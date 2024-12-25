30 лучших российских сериалов 2024 года

Редакция Собака.ru продолжает подводить субъективные итоги года. Мы уже рассказывали о лучших, на наш взгляд, иностранных фильмах 2024-го. На очереди — российские сериалы, которые попали в наши сердца. Среди них — бескомпромиссный детективный триллер «Трасса», драмеди «Она такая классная» и психодрама «Неверные».
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
«Лихие», премьера (18+)
Беспросветный, как погода в России после окончания золотой осени, криминальный сериал Юрия Быкова («Дурак», «Метод») о 1990-х и их последствиях. Действие саги разворачивается в Хабаровске. Сюда из деревни с семьей переезжает егерь и охотник Павел Лиховцев (Артем Быстров) в поисках лучшей жизни. Вскоре он вместе с сыном-подростком Женей оказывается втянут в жестокие бандитские разборки.
Взрослого Женю играет Евгений Ткачук, в касте проекта также Аскар Ильясов, Анна Котова, Иван Добронравов, Марина Васильева, Филипп Янковский, Полина Максимова, Анна Завтур и сам Юрий Быков.
Первая часть вышла полностью (вторая — в 2025-м), Okko, Start
«Калимба», премьера (18+)
Детективный триллер с вайбами фильмов «Эксперимент» и «Королевская битва», а также сериала «Игра в кальмара». Профессор Мещерский (Федор Бондарчук) запирает в подвале бывшей психиатрической лечебницы жертв и их обидчиков. Он внимательно наблюдает за испытуемыми благодаря камерам и, кажется, искренне пытается им помочь. Но внезапно все в эксперименте идет не так.
В касте — Алена Михайлова, Константин Плотников, Петр Скворцов, Сергей Горошко, Юлия Волкова, Дмитрий Воробьев, Джал Ибрагимов, Елизавета Шакира, Сергей Гармаш и другие. Режиссером выступил Нурбек Эген («Мажор», «Самка богомола»). На фестивале Original+ сериал получил несколько призов, в том числе как самый ожидаемый проект.
Вышел полностью, Okko
«Дайте шоу», премьера (18+)
Драматический сериал о внутреннем устройстве телешоу и культуре отмены в России. Известного поп-исполнителя Кирилла Артемьева (Милош Бикович) начинающая певица Вера (Анастасия Красовская) обвиняет в изнасиловании. Их ситуация «слово против слова» становится предметом разбора на ток-шоу «Правда», выходящем в прайм-тайм.
В спродюсированном Андреем Золоторевым (трилогия «Лед», «13 клиническая») сериале также снялись Игорь Верник, Виктория Толстоганова и Олег Савостюк («Снегирь»), а в камео появляются Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков, Алсу, Дима Билан и Анатолий Цой. Поставил «Дайте шоу» Дмитрий Литвиненко («Нина»).
Вышел полностью, «Иви», Kion
«Она такая классная», премьера (18+)
Бенефис Льва Зулькарнаева из «Экспресса» и «Слова пацана» — роуд-муви о спонтанной поездке в Петербург. Он играет юного Леню с расстройством аутического спектра. Когда однажды вместо гиперопекающей мамы за ним присматривает сосед-оболтус Артем (Денис Прытков из «Капельника»), все идет не так, но становится переменой участи для каждого. Леня случайно видит на порносайте вебкамщицу Алексу Люкс (Мария Дризик) и влюбляется. И вот уже в компании еще двух друзей Бати (Валерий Степанов из «Море волнуется раз») и Ромы (Евгений Егоров из «Первокурсниц») они мчатся в город белых ночей, чтобы познакомиться с девушкой мечты.
В касте сериала также Татьяна Догилева и Павел Майков, а его режиссером выступил Александр Домогаров-младший, который, правда, попросил снять свою фамилию из финальной версии проекта. За роль Лени Лев Зулькарнаев получил приз как лучший актер на фестивале «Пилот»-2024.
Вышел полностью, Kion
«Прелесть», премьера (18+)
Остросюжетная криминальная драма о наследии 1990-х с Федором Федотовым («Серебряные коньки») и Олегом Меньшиковым в касте. Автоугонщик с амбициями Робин Гуда Цыган (как раз Федотов) расследует смерть отца, погибшего более 20 лет назад на заводе по переработке драгметаллов (якобы из-за кражи золотых слитков). Помогает ему узнать правду о случившемся бывший директор предприятия (как раз Меньшиков), а препятствует его новый глава Осинский (Филипп Янковский), в чью дочь Арину (Елизавета Кононова) Цыган влюбляется. Снял проект Динар Гарипов — режиссер «Даркнета».
Вышел полностью, Premier
«Прометей», премьера (18+)
Сай-фай-детектив, действие которой происходит в двух временных линиях. В 1998 году авиалайнер бесследно пропадает вместе с пассажирами на борту. Уже в наши дни один из исчезнувших внезапно звонит семье — буквально из прошлого в настоящее.
За расследование аномалии берется влиятельный спецслужбист (Филипп Янковский) вместе с журналисткой (Любовь Аксенова), преподавателем физики (Дмитрий Чеботарев) и оператором дронов (Александр Алябьев). Режиссер сериала — Максим Свешников («Контейнер», «Плейлист волонтера»).
Первый четыре серии вышли 5 декабря, оставшиеся станут доступны 2 января, «Кинопоиск»
«Последний богатырь. Наследие», премьера (6+)
Сериальный сиквел популярной у зрителей кинофраншизы. В продолжении речь идет о поколении детей — богатырки Марьи (Арина Рожкова из «Лэйт Найт Скул») и колдуньи Софьи (Эвелина Мазурина из «Нулевого пациента»). Они борются со злом, которое угрожает Белогорью: Марья — в настоящем времени, Софья — в прошлом, когда их пап Илья Муромец (Виктор Хориняк) был еще молодым.
В касте проекта также Владислав Ветров, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Дмитрий Лысенков, Кирилл Зайцев, Александра Урсуляк, Татьяна Догилева и многие другие. Режиссером сериала стал Антон Маслов («Поехавшая», «Вампиры средней полосы»).
Вышел полностью, Start, «Иви», Okko, Wink
«Дети перемен», премьера (18+)
Необарочная и ироничная криминальная сага о жизни в 1990-е режиссерско-семейного дуэта Любови Львовой и Сергея Тарамаева («Черная весна», «Фишер»). Это история страны через рассказ о водительнице троллейбуса Флоре (наша героиня ноябрьской обложки Виктория Исакова!) и трех ее сыновьях: бандите Пете (Слава Копейкин), художнике Юре (Макар Хлебников) и юном коммерсанте Руслане (Хетаг Хинчагов). Как будто «Рокко и его братья» оказались во вселенной Балабанова, а «Бригаду» сняли в чуть театральной эстетике cinéma du look.
В сериале также снялись Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Сергей Гилев, Кузьма Котрелев, Петр Скворцов, Руслан Братов, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Лев Зулькарнаев, Артем Быстров и многие другие.
Выходит с 21 ноября, Start, Wink
«Фарма», премьера (18+)
Сериал с Марком Эйдельштейном в главной роли критики называют российской версией «Во все тяжкие». Он играет 18-летнего Артема с редким генетическим заболеванием — миодистрофией. Помочь ему может только дорогостоящее лекарство, которое невозможно получить легально, хотя его старший брат Миха (Никита Павленко) и пытается. Тогда они решают изготовить его подпольно, открыв тайную фармакологическую лабораторию.
В драмеди также снялись Сергей Гилев и Александр Головин, а поставила криминальную историю Мария Кравченко («Жена олигарха»).
Вышел полностью, Premier
«Золотое дно», премьера (18+)
Драма по сценарию Сергея Минаева о бремени больших денег и страстей. Между главными героями-родственниками разворачиваются настоящие голодные игры за наследство владельца крупного строительного холдинга.
В касте — Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ангелина Пахомова, Юрий Насонов и многие другие, за режиссуру отвечал Илья Ермолов («Разрешите обратиться», «Первокурсники»), а спродюсировали проект Инна Оркина-Сексте и Данила Ипполитов.
Вышел полностью, «Иви», «Кинопоиск»
«Трасса», премьера (18+)
Мрачный триллер Душана Глигорова в видении оператора Батыра Моргачева и по сценарию Олега Маловичко — все вместе они уже работали над детективом «Хрустальный». У судьи Светланы (Карина Разумовская) пропадает приемная дочь Кира (Елизавета Ищенко), следы ведут в тихий курортный город, где и она сама когда-то жила. Прибыв туда, она узнает, что здесь уже исчезали девушки, а еще — маленькая девочка расстреляла свою семью. Разбираться в случившемся и тайнах прошлого ей помогает местная следовательница Эльвира (Анна Михалков).
В касте сериала также Александр Ильин, Семен Серзин, Геннадий Смирнов, Сергей Уманов и многие другие.
Вышел полностью, Okko
«Игры», премьера (16+)
Ретродрама Евгения Стычкина («Нулевой пациент») о подготовке Олимпиады-80. Главный герой истории — советский мажор Игорь (Григорий Верник), работающий в оргкомитете события по принуждению номенклатурной семьи. Вместе со своей неподкупной начальницей Ириной (Мария Карпова) он оказывается втянут в игры, но не спортивные, а политические. Глава политбюро и СССР Леонид Брежнев (Юрий Стоянов) не слишком жаждет устраивать энерго- и ресурснозатратное мероприятие и запускать в небо мишку, к тому же Олимпиаде объявляют бойкот.
В сериале также снялись Алексей Серебряков, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Александра Бортич, Вячеслав Чепурченко, Евгения Дмитриева, сам Стычкин в роли иностранного журналиста и многие другие.
Вышел полностью, «Кинопоиск»
«Первый номер», премьера (18+)
Драмеди о российском глянце: писатель Иноземцев (Евгений Цыганов), оказавшийся в незавидном статусе «сбитого летчика», по стечению обстоятельств возглавляет некогда популярный журнал, который вот-вот закроется. В редакции тут же начинается зажигательный фестиваль токсичности — но парадоксальным образом это идет изданию только на пользу.
За режиссуру отвечает Клим Козинский («13 клиническая», «Вне себя»), сценарий написал Сергей Минаев, в касте — сплошь звезды: Александра Бортич, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Игорь Верник, Леонид Ярмольник и другие.
Выходит с 30 ноября, Kion
«Мамонты», премьера (16+)
У доверчивого пенсионера Николая Николаевича (Юрий Стоянов) телефонные мошенники крадут все вырученные за квартиру деньги, которую он продал ради переезда поближе к дочери (Марьяна Спивак из «Эпидемии» и «Нелюбви»). В полиции разводят руками, тогда дедушка вместе с 15-летней внучкой Полиной (наша декабрьская кавер-герл Елизавета Ищенко!) решает разобраться во всем сам и погружается в мир даркнета.
Пилот снял Иван Соснин, автор фантастической драмы «Пришелец» и сериала «Юг». Остальные серии — Михаил Чистов.
Выходит с 9 декабря, Okko
«Преступление и наказание», премьера (18+)
Сериал по хрестоматийному роману Достоевского вошел как в рейтинги худших, так и лучших проектов года (решение каждый принимает сам!). В адаптации Владимира Мирзоева («Топи») действие перенесено в современный Петербург. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) одержим идеей о сверхчеловеке, которому позволено больше, чем другим. Чтобы проверить свою теорию, он, подстрекаемый Тенью (Борис Хвошнянский), задумывает убийство старухи, раздающей микрозаймы под высокие проценты.
В роли Дуни Раскольниковой в сериале снялась Любовь Аксенова, четой Свидригайловых стали Юлия Снигирь и Владислав Абашин, Тихон Жизневский сыграл Разумихина, Алена Михайлова — Соню Мармеладову, Владимир Мишуков — следователя Порфирия Петровича.
Вышел полностью, «Кинопоиск»
«Первый класс», премьера (18+)
Драмеди с вайбами «Большой маленькой лжи» и «Отчаянных домохозяек», а также Юлией Хлыниной, Аней Чиповской и Мариной Васильевой в касте. В элитную петербургскую школу «Культурное наследие» мечтают попасть все. Вот только место в первом классе остается только для одного ребенка. В борьбу включаются три подруги: две мамы и одна мачеха. Это коренная петербурженка Таня, пробивная карьеристка-провинциалка Аня и жена богатого бизнесмена Лена.
Также в касте сериала Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и многие другие. Сняла проект Светлана Самошина («Край надломленной луны»).
Вышел полностью, «Иви», «Кинопоиск», Kion
«На автомате», премьера (18+)
Обладатель главного приза «Кинотавра» режиссер Борис Акопов («Бык») сменил жанр криминальной драмы на криминальную же, но комедию. «На автомате» — история двух братьев-тинейджеров: витающего в облаках поэта Ромы (Слава Копейкин, сыгравший Турбо в «Слове пацана») и крепко стоящего на земле айтишника-старшеклассника Жени (Денис Косиков). Они находят склад с оружием и решают заработать легкие деньги — продать его через даркнет. Но, конечно, это оказывается не так просто.
В сериале также снялись Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Иван Добронравов и Максим Стоянов.
Вышел полностью, «Кинопоиск», Wink
«Я знаю, кто тебя убил», премьера (18+)
Триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь в касте основан на романе Любови Бариновой «Ева». Маленькая девочка исчезает прямо во время представления в цирке. Следствие (Александр Ильин-мл.) топчется на месте, пока не начинает изучать прошлое отца ребенка Олега (Михаил Тройник). Его бывшая жена Ева (Снигирь) погибла при подозрительных обстоятельствах, а ее брат, тихий сисадмин Герман (Яценко), сильно переживал из-за произошедшего.
В сериале о мести и к чему она приводит также снялись Евгения Симонова, Ольга Озоллапиня и Мария Смольникова. Сценарной адаптацией книги занимался Денис Уточкин («Обычная женщина»).
Вышел полностью, Wink, «Иви», «Кинопоиск»
«Неверные», премьера (18+)
Психодрама с Оксаной Акиньшиной на фестивале контента стриминговых платформ Original+ получила сразу три приза, в том числе как лучший оригинальный сериал. Главная героиня Ольга — в прошлом юристка, но верит не в законы, dura lex sed lex, а — in vino. Из‐за алкоголизма ее лишают родительских прав и возможности видеть сына. Она опускается на самое дно жизни — чтобы от него оттолкнуться. Ольга возвращается к адвокатской практике и концентрируется на бракоразводных процессах. Но завязать оказывается не так просто.
В проекте продюсеров сериалов Happy End, «Псих» и «Балет» также снялись Егор Дружинин, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Мила Ершова, Нелли Уварова, Алена Хмельницкая и другие.
Вышел полностью, Wink, Start
«Дядя Леша», премьера (16+)
Добродушная комедия-бенефис Тимофея Трибунцева. Он играет дворника небольшого городка Рыбинска. С виду непримечательный дядя Леша на самом деле местный Робин Гуд — по ночам надевает маску, садится на велосипед и грабит дома богачей. Все это для того, чтобы обеспечить всем необходимым сирот из детского дома, в котором он работает.
В касте сериала также Анна Уколова, Сергей Лавыгин, Григорий Дудник и Светлана Суханова, а поставил проект Дмитрий Невзоров («Свободные отношения», «Кибердеревня»).
Вышел полностью, Kion
«Юг», премьера (16+)
Режиссер Иван Соснин («Далеки близкие») вновь снял роуд-муви об отношениях отцов и детей. На этот раз с Ярославом Могильниковым (Ералаш из «Слова пацана») в главной роли.
Тихий и замкнутый тинейджер Юг Кипень решается на отчаянный поступок — отправиться на поиски папы. Потенциальных родителей, живущих в разных частях страны, сыграли Юрий Колокольников, Кирилл Кяро и Александр Яценко. Также в проекте снялись Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев и Юлия Снигирь.
Вышел полностью, Okko
«Комбинация», премьера (16+)
Байопик-оммаж первого российского герлз-бэнда, в своих поп-частушках иронично осмыслившего коллективное бессознательное ранних 1990-х с их дефицитом, денежной профессией бухгалтера и мечтой о заграничных принцах. Продюсера-мечтателя Александра Шишинина, создавшего «Комбинацию», играет Никита Кологривый, солистку Татьяну Иванову — наша кавер-герл Елизавета Базыкина, вторую вокалистку Алену Апину — Анастасия Уколова.
Режиссером ностальгического проекта о времени больших ожиданий стал Никита Власов («Лада Голд»), написавший сценарий вместе с Егором Чичкановым (тоже «Лада Голд» и «И снова здравствуйте!»). В касте также Полина Гухман, Павел Прилучный, Даниил Воробьев и Аскар Ильясов (в роли Бари Алибасова!).
Вышел полностью, Wink
«Чистые», премьера (18+)
Эротическая драма про женскую эмансипацию в версии режиссера Николая Хомерики и сценариста Александра Родионова. В Петербурге начала ХХ века воспитанницы жестокой Матушки (Виктория Исакова) работают в подпольном публичной доме. Вокруг — декаданс и закат империи, а ангелоподобная Стеша (Диана Милютина) и решительная Ксения (Софья Синицына) пытаются среди этого всего не только выжить, но и остаться чистыми душой.
В касте проекта также Федор Бондарчук, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн. Костюмы придумывали Владимир Никифоров и Евгений Поддубный.
Вышел полностью, Wink
«Амура», премьера (18+)
Приключенческий экшен с анимационными комикс-вставками, пиететом перед «Олдбоем» и азиатскими боевиками, а также Аленой Михайловой (в сразу двух ролях!) в касте. Она играет близнецов: Аня — боец ММА, Надя — переехала в Японию, где якобы занимается моделингом. Однажды Аня получает тревожное сообщение от сестры: та попала в беду.
Хотя основное действие разворачивается в Японии, натуру для съемок нашли в Таиланде, Петербурге и Москве. В касте сериала также Юрий Колокольников, Аскар Ильясов и Екатерина Вилкова, поставили масштабную криминальную драму Андрей Джунковский и Илья Овсенев (оба работали над «Снами Алисы»).
Вышел полностью, Kion
«Плевако», премьера (16+)
Сериал вдохновлен биографией одного из самых известных юристов в Российской империи — адвоката Федора Никифоровича Плевако. Но с фактами обходятся достаточно вольно: например, по сюжету отомстить блестящему судебному оратору Плевако, которого тут зовут Николай, а не Федор, мечтает Сонька Золотая Ручка.
Протагониста играет Сергей Безруков, в проекте также снялись Николай Шрайбер, Даниил Воробьев, Ксения Трейстер, Мария Смольникова, Игорь Гордин и Ольга Лерман. Продюсером выступил глава студии «Рок» Алексей Учитель, а режиссером — Анна Матисон («Сатисфакция»).
Вышел полностью, Premier
«Черное солнце», премьера (18+)
Детектив про загадочные убийства с кастом из Юрия Чурсина и Максима Стоянова. Они играют не слишком жалующих друг друга следователя и оперуполномоченного, которые вынуждены объединиться, чтобы раскрыть запутанную серию: в лесу под Выборгом периодически находят трупы без кистей рук и головы. По классике — вскоре враждующие правоохранители станут настоящими напарниками.
Сериал стал режиссерским дебютом для актрисы Анны Носатовой («Консультант»).
Вышел полностью, Kion, «Иви»
«Все ОК», премьера (18+)
Драмеди-инфотеймент про Петербург и родительство со звездой «Серебряных коньков» Федором Федотовым в главной роли. Он играет практически себя в предлагаемых обстоятельствах — интеллигента Илью. Тот живет тихой холостяцкой жизнью: работает гидом-переводчиком и созерцает великую красоту дворцов и музеев города. Но после смерти матери вынужден взять опеку над двумя своими младшими сестрами с непростыми характерами (Анна Осипова и Алиса Руденко).
Также в касте — Анна Слю («Краткий курс счастливой жизни», «Подбросы»), Софья Гершевич («Уроки фарси»), Евгения Добровольская и певица Алена Апина. Снял проект Андрей Элинсон, режиссер «Ивановых-Ивановых».
Вышел полностью, Wink, «Кинопоиск», Okko, СТС
«Жвачка», премьера (18+)
Янг-эдалт-драма Александра Цоя («Смычок») о созависимости, абьюзе и к чему они приводят. Выросшая в детдоме и мечтающая поступить во ВГИК Галя (Дарья Балабанова, «Здоровый человек») случайно видит стрим мажора Ганса-Ромы (Антон Рогачев, «Дылды»), влюбляется и решает разыскать его в офлайне. Они встречаются в жизни, проводят ночь вместе, после чего Рома сначала гостит Галю, а потом его друзья врут ей, что он умер.
В касте также — Кирилл Кяро («Эпидемия»), Лев Зулькарнаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Антон Артемьев («АльфаРомео») и многие другие.
Вышел полностью, Premier
ВОЗВРАЩЕНИЯ
«Триггер», 3 сезон (18+)
Продолжение истории психолога Артема Стрелецкого (Максим Матвеев), использующего жесткие методы работы с пациентами. Действие третьего сезона разворачивается после событий полного метра «Триггер. Фильм». Попытавшись скрыться от прошлого в родном городе у моря, Стрелецкий все же возвращается в Москву и даже берет новых пациентов.
В режиссерском кресле вновь Игорь Твердохлебов («Библиотекарь»), в касте — Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и теннисистка Светлана Кузнецова в роли спортсменки.
Вышел полностью, «Кинопоиск», Premier
«Обоюдное согласие. Новый сезон», 2 сезон (18+)
Новый сезон детективно-драматического сериала-антологии режиссера Валерии Гай Германики посвящен домашнему насилию и обоюдному согласию в семейной жизни. После вечеринки в честь фарфоровой свадьбы бизнесмена Григория (Максим Ползиков) находят мертвым — с кухонным ножом в груди. Главная подозреваемая в убийстве — жена Марина (Глафира Тарханова), с которой, как казалось со стороны, у них был идеальный брак. Распутывать большую маленькую ложь в одной несчастной по-своему семье берется немногословная следовательница Анна (Диана Арбенина), которую начальник пытается заставить закрыть дело побыстрее.
В касте также Елена Ханга, Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская.
Вышел полностью, Kion
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