Актер Петр Скворцов: «Театр нельзя убить — вот в чем дело. Театр — в твоем сознании»

Почему на Скворцова не стоит обижаться

Что вообще такое «калимба»?

Инструмент африканский, другое назва­ние — «королева караванной дороги». Очень эффектная вещь и красиво звучит. Как правило, его делают из расплющен­ных гвоздей, кокоса и кусочка фанеры.

Это я погуглил, а к сериа­лу «Калимба» он какое от­ношение имеет?

Точно не знаю. Но можно по­рассуждать, что это инструмент для караванов, а значит, двигаясь вперед по жизни, мы все будто играем на калимбе. Ко­нечно, это измышления — я во­обще не мастер слов. Давай­те в начале беседы сразу дадим дисклеймер: «Петр Скворцов может легко наговорить глупостей, не потому что злой, а просто тупой, не обижайтесь».

Вы так защищаетесь?

Разумеется, подушка безопасности, что­бы потом не стесняясь говорить о чем думаешь.

Когда «Калимбу» показали на фести­вале Original+, где он получил в том числе награду за самый ожидаемый проект, многие вспомнили «Колл-центр», в котором был похожий сю­жетный ход, но герои оказались за­перты в офисе, а не подвале бывшей психлечебницы. Почему «Калимба» не повторение пройденного?

Мы с другими актерами были близки к со­стоянию наших персонажей: снимали се­риал в хронологическом порядке, сидели почти круглосуточно в павильоне в Петер­бурге, где был построен подвал, в котором по сюжету закрыты герои — участники эксперимента. Так что я ночевал в отеле, а наутро возвращался в подвал.

В принципе, все российское кинопро­изводство напоминает такой же психо­логический эксперимент: двенадцати­часовая смена может затянуться, но при определенном везении удастся оказаться дома и немного поспать. А сравнить «Ка­лимбу» с другими сериалами не могу — я почти ничего не смотрю.

Почему?

Я люблю старое кино, полнометраж­ное — погружаешься на полтора-два часа и ловишь авторское высказывание. Се­риалы мне смотреть сложно, не хватает ни внимания, ни времени. Для меня это все равно что прочитать целый роман. Хотя, наверное, неправильно — работать в этой области и совсем ее не изучать.