Сверхновую звезду театра Ленсовета с ангельской внешностью (первая любовь в гончаровской «Обыкновенной истории» и меркантильная Лидия Юрьевна в «Бешеных деньгах» по Островскому) в кино мы заметили в роли умирающей от рака жены Ивана Янковского в «Фишере». И были рады, когда именно Милютину дорогой нам режиссер Николай Хомерики утвердил на главную роль в «Чистых» — сложноустроенной драме с вайбами балабановского «Про уродов и людей» и «Ямы» Куприна о подпольном петербургском борделе эпохи декаданса (с 24 июня эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink!).
Хозяйка публичного дома — Виктория Исакова, среди высокопоставленных клиентов — Федор Бондарчук, вокруг — особняки и Серебряный век. А героиня Дианы — эмансипированная секс-работница Стеша с медицинским образованием и золотым сердцем (это как если бы Соня Мармеладова и Кабирия дали клятву Гиппократа!).
Кольца, серьги PARURE ATELIER, платье GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли GEDEBE (ДЛТ)
Почему «Чистых» можно сравнить с «Анной Карениной», а объективация — в глазах смотрящего
Сразу спойлер, Диана! Я не раз видела тебя на театральной сцене, так что могу сказать читателям: ты перфекционистка. Например, Наденьку из «Обыкновенной истории», от которой без ума герой Федора Федотова, превращаешь в прерафаэлитскую красотку, в пластике которой нет ни одного лишнего жеста или эмоции. Стеша в «Чистых» — твоя первая главная роль в кино: страшно представить, насколько тщательно ты готовилась.
Да, у меня всегда есть тетрадочки по подготовке. А на этот раз был целый том! (Смеется.) Я выписывала сцены с пометками, чтó конкретно нужно проследить, как показать перемены внутренние и внешние. Разбирала медицинскую терминологию. Но к такому объему роли я была готова заранее, потому что еще до проб взахлеб прочитала весь сценарий. Его автор — сам Александр Родионов!
Родионов — тот самый человек, чьими словами говорила вся «новая волна» нашего кино: сценарист «Свободного плавания» и «Сумасшедшей помощи» Хлебникова, «Все умрут, а я останусь» и «Да и да» Германики и «Девять Семь Семь», «Сказки про темноту» и «Море волнуется раз» Хомерики.
Он невероятно классный! Мы лично не знакомы, но то, что Александр пишет, —просто чудо. Я прочла сценарий как интересную книгу, насыщенную событиями и без сюжетных провисов. А роль Стеши — настоящий актерский вызов, по сложности сопоставимый с Анной Карениной.
Сильное сравнение! Давай тогда разберемся со смыслами: «Чистые» — это о чем? Завязка такая: секс-работницы живут в подпольном борделе Серебряного века под гнетом жестокой хозяйки, именующей себя Матушкой.
Да, поэтому вполне вероятен хейт в духе «зачем опять кино про проституток?». Но всем советую сначала увидеть сериал целиком, чтобы понять, о чем он на самом деле. Его темы намного глубже, чем жизнь в публичном доме: это и про то, что на каждую силу находится сила еще мощнее, и про женское — как противостоять миру, который тебя подавляет.
Обнажения ради обнажения с объективацией в «Чистых» тоже нет. У нас слишком умные сценарист и режиссер, чтобы заниматься заигрыванием со зрителем. Это не случай «давай разденем актрис, надо как-то заполнить дыру, пусть зритель посмотрит на голое красивое тело».
Официальные дома терпимости появились в Петербурге в середине позапрошлого столетия. Тогда же в 1843-м заработал врачебно-полицейский комитет, регистрирующий женщин, занимающихся секс-работой. А через год, в 1844-м, издали «Табель о проституции». Согласно ему публичные женщины не могли работать в центре: Пассаже, на Невском, Литейном, Владимирском и Вознесенском проспектах, Гороховой, Большой и Малой Морских улицах. Поэтому скандальной репутацией стал пользоваться Александровский парк у Народного дома Николая II (сейчас здесь Театр им. Шаляпина, экс-«Мюзик-холл», но здание многократно перестраивалось, в том числе из-за пожара).
Секс-работницы, поставленные на учет, назывались «билетными проститутками», вместо паспортов они получали удостоверение с желтой обложкой («желтый билет»), их обязывали приписываться к конкретному борделю и регулярно проходить медосмотры. За этим следили хозяйки публичных домов. Часть из них были фешенебельными «мужскими клубами», один из таких находился на Потемкинской улице и описывается у Куприна в повести «Штабс-капитан Рыбников». Работавших самостоятельно называли «бланковыми проститутками», их регистрировали насильно, обычно выявляя в результате облав. Также были тайные проститутки — те, у кого не было ни билетов, ни бланков. Вместо государства их зачастую контролировали криминальные элементы. Вне закона все секс-работницы оказались к февралю 1917-го, когда после революции был упразднен врачебно-полицейский комитет.
Про вайб Балабанова и как морально готовиться к секс-сценам
Согласна, «Чистые» и позиционируется в первую очередь как историческая драма, хотя и с припиской «откровенная».
К откровенности тоже пришлось готовиться, как физически (прийти в форму!), так и морально. Я 13 лет профессионально занималась бальными танцами, привыкла к открытым нарядам, но по природе все равно стеснительный человек. Поэтому я настраивала себя: мой инструмент как актрисы — это в том числе тело, оно лишь средство выразительности. У артистов бывают дублеры в постельных сценах, но мне кажется, все важно уметь делать самой — надо временно отключать отделы головного мозга, которые отвечают за стыд и смущение. Мне еще помогало понимание, зачем все это сценарно. Я не играла проститутку как таковую — Стеша про другое.
В начале сериала Стеша вообще такая Соня Мармеладова — гуманистка, верящая в людей и их доброту.
На первый взгляд — да. Но как говорил мой мастер (Диана училась в РГИСИ у Сергея Черкасского. — Прим. ред.): когда играешь беленького, ищи, в чем он темненький, а когда темненького — в чем светлый. В Стеше есть перевертыши, но вызваны они событиями, с которыми она сталкивается. Ей приходится стать сильнее. С Соней Мармеладовой они похожи разве что тем, что остаются чистыми душой, несмотря на окружающую грязь.
Моя первая зрительская ассоциация от «Чистых» — 1903 год, атмосфера декадентства, разлитая в воздухе, предчувствие близкого падения империи — это все немного напоминает по духу «Про уродов и людей» Алексея Балабанова.
Честно скажу, я не смотрела фильм, но название «Про уродов и людей» звучит как универсальная формула! И конечно, ее можно применить и к нашему кино. В «Чистых» есть как люди, так и моральные уроды — те, кто в эпоху декаданса упивается упадком и создает изощренную реальность.
Кольца, колье и серьги PARURE ATELIER, корсет ATELIER BISER, топ и юбка GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли BOTTEGA VENETA (ДЛТ)
Про эмансипацию и где в Петербурге искать Серебряный век
По нескольким уже вышедшим сериям показалось, что среди ключевых тем «Чистых» — эмансипация и сестринство. Это что: girls power начала прошлого века?
В том числе! Главные героини «Чистых» пытаются вырваться из обстоятельств, обрести свой голос и свободу. Стеша, как мне кажется, больше остальных борется за эмансипацию. А еще она про жертвенность и эмпатию — не бросает своих «сестер» из публичного дома, а думает, как позаботиться обо всех, хотя одному всегда легче спастись. Мне кажется, мы с ней в этом похожи. Я тоже стараюсь помогать другим, когда могу, даже если это во вред мне самой.
Хомерики в своих авторских проектах, как, например, получивший главный приз «Кинотавра» фильм «Море волнуется раз», вообще любит делать кастинги так, чтобы актеры были самими собою, но в предлагаемых обстоятельствах сценария.
Я пробовалась на обе главные роли в «Чистых»: не только на Стешу, но и на Ксению, еще одну обитательницу публичного дома, которую в итоге сыграла Софья Синицына. И я очень благодарна Николаю, что он увидел во мне именно Стешу. Он спросил, какой персонаж мне ближе, я, не задумываясь, ответила: «Конечно, Стеша!» Николай обрадовался, так как подумал о том же. Он вообще очень спокойный, осознанный и рассудительный режиссер и человек. С ним как актриса я была уверена во всем, что делаю.
Где в современном Петербурге смогли найти фактуру Серебряного века?
В Царском Селе, Гостином дворе, Петропавловской крепости, на Витебском вокзале, во Дворцовых конюшнях, Лопухинском саду, дворце Елизаветино, усадьбе Знаменка. Но главное — художники-постановщики создали «павильон» на базе старинного особняка конца XIX века, который специально отреставрировали и задекорировали под «дом Матушки», в котором живут героини «Чистых». В нем я как будто в Нарнию попадала и испытывала настоящий детский восторг! Хотя я часто снимаюсь в исторических проектах —казалось бы, сеттингом из петербургских дворцов и особняков меня удивить сложно.
Да, ты же играла сразу в двух сериалах про Екатерину II — в «Великой» и «Екатерине». Читала в соцсетях, ты даже немного кокетничаешь — пишешь, что родилась не в том веке.
Моя внешность диктует, что я часто востребована в исторических проектах, а от прошлого в бальных танцах остались осанка и специфическая пластика. Я с этим, кстати, боролась в театральном институте. Мой мастер Сергей Черкасский постоянно говорил: «Убирай вот эту красоту, ты не всегда будешь играть леди и княжон». Ответ Сергею Дмитриевичу: «Получается, их и буду играть». (Смеется.)
А что касается «не в том веке» — мне не нравится, что сейчас происходит между мужчинами и женщинами, как быстро все развивается. Возможно, я романтизирую, но для меня самое ценное — то, что предшествует отношениям: первое прикосновение, поцелуй, сжимающееся от чувств сердце. Этот период самый классный. И такое ощущение, что раньше из-за условностей он длился дольше. Хотя, может, я и неправа.
Кольца, колье и серьги PARURE ATELIER, корсет ATELIER BISER, топ и юбка GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли BOTTEGA VENETA (ДЛТ)
За интервью ты уже два раза вспомнила своего мастера в РГИСИ Сергея Черкасского. Расскажи, про что был ваш курс «Черкашей»? Ваш выпуск пришелся как раз на разгар пандемии!
Наш курс решил, что мы не «Черкаши», а «Черкасики». (Смеется.) Из-за пандемии у нас не было декадных спектаклей (обычно в июне курсы последнего года обучения играют постановки, которые входят в репертуар учебного театра «На Моховой». — Прим. ред.). Мы остались без выпускного и торжественного вручения дипломов и шутили, что мы курс без точки: потому что никогда не умели находить ее на курсовых этюдах! Зато мы все сразу собрались и поняли, что дальше взрослая жизнь — умей крутиться. В результате многие ребята попали в хорошие театры Петербурга и Москвы, бóльшая часть курса снимается в кино. Но, возможно, это еще потому, что во время учебы мы не росли в тепличных условиях. Курс был сложный, все очень сильные личности, каждый сам за себя. Нас, как цветочки, не поливали, не холили и не лелеяли. Все было довольно жестко. Мы почти не отдыхали, не ходили тусить на Марсово поле, как остальные студенты. А я еще и вела журнал посещаемости и делала все расписания в учебном театре.
О, ты была той самой сознательной отличницей, которую делают старостой!
Да, мастер мне сказал, что раз у тебя получается все успевать, то дерзай, коней на переправе не меняют. И на самом деле это был отличный тренинг! А правильно распределять время и силы я научилась еще в детстве, когда после школы мама возила меня на плавание, танцы и факультативы по английскому. Поэтому и сейчас в работе мне важно всегда знать текст наизусть, не опаздывать на площадку. И да, удается совмещать и съемки у Николая Хомерики в «Чистых», и выпуск спектакля «Бешеные деньги» в Ленсовета. Так, похвасталась. (Смеется.) На самом деле за это еще огромное спасибо художественному руководителю театра Ларисе Регинальдовне Луппиан, которая всегда идет навстречу и отпускает на съемки.
Кольца, серьги PARURE ATELIER, платье GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли GEDEBE (ДЛТ)
Как из мастера спорта по бальным танцам стать актрисой, играющей с Адидасом из «Слова пацана»
Когда ты поняла, что хочешь стать актрисой, а не, скажем, тренером по бальным танцам, которыми профессионально занималась?
А я как раз тренером и собиралась стать! Думала поступать в Лесгафта, как мой партнер по танцам. При этом я была отличницей, мне давались точные науки — математика, химия. Но понимала, что не хочу быть инженером, как вся моя семья. А потом в 16 лет попала на съемочную площадку фильма «Мама Люба» — прошла кастинг: режиссеру Максиму Демченко как раз нужна была такая активная с розовым бантом. Актеры, с которыми я снималась, как раз и заронили мысль поступать в театральный. В бальных танцах я получила мастера спорта — и на этом с ними закончила.
Как семья инженеров это восприняла?
Мама сама когда-то хотела быть актрисой, но дедушка ей сказал, что все актрисы — проститутки. (Смеется.) И запретил. Мне в семье никто возражать не стал, наоборот, очень поддерживают и всегда за меня горой. Мама прошла со мной все туры вступительных экзаменов в РГИСИ. Даже старший брат уже считает, что сестренка чего-то добилась — с актерами из «Слова пацана» вот снималась (c Янковским в «Фишере» и c Кологривым в «Черной весне» и «Чистых». — Прим. ред.). (Смеется.)
Как спортивный человек, с детства нацеленный на результат, ты рефлексировала, что было бы, если бы твоя актерская карьера не сложилась? Выстреливают же единицы.
Да, я понимала: не факт, что все сложится. Но учитывая, как я вкалывала в институте, знала: это не пройдет бесследно. Я мечтала попасть в Ленсовета, когда смотрела спектакли Бутусова «Кабаре Брехт», «Гамлет» и «Макбет. Кино», и безумно счастлива, что теперь на одной сцене с артистами, которыми так восхищалась. Я вообще верю, что надо посылать сигналы в космос — и все исполняется. За полгода до «Чистых» я попала в такси в аварию — даже шрам на лбу остался. Тогда мне казалось, что все: с актерской профессией, по крайней мере в кино, можно попрощаться. Но потом случились «Чистые», а шрам никто даже не заметил. Когда ты думаешь, что все, конец, это может быть началом чего-то большего.
Текст: Елена Анисимова
Фото: Анна Корзова
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Анастасия Соломеина
Визаж: Лия Кибисова
Волосы: Мария Швец
Свет: Павел Знаменский Skypoint
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