Почему «Чистых» можно сравнить с «Анной Карениной», а объективация — в глазах смотрящего

Сразу спойлер, Диана! Я не раз виде­ла тебя на театральной сцене, так что могу сказать читателям: ты перфек­ционистка. Например, Наденьку из «Обыкновенной истории», от которой без ума герой Федора Федотова, пре­вращаешь в прерафаэлитскую кра­сотку, в пластике которой нет ни одно­го лишнего жеста или эмоции. Стеша в «Чистых» — твоя первая главная роль в кино: страшно представить, на­сколько тщательно ты готовилась.

Да, у меня всегда есть тетрадочки по подго­товке. А на этот раз был целый том! (Смеет­ся.) Я выписывала сцены с пометками, чтó конкретно нужно проследить, как показать перемены внутренние и внешние. Разбира­ла медицинскую терминологию. Но к тако­му объему роли я была готова заранее, потому что еще до проб взахлеб прочитала весь сце­нарий. Его автор — сам Александр Родионов!

Родионов — тот самый человек, чьими словами говорила вся «новая волна» нашего кино: сценарист «Свободного плавания» и «Сумасшедшей помощи» Хлебникова, «Все умрут, а я останусь» и «Да и да» Германики и «Девять Семь Семь», «Сказки про темноту» и «Море волнуется раз» Хомерики.

Он невероятно классный! Мы лично не зна­комы, но то, что Александр пишет, —просто чудо. Я прочла сценарий как интересную книгу, насыщенную событиями и без сю­жетных провисов. А роль Стеши — насто­ящий актерский вызов, по сложности сопо­ставимый с Анной Карениной.

Сильное сравнение! Давай тогда раз­беремся со смыслами: «Чистые» — это о чем? Завязка такая: секс-работницы живут в подпольном борделе Серебря­ного века под гнетом жестокой хозяй­ки, именующей себя Матушкой.

Да, поэтому вполне вероятен хейт в духе «зачем опять кино про проституток?». Но всем советую сначала увидеть сериал цели­ком, чтобы понять, о чем он на самом деле. Его темы намного глубже, чем жизнь в публичном доме: это и про то, что на каждую силу находится сила еще мощнее, и про женское — как противостоять миру, кото­рый тебя подавляет.

Обнажения ради обнажения с объектива­цией в «Чистых» тоже нет. У нас слишком умные сценарист и режиссер, чтобы зани­маться заигрыванием со зрителем. Это не случай «давай разденем актрис, надо как-то заполнить дыру, пусть зритель посмотрит на голое красивое тело».