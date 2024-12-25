30 лучших российских сериалов 2024 года

«Лихие», премьера (18+)

Беспросветный, как погода в России после окончания золотой осени, криминальный сериал Юрия Быкова («Дурак», «Метод») о 1990-х и их последствиях. Действие саги разворачивается в Хабаровске. Сюда из деревни с семьей переезжает егерь и охотник Павел Лиховцев (Артем Быстров) в поисках лучшей жизни. Вскоре он вместе с сыном-подростком Женей оказывается втянут в жестокие бандитские разборки.

Взрослого Женю играет Евгений Ткачук, в касте проекта также Аскар Ильясов, Анна Котова, Иван Добронравов, Марина Васильева, Филипп Янковский, Полина Максимова, Анна Завтур и сам Юрий Быков.

Первая часть вышла полностью (вторая — в 2025-м), Okko, Start