старшеклассника Жени (Денис Косиков). Они находят склад с оружием и решают заработать легкие деньги — продать его через даркнет. Но, конечно, это оказывается не так просто.

В сериале также снялись Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Иван Добронравов и Максим Стоянов.

Вышел полностью, «Кинопоиск», Wink

Киностудия КИТ, НМГ Студия, 2024

«Я знаю, кто тебя убил», премьера (18+)

Триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь в касте основан на романе Любови Бариновой «Ева». Маленькая девочка исчезает прямо во время представления в цирке. Следствие (Александр Ильин-мл.) топчется на месте, пока не начинает изучать прошлое отца ребенка Олега (Михаил Тройник). Его бывшая жена Ева (Снигирь) погибла при подозрительных обстоятельствах, а ее брат, тихий сисадмин Герман (Яценко), сильно переживал из-за произошедшего.

В сериале о мести и к чему она приводит также снялись Евгения Симонова, Ольга Озоллапиня и Мария Смольникова. Сценарной адаптацией книги занимался Денис Уточкин («Обычная женщина»).

Вышел полностью, Wink, «Иви», «Кинопоиск»

Wink, 2024

«Неверные», премьера (18+)

Психодрама с Оксаной Акиньшиной на фестивале контента стриминговых платформ Original+ получила сразу три приза, в том числе как лучший оригинальный сериал. Главная героиня Ольга — в прошлом юристка, но верит не в законы, dura lex sed lex, а — in vino. Из‐за алкоголизма ее лишают родительских прав и возможности видеть сына. Она опускается на самое дно жизни — чтобы от него оттолкнуться. Ольга возвращается к адвокатской практике и концентрируется на бракоразводных процессах. Но завязать оказывается не так просто.

В проекте продюсеров сериалов Happy End, «Псих» и «Балет» также снялись Егор Дружинин, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Мила Ершова, Нелли Уварова, Алена Хмельницкая и другие.

Вышел полностью, Wink, Start

Kion, 2024

«Дядя Леша», премьера (16+)

Добродушная комедия-бенефис Тимофея Трибунцева. Он играет дворника небольшого городка Рыбинска. С виду непримечательный дядя Леша на самом деле местный Робин Гуд — по ночам надевает маску, садится на велосипед и грабит дома богачей. Все это для того, чтобы обеспечить всем необходимым сирот из детского дома, в котором он работает.

В касте сериала также Анна Уколова, Сергей Лавыгин, Григорий Дудник и Светлана Суханова, а поставил проект Дмитрий Невзоров («Свободные отношения», «Кибердеревня»).

Вышел полностью, Kion

Okko

«Юг», премьера (16+)

Режиссер Иван Соснин («Далеки близкие») вновь снял роуд-муви об отношениях отцов и детей. На этот раз с Ярославом Могильниковым (Ералаш из «Слова пацана») в главной роли.

Тихий и замкнутый тинейджер Юг Кипень решается на отчаянный поступок — отправиться на поиски папы. Потенциальных родителей, живущих в разных частях страны, сыграли Юрий Колокольников, Кирилл Кяро и Александр Яценко. Также в проекте снялись Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев и Юлия Снигирь.

Вышел полностью, Okko

Wink, 2024

«Комбинация», премьера (16+)

Байопик-оммаж первого российского герлз-бэнда, в своих поп-частушках иронично осмыслившего коллективное бессознательное ранних 1990-х с их дефицитом, денежной профессией бухгалтера и мечтой о заграничных принцах. Продюсера-мечтателя Александра Шишинина, создавшего «Комбинацию», играет Никита Кологривый, солистку Татьяну Иванову — наша кавер-герл Елизавета Базыкина, вторую вокалистку Алену Апину — Анастасия Уколова.

Режиссером ностальгического проекта о времени больших ожиданий стал Никита Власов («Лада Голд»), написавший сценарий вместе с Егором Чичкановым (тоже «Лада Голд» и «И снова здравствуйте!»). В касте также Полина Гухман, Павел Прилучный, Даниил Воробьев и Аскар Ильясов (в роли Бари Алибасова!).

Вышел полностью, Wink

Wink, 2024

«Чистые», премьера (18+)

Эротическая драма про женскую эмансипацию в версии режиссера Николая Хомерики и сценариста Александра Родионова. В Петербурге начала ХХ века воспитанницы жестокой Матушки (Виктория Исакова) работают в подпольном публичной доме. Вокруг — декаданс и закат империи, а ангелоподобная Стеша (Диана Милютина) и решительная Ксения (Софья Синицына) пытаются среди этого всего не только выжить, но и остаться чистыми душой.

В касте проекта также Федор Бондарчук, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн. Костюмы придумывали Владимир Никифоров и Евгений Поддубный.

Вышел полностью, Wink

1-2-3 Production, Freeland Film, Kion, 2024

«Амура», премьера (18+)

Приключенческий экшен с анимационными комикс-вставками, пиететом перед «Олдбоем» и азиатскими боевиками, а также Аленой Михайловой (в сразу двух ролях!) в касте. Она играет близнецов: Аня — боец ММА, Надя — переехала в Японию, где якобы занимается моделингом. Однажды Аня получает тревожное сообщение от сестры: та попала в беду.

Хотя основное действие разворачивается в Японии, натуру для съемок нашли в Таиланде, Петербурге и Москве. В касте сериала также Юрий Колокольников, Аскар Ильясов и Екатерина Вилкова, поставили масштабную криминальную драму Андрей Джунковский и Илья Овсенев (оба работали над «Снами Алисы»).

Вышел полностью, Kion

Premier, 2024

«Плевако», премьера (16+)

Сериал вдохновлен биографией одного из самых известных юристов в Российской империи — адвоката Федора Никифоровича Плевако. Но с фактами обходятся достаточно вольно: например, по сюжету отомстить блестящему судебному оратору Плевако, которого тут зовут Николай, а не Федор, мечтает Сонька Золотая Ручка.

Протагониста играет Сергей Безруков, в проекте также снялись Николай Шрайбер, Даниил Воробьев, Ксения Трейстер, Мария Смольникова, Игорь Гордин и Ольга Лерман. Продюсером выступил глава студии «Рок» Алексей Учитель, а режиссером — Анна Матисон («Сатисфакция»).

Вышел полностью, Premier

Кинокомпания «Драйв», Телекомпания НТВ, 2024

«Черное солнце», премьера (18+)

Детектив про загадочные убийства с кастом из Юрия Чурсина и Максима Стоянова. Они играют не слишком жалующих друг друга следователя и оперуполномоченного, которые вынуждены объединиться, чтобы раскрыть запутанную серию: в лесу под Выборгом периодически находят трупы без кистей рук и головы. По классике — вскоре враждующие правоохранители станут настоящими напарниками.

Сериал стал режиссерским дебютом для актрисы Анны Носатовой («Консультант»).

Вышел полностью, Kion, «Иви»

Институт развития интернета, НМГ Студия, Продакшн 360, Видеопрокат, 2024

«Все ОК», премьера (18+)

Драмеди-инфотеймент про Петербург и родительство со звездой «Серебряных коньков» Федором Федотовым в главной роли. Он играет практически себя в предлагаемых обстоятельствах — интеллигента Илью. Тот живет тихой холостяцкой жизнью: работает гидом-переводчиком и созерцает великую красоту дворцов и музеев города. Но после смерти матери вынужден взять опеку над двумя своими младшими сестрами с непростыми характерами (Анна Осипова и Алиса Руденко).

Также в касте — Анна Слю («Краткий курс счастливой жизни», «Подбросы»), Софья Гершевич («Уроки фарси»), Евгения Добровольская и певица Алена Апина. Снял проект Андрей Элинсон, режиссер «Ивановых-Ивановых».

Вышел полностью, Wink, «Кинопоиск», Okko, СТС

Киностудия КИТ, 2024

«Жвачка», премьера (18+)

Янг-эдалт-драма Александра Цоя («Смычок») о созависимости, абьюзе и к чему они приводят. Выросшая в детдоме и мечтающая поступить во ВГИК Галя (Дарья Балабанова, «Здоровый человек») случайно видит стрим мажора Ганса-Ромы (Антон Рогачев, «Дылды»), влюбляется и решает разыскать его в офлайне. Они встречаются в жизни, проводят ночь вместе, после чего Рома сначала гостит Галю, а потом его друзья врут ей, что он умер.

В касте также — Кирилл Кяро («Эпидемия»), Лев Зулькарнаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Антон Артемьев («АльфаРомео») и многие другие. 

Вышел полностью, Premier

ВОЗВРАЩЕНИЯ

«Кинопоиск», 2024

«Триггер», 3 сезон (18+)

Продолжение истории психолога Артема Стрелецкого (Максим Матвеев), использующего жесткие методы работы с пациентами. Действие третьего сезона разворачивается после событий полного метра «Триггер. Фильм». Попытавшись скрыться от прошлого в родном городе у моря, Стрелецкий все же возвращается в Москву и даже берет новых пациентов.

В режиссерском кресле вновь Игорь Твердохлебов («Библиотекарь»), в касте — Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и теннисистка Светлана Кузнецова в роли спортсменки.

Вышел полностью, «Кинопоиск», Premier

Kion, 2024

«Обоюдное согласие. Новый сезон», 2 сезон (18+)

Новый сезон детективно-драматического сериала-антологии режиссера Валерии Гай Германики посвящен домашнему насилию и обоюдному согласию в семейной жизни. После вечеринки в честь фарфоровой свадьбы бизнесмена Григория (Максим Ползиков) находят мертвым — с кухонным ножом в груди. Главная подозреваемая в убийстве — жена Марина (Глафира Тарханова), с которой, как казалось со стороны, у них был идеальный брак. Распутывать большую маленькую ложь в одной несчастной по-своему семье берется немногословная следовательница Анна (Диана Арбенина), которую начальник пытается заставить закрыть дело побыстрее.

В касте также Елена Ханга, Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская.

Вышел полностью, Kion

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