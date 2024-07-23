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Знакомьтесь, Диана Милютина — звезда театра Ленсовета, сериала о декадансе и секс-работе «Чистые», а еще — мастер спорта по бальным танцам!

Сверхновую звезду театра Ленсовета с ангельской внешностью (первая любовь в гончаровской «Обыкновенной истории» и меркантильная Лидия Юрьевна в «Бешеных деньгах» по Островскому) в кино мы заметили в роли умирающей от рака жены Ивана Янковского в «Фишере». И были рады, когда именно Милютину дорогой нам режиссер Николай Хомерики утвердил на главную роль в «Чистых» — сложноустроенной драме с вайбами балабановского «Про уродов и людей» и «Ямы» Куприна о подпольном петербургском борделе эпохи декаданса (с 24 июня эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink!).

Хозяйка публичного дома — Виктория Исакова, среди высокопоставленных клиентов — Федор Бондарчук, вокруг — особняки и Серебряный век. А героиня Дианы — эмансипированная секс-работница Стеша с медицинским образованием и золотым сердцем (это как если бы Соня Мармеладова и Кабирия дали клятву Гиппократа!).

Кольца, серьги PARURE ATELIER, платье GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли GEDEBE (ДЛТ)
Фото: Анна Корзова

Кольца, серьги PARURE ATELIER, платье GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли GEDEBE (ДЛТ)

Почему «Чистых» можно сравнить с «Анной Карениной», а объективация — в глазах смотрящего

Сразу спойлер, Диана! Я не раз виде­ла тебя на театральной сцене, так что могу сказать читателям: ты перфек­ционистка. Например, Наденьку из «Обыкновенной истории», от которой без ума герой Федора Федотова, пре­вращаешь в прерафаэлитскую кра­сотку, в пластике которой нет ни одно­го лишнего жеста или эмоции. Стеша в «Чистых» — твоя первая главная роль в кино: страшно представить, на­сколько тщательно ты готовилась.

Да, у меня всегда есть тетрадочки по подго­товке. А на этот раз был целый том! (Смеет­ся.) Я выписывала сцены с пометками, чтó конкретно нужно проследить, как показать перемены внутренние и внешние. Разбира­ла медицинскую терминологию. Но к тако­му объему роли я была готова заранее, потому что еще до проб взахлеб прочитала весь сце­нарий. Его автор — сам Александр Родионов!

Родионов — тот самый человек, чьими словами говорила вся «новая волна» нашего кино: сценарист «Свободного плавания» и «Сумасшедшей помощи» Хлебникова, «Все умрут, а я останусь» и «Да и да» Германики и «Девять Семь Семь», «Сказки про темноту» и «Море волнуется раз» Хомерики.

Он невероятно классный! Мы лично не зна­комы, но то, что Александр пишет, —просто чудо. Я прочла сценарий как интересную книгу, насыщенную событиями и без сю­жетных провисов. А роль Стеши — насто­ящий актерский вызов, по сложности сопо­ставимый с Анной Карениной.

Сильное сравнение! Давай тогда раз­беремся со смыслами: «Чистые» — это о чем? Завязка такая: секс-работницы живут в подпольном борделе Серебря­ного века под гнетом жестокой хозяй­ки, именующей себя Матушкой.

Да, поэтому вполне вероятен хейт в духе «зачем опять кино про проституток?». Но всем советую сначала увидеть сериал цели­ком, чтобы понять, о чем он на самом деле. Его темы намного глубже, чем жизнь в публичном доме: это и про то, что на каждую силу находится сила еще мощнее, и про женское — как противостоять миру, кото­рый тебя подавляет.

Обнажения ради обнажения с объектива­цией в «Чистых» тоже нет. У нас слишком умные сценарист и режиссер, чтобы зани­маться заигрыванием со зрителем. Это не случай «давай разденем актрис, надо как-то заполнить дыру, пусть зритель посмотрит на голое красивое тело».

«ЧИСТЫЕ». КОНТЕКСТ

Официальные дома терпимости появились в Петербурге в середине позапрошлого столетия. Тогда же в 1843-м заработал врачебно-полицейский комитет, регистрирующий женщин, занимающихся секс-работой. А через год, в 1844-м, издали «Табель о проституции». Согласно ему публичные женщины не могли работать в центре: Пассаже, на Невском, Литейном, Владимирском и Вознесенском проспектах, Гороховой, Большой и Малой Морских улицах. Поэтому скандальной репутацией стал пользоваться Александровский парк у Народного дома Николая II (сейчас здесь Театр им. Шаляпина, экс-«Мюзик-холл», но здание многократно перестраивалось, в том числе из-за пожара).

Секс-работницы, постав­ленные на учет, назывались «билетными проститутками», вместо паспортов они получали удостоверение с желтой обложкой («желтый билет»), их обязывали приписываться к конкретному борделю и регулярно проходить медосмотры. За этим следили хозяйки публичных домов. Часть из них были фешенебельными «мужскими клубами», один из та­ких находился на Потемкинской улице и описывается у Куприна в повести «Штабс-капитан Рыб­ников». Работавших самостоя­тельно называли «бланковыми проститутками», их регистриро­вали насильно, обычно выявляя в результате облав. Также были тайные проститутки — те, у кого не было ни билетов, ни бланков. Вместо государства их зачастую контролировали криминальные элементы. Вне закона все секс-работницы оказались к февралю 1917-го, когда после революции был упразднен врачебно-поли­цейский комитет.

Топ, серьги NINA RICCI (ДЛТ), юбка BALMAIN (ДЛТ), мюли JEFFREY CAMPBELL
Фото: Анна Корзова

Топ, серьги NINA RICCI (ДЛТ), юбка BALMAIN (ДЛТ), мюли JEFFREY CAMPBELL

Фото: Анна Корзова

Про вайб Балабанова и как морально готовиться к секс-сценам

Согласна, «Чистые» и позициони­руется в первую очередь как исто­рическая драма, хотя и с припиской «откровенная».

К откровенности тоже пришлось гото­виться, как физически (прийти в форму!), так и морально. Я 13 лет профессиональ­но занималась бальными танцами, при­выкла к открытым нарядам, но по природе все равно стеснительный человек. Поэто­му я настраивала себя: мой инструмент как актрисы — это в том числе тело, оно лишь средство выразительности. У артистов бы­вают дублеры в постельных сценах, но мне кажется, все важно уметь делать самой — надо временно отключать отделы головно­го мозга, которые отвечают за стыд и сму­щение. Мне еще помогало понимание, зачем все это сценарно. Я не играла про­ститутку как таковую — Стеша про другое.

В начале сериала Стеша вообще такая Соня Мармеладова — гуманистка, ве­рящая в людей и их доброту.

На первый взгляд — да. Но как гово­рил мой мастер (Диана училась в РГИСИ у Сергея Черкасского. — Прим. ред.): ког­да играешь беленького, ищи, в чем он тем­ненький, а когда темненького — в чем светлый. В Стеше есть перевертыши, но вызваны они событиями, с которыми она сталкивается. Ей приходится стать сильнее. С Соней Мармеладовой они похожи разве что тем, что остаются чистыми душой, не­смотря на окружающую грязь.

Моя первая зрительская ассоциация от «Чистых» — 1903 год, атмосфе­ра декадентства, разлитая в воздухе, предчувствие близкого падения импе­рии — это все немного напоминает по духу «Про уродов и людей» Алексея Балабанова.

Честно скажу, я не смотрела фильм, но на­звание «Про уродов и людей» звучит как универсальная формула! И конечно, ее можно применить и к нашему кино. В «Чи­стых» есть как люди, так и моральные уро­ды — те, кто в эпоху декаданса упивается упадком и создает изощренную реальность.

Кольца, колье и серьги PARURE ATELIER, корсет ATELIER BISER, топ и юбка GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли BOTTEGA VENETA (ДЛТ)
Фото: Анна Корзова

Кольца, колье и серьги PARURE ATELIER, корсет ATELIER BISER, топ и юбка GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли BOTTEGA VENETA (ДЛТ)

Про эмансипацию и где в Петербурге искать Серебряный век

По нескольким уже вышедшим сери­ям показалось, что среди ключевых тем «Чистых» — эмансипация и се­стринство. Это что: girls power начала прошлого века?

В том числе! Главные героини «Чистых» пытаются вырваться из обстоятельств, обре­сти свой голос и свободу. Стеша, как мне ка­жется, больше остальных борется за эман­сипацию. А еще она про жертвенность и эмпатию — не бросает своих «сестер» из публичного дома, а думает, как позаботить­ся обо всех, хотя одному всегда легче спа­стись. Мне кажется, мы с ней в этом похо­жи. Я тоже стараюсь помогать другим, когда могу, даже если это во вред мне самой.

Хомерики в своих авторских проек­тах, как, например, получивший глав­ный приз «Кинотавра» фильм «Море волнуется раз», вообще любит делать кастинги так, чтобы актеры были са­мими собою, но в предлагаемых обсто­ятельствах сценария.

Я пробовалась на обе главные роли в «Чи­стых»: не только на Стешу, но и на Ксению, еще одну обитательницу публичного дома, которую в итоге сыграла Софья Синицына. И я очень благодарна Николаю, что он уви­дел во мне именно Стешу. Он спросил, ка­кой персонаж мне ближе, я, не задумываясь, ответила: «Конечно, Стеша!» Николай об­радовался, так как подумал о том же. Он во­обще очень спокойный, осознанный и рас­судительный режиссер и человек. С ним как актриса я была уверена во всем, что делаю.

Режиссер Николай Хомерики — о победе на «Кинотавре» и жизни в Петербурге

Где в современном Петербурге смогли найти фактуру Серебряного века?

В Царском Селе, Гостином дворе, Петро­павловской крепости, на Витебском вокзале, во Дворцовых конюшнях, Лопухинском саду, дворце Елизаветино, усадьбе Знаменка. Но главное — художники-постановщики создали «павильон» на базе старинного особняка кон­ца XIX века, который специально отрестав­рировали и задекорировали под «дом Ма­тушки», в котором живут героини «Чистых». В нем я как будто в Нарнию попадала и ис­пытывала настоящий детский восторг! Хотя я часто снимаюсь в исторических проектах —казалось бы, сеттингом из петербургских дворцов и особняков меня удивить сложно.

Да, ты же играла сразу в двух сериа­лах про Екатерину II — в «Великой» и «Екатерине». Читала в соцсетях, ты даже немного кокетничаешь — пи­шешь, что родилась не в том веке.

Моя внешность диктует, что я часто вос­требована в исторических проектах, а от прошлого в бальных танцах остались осан­ка и специфическая пластика. Я с этим, кстати, боролась в театральном институте. Мой мастер Сергей Черкасский постоян­но говорил: «Убирай вот эту красоту, ты не всегда будешь играть леди и княжон». От­вет Сергею Дмитриевичу: «Получается, их и буду играть». (Смеется.)

А что касается «не в том веке» — мне не нравится, что сейчас происходит между мужчинами и женщинами, как быстро все развивается. Возможно, я романтизирую, но для меня самое ценное — то, что пред­шествует отношениям: первое прикоснове­ние, поцелуй, сжимающееся от чувств серд­це. Этот период самый классный. И такое ощущение, что раньше из-за условностей он длился дольше. Хотя, может, я и неправа.

Кольца, колье и серьги PARURE ATELIER, корсет ATELIER BISER, топ и юбка GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли BOTTEGA VENETA (ДЛТ)
Фото: Анна Корзова

Кольца, колье и серьги PARURE ATELIER, корсет ATELIER BISER, топ и юбка GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли BOTTEGA VENETA (ДЛТ)

За интервью ты уже два раза вспом­нила своего мастера в РГИСИ Сергея Черкасского. Расскажи, про что был ваш курс «Черкашей»? Ваш выпуск пришелся как раз на разгар пандемии!

Наш курс решил, что мы не «Черкаши», а «Черкасики». (Смеется.) Из-за пандемии у нас не было декадных спектаклей (обыч­но в июне курсы последнего года обучения играют постановки, которые входят в ре­пертуар учебного театра «На Моховой». — Прим. ред.). Мы остались без выпускного и торжественного вручения дипломов и шу­тили, что мы курс без точки: потому что никогда не умели находить ее на курсовых этю­дах! Зато мы все сразу собрались и поняли, что дальше взрослая жизнь — умей крутиться. В резуль­тате многие ребята попали в хорошие театры Петербур­га и Москвы, бóльшая часть курса снимается в кино. Но, возможно, это еще потому, что во время учебы мы не рос­ли в тепличных условиях. Курс был сложный, все очень сильные личности, каждый сам за себя. Нас, как цветочки, не поливали, не холили и не лелеяли. Все было довольно жестко. Мы почти не отдыхали, не ходили тусить на Мар­сово поле, как остальные студенты. А я еще и вела журнал посещаемости и делала все расписания в учебном театре.

О, ты была той самой сознательной отличницей, которую делают старостой!

Да, мастер мне сказал, что раз у тебя получается все успевать, то дерзай, коней на переправе не меняют. И на самом деле это был отличный тренинг! А пра­вильно распределять время и силы я научилась еще в детстве, когда после школы мама возила меня на пла­вание, танцы и факультативы по английскому. Поэтому и сейчас в работе мне важно всегда знать текст наи­зусть, не опаздывать на площадку. И да, удается совме­щать и съемки у Николая Хомерики в «Чистых», и вы­пуск спектакля «Бешеные деньги» в Ленсовета. Так, похвасталась. (Смеется.) На самом деле за это еще огромное спасибо художественному руководителю те­атра Ларисе Регинальдовне Луппиан, которая всегда идет навстречу и отпускает на съемки.

Кольца, серьги PARURE ATELIER, платье GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли GEDEBE (ДЛТ)
Фото: Анна Корзова

Кольца, серьги PARURE ATELIER, платье GIUSEPPE DI MORABITO (ДЛТ), туфли GEDEBE (ДЛТ)

Как из мастера спорта по бальным танцам стать актрисой, играющей с Адидасом из «Слова пацана»

Когда ты поняла, что хочешь стать актрисой, а не, скажем, тренером по бальным танцам, которыми профессионально занималась?

А я как раз тренером и собиралась стать! Думала посту­пать в Лесгафта, как мой партнер по танцам. При этом я была отличницей, мне давались точные науки — мате­матика, химия. Но понимала, что не хочу быть инжене­ром, как вся моя семья. А потом в 16 лет попала на съе­мочную площадку фильма «Мама Люба» — прошла кастинг: режиссеру Максиму Демченко как раз нужна была такая активная с розовым бантом. Актеры, с кото­рыми я снималась, как раз и заронили мысль поступать в театральный. В бальных танцах я получила мастера спорта — и на этом с ними закончила.

Как семья инженеров это восприняла?

Мама сама когда-то хотела быть актрисой, но дедушка ей сказал, что все актрисы — проститутки. (Смеется.) И запретил. Мне в семье никто возражать не стал, наобо­рот, очень поддерживают и всегда за меня горой. Мама прошла со мной все туры вступительных экзаменов в РГИСИ. Даже старший брат уже считает, что сестрен­ка чего-то добилась — с актерами из «Слова пацана» вот снималась (c Янковским в «Фишере» и c Кологривым в «Черной весне» и «Чистых». — Прим. ред.). (Смеется.)

Как спортивный человек, с детства нацеленный на результат, ты рефлексировала, что было бы, если бы твоя актерская карьера не сложилась? Выстреливают же единицы.

Да, я понимала: не факт, что все сложится. Но учи­тывая, как я вкалывала в институте, знала: это не пройдет бесследно. Я мечтала попасть в Ленсовета, когда смотрела спектакли Бутусова «Кабаре Брехт», «Гамлет» и «Макбет. Кино», и безумно счастлива, что теперь на одной сцене с артистами, которыми так вос­хищалась. Я вообще верю, что надо посылать сигна­лы в космос — и все исполняется. За полгода до «Чи­стых» я попала в такси в аварию — даже шрам на лбу остался. Тогда мне казалось, что все: с актерской профессией, по крайней мере в кино, можно попрощаться. Но потом случились «Чистые», а шрам никто даже не заметил. Когда ты думаешь, что все, конец, это может быть началом чего-то большего.

Текст: Елена Анисимова

Фото: Анна Корзова

Продюсер: Дарья Венгерская

Стиль: Анастасия Соломеина

Визаж: Лия Кибисова

Волосы: Мария Швец

Свет: Павел Знаменский Skypoint

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Материал из номера:
Июль
Рубрика:
Что смотреть дома
Люди:
Диана Милютина

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