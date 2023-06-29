Звезда «Капельника» Денис Прытков: «Мне пришлось пройти немало кастингов, чтобы услышать то самое “да”»

Главный кинодебютант года (у Дениса даже есть такая награда от гильдии кастинг-директоров!) влюбил всю страну в обаятельного интерна-реаниматолога Ваню из «Капельника». Придуманный блогером Идой Галич и снятый Ильей Аксеновым драмеди-сериал про запрещенные вещества (и где они обитают) зрители зовут «Братом 3» и ставят ему среднюю оценку в 8 баллов из 10. Проект подкупает оптимистичной интонацией рассказа о хтони и надеждой на хэппи-энд, а лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино», ученик Вениамина Фильштинского и экс-актер сенсационного театра Fulcro — обезоруживающей детской улыбкой, как у Сергея Бодрова-Младшего.
Денис, последний раз мы виделись несколько лет назад на заводе «Степан Разин» — там располагалась штаб-квартира FULCRO, на тот момент самого резонансного театрального проекта Петербурга.
Да, я отлично помню. Было жарко, и вся наша толпа сидела на террасе AF Brew.
Как твоя жизнь изменилась за прошедшие два года?
Я покинул FULCRO, сыграл главную роль в сериале «Капельник» и арендовал квартиру в Москве. Но это ничего, кроме работы, не значит — я живу на два города, и как только выдается свободная минута, возвращаюсь в любимый Петербург. Но так мне спокойнее в Москве: я выхожу из поезда и знаю, что есть место для ночлега. И продюсерам теперь бесстрашно говорю: «Я живу тут, привозить и увозить меня не надо».
Все говорят о «Капельнике» — драмеди про реаниматолога Ваню, который ставит капельницы перебравшим с наркотиками или алкоголем. Как ты попал в проект?
Как и все актеры — через кастинг. Мне позвонила агент с предложением, я занял денег на плацкарт, съездил на сутки в Москву. Потом ездил еще и еще. В одну из таких поездок позвонила агент и сказала, что меня утвердили. Я так устал, что просто сказал: «Да, хорошо». Сел в поезд и уехал в Питер. И уже только дома разобрался, что к чему.
«Капельник» написала (внимание!) блогер и певица Ида Галич. Она же была проводником в мире реальных капельников и не всегда приятной изнанки шоу-бизнеса.
Ида — автор идеи, она принесла ее сценаристам. Я хочу отдельно поблагодарить ее, ведь без нее ничего бы не зародилось и не получилось. Мы познакомились с Идой на первой съемочной смене, она открытая, жизнерадостная и просто крутая. Ее энергия меня тогда зарядила, хотя я очень волновался из-за возложенной ответственности. Помню, как мы разбили тарелку и волнения поубавилось — прозвучал сигнал «Все, работаем!».
Сработались ли вы с режиссером Ильей Аксеновым, который, кроме «Капельника», за последние несколько лет снял сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!», «Бесит» и фильм «Родные»?
После моего утверждения в «Капельника» я посмотрел первый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!», и мне очень понравился сериал. Подумал, что Илья снимает хорошие вещи. Как мне кажется, мы сразу нашли общий язык — Илья всегда был включен в процесс, поэтому можно было задать вопросы по сценарию, по сцене и в целом обсудить рабочие моменты. Я безумно скучаю по тому времени. Илья помогал каждую мою смену, благодаря ему на площадке градус напряжения никогда не возрастал до критического.
У «Капельника» высокий рейтинг на «Кинопоиске» — целых 7,9, а на три хвалебные рецензии приходится одна критическая. И все же, как, по твоим ощущениям, зрители приняли проект?
Мне кажется, проект зашел. Я слышал много хороших отзывов от близких людей и от едва знакомых. Последним я, наверное, побольше верю. (Смеется.) После премьеры я искал комментарии про свою работу, ведь это мой первый крупный проект.
Где находил фактуру для своей роли?
Интернет был в помощь. Я работал над ролью так, как меня учил мастер (Денис Прытков учился в мастерской режиссера Вениамина Фильштинского в петербургском РГИСИ. — Прим. ред.), — много терминологии записывал в рабочую тетрадь для линии роли. Очень помогли с фактурой сценаристы Ваня Баранов и Саша Носков. Они во время написания сценария много общались с реальными капельниками, с селебрити, которые употребляют вещества, и даже ездили в рехабы. Потом возвращались на площадку и делились информацией.
Помнишь ли ты яркий момент со съемок? Такой, который врезался в память?
Мы снимали пилотную серию, где мой герой Ваня открывает разные ампулы, чтобы поставить капельницу. Из-за того, что их было много, а вскрывать пришлось быстро и не глядя, некоторые разбивались у меня в руках: крошились и резали пальцы, даже перчатки не спасали. После смены руки были в порезах, но я остался доволен тем, что у нас все получилось.
Денис сфотографирован на Австрийской площади у барельефа «Школьники, сажающие кленовое дерево» на фасаде дома, построенного в стиле сталинского неоклассицизма для института «Гипрометиз». Автор композиции — скульптор и реставратор Евгений Захаров. После Великой Отечественной войны Ленинград был одержим озеленением — отсюда сюжет.
Есть ли лайфхак, как быстро воскреснуть после тяжелой вечеринки, не прибегая к капельнице?
Лучший лайфхак, чтобы чувствовать себя хорошо после тяжелой вечеринки, — не ходить на тяжелую вечеринку.
У тебя был непростой путь до первой громкой главной роли. Дай совет тем, кто сейчас сдает экзамены и читает этот текст, — как не впасть в отчаяние, не перестать искать?
На первом курсе я думал, что по окончании мне придется выбирать из множества предложенных ролей. К концу обучения розовые очки разбились на мелкие осколки. Мне пришлось пройти немало кастингов, чтобы услышать то самое «да». Совет? Надежда, терпение и трепет даже после десятков ответов «нет». Мой мастер, Вениамин Михайлович Фильштинский, каждый раз нам напоминал о том, что нужно продолжать учиться даже после получения диплома, что я и стараюсь делать по сей день. Бесценный опыт.
Если бы Фильштинский составлял СV, то в его портфолио были бы десятки успешных, даже звездных выпускников. Например, ваш курс, из которого впоследствии образовался театральный коллектив FULCRO. Как думаешь, почему так получается?
Думаю, это просто его призвание. Он прекрасный мастер, педагог и режиссер. Каждый раз, когда ноги приносят меня на Моховую улицу, я подумываю о том, чтобы зайти к мастеру, рассказать про свои дела и сказать спасибо. Но иногда сворачиваю с пути, например в моменты неудач — не хочется тревожить просто так, особенно когда рассказывать, в общем-то, не о чем.
Как тебе удавалось совмещать съемки в «Капельнике» с театром?
Я приезжал в Москву на месяц и уезжал назад. За девять дней мы с командой сняли пилотную серию, а потом началась работа длиной в полтора года. Снимали большими блоками, делали паузы. Было комфортно чередовать это с театром.
Ты не только актер, но и успешный иллюстратор. У тебя есть популярный блог, где ты постишь свои рисунки и мемы. Как он появился?
Я создал его, когда у моего отца сгорел дом. Был карантин, и в силу актерской профессии, которая нерегулярная и нестабильная, мне очень помогал морально и финансово отец. Когда у него случилась беда, я лихорадочно пытался понять, как могу помочь нам обоим в срочном порядке. Хобби меня спасло: я завел аккаунт, рисовал, расписывал футболки и рубашки. И постепенно стал этот блог монетизировать.
Твой аккаунт подписан «Художник боли», а из последних коллабораций в нем — спецпроект со стоматологическим стартапом Emra и сетью ресторанов Dreamteam. Почему такое био и как выбираешь проекты для сотрудничества?
Изначально я назвал паблик bolno.mag и поставил похожее описание. Потом название поменял, а описание решил оставить. У всех разные впечатления от картинок — кому‑то смешно, кому‑то грустно. Проекты для сотрудничества выбираю индивидуально. Dreamteam, допустим, было абсолютно бесплатно. Это, скорее, не сотрудничество, а дружеская коллаборация. Познакомился с сотрудником по коммуникации в этой компании, побывал в одном из ресторанов, понравилось, так появилась идея сделать что-то вместе. Я часто делаю что-то просто для удовольствия: в этот момент я занимаюсь одним из любимых дел.
Рисовать тебя учил папа?
Нет, я сам, но подглядывал за ним. Из детства осталось яркое воспоминание: папа рисует на кухне машину, а я сижу плачу, потому что у меня не получается так красиво нарисовать. Папа много рисовал, а я смотрел и влюблялся в это дело. У меня нет художественного образования, для меня это хобби, которое сильно выручает.
Узнают ли тебя на улицах?
Совсем чуть-чуть. Один раз в две недели, наверное. Обычно в метро, где я каждый день катаюсь.
Очевидно, что после премьеры «Капельника» в твоей жизни прибавилось светских мероприятий.
Да, вот премию получил — «Дебют года» от Гильдии кастинг-директоров России. Это моя вторая награда в жизни.
А первая?
Первая была в детском лагере. Мне выдали диплом за то, что я раньше всех засыпал. (Cмеется.) А насчет светских мероприятий: меня на них зовут, но я часто не попадаю, потому что в этот момент нахожусь в Петербурге. Но я думаю, ходить на такие встречи — важно для актера, это способствует узнаванию.
В 2023 году выходит проект «Все время на свете» Наташи Кончаловской, где ты в касте.
Это история про влюбленную пару, где я играю главную роль — влюбленного молодого человека. Подробнее рассказать пока не могу, потому что проект не вышел, хотя у него уже есть страничка на «Кинопоиске». Меня пригласила сниматься Наташа Кончаловская, режиссер. Мы отсняли все очень быстро, в августе 2022 года. Сложность съемок заключалась в том, что подход к каждому эпизоду, снятому одним кадром, был уникальным.
А еще не так давно была премьера фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы». Расскажи о роли, которую ты сыграл.
Я играю парня, который в хорошем настроении садится в самолет, а потом случается авария на грани катастрофы. Фильм снят по реальным событиям, которые случились четыре года назад близ аэропорта Жуковский. Самолет столкнулся с птицами, и пилоту пришлось срочно его сажать, но, к счастью, все обошлось благополучно. Моя роль в фильме — это маленькая история в большой истории. Но иногда эпизодическая роль запоминается гораздо лучше, чем ключевая.
Какие у тебя планы на 2023-й?
Надеюсь много работать. И чтобы работа была регулярной, потому что, бывает, я не могу даже примерный план своей жизни выстроить.
Есть ли проекты, про которые ты хочешь рассказать?
Я больше не говорю о проектах, которые выйдут. Я буду говорить, когда они уже вышли, и обсуждать результат. Опыт прошлого года говорит, что лучше не сотрясать воздух лишний раз. Однажды я много значения придал тому, что в итоге не оправдалось.
Где тебя можно чаще всего встретить в Петербурге?
Когда я приезжаю, мы с моим лучшим другом Даней Пестриковым гуляем по всему городу — от Звездной до Новой Голландии, от Новой Голландии до Горьковской, от Горьковской до Чернышевской, от Чернышевской до Невского. Последний раз мы прошли 34 километра. Когда всю жизнь живешь в Петербурге, тяжело найти новые места. Поэтому мы ходим по старым!
И последний вопрос: видела твою коллаборацию с классным брендом из Петербурга GATE31...
Ребята написали мне и спросили, не хочу ли я приехать к ним, собрать лук и сфотографироваться. Я часто проходил мимо магазина GATE31 в Петербурге и думал, что когда‑нибудь отхвачу несколько вещей оттуда. Поэтому я громко сказал: «Хочу». Это красивая одежда, которая классно на мне сидит. Я собрал образ, мы записали видео и провели небольшую фотосессию. Ушел довольным и благодарным, хотя классных вещей нашел гораздо больше, чем забрал. Планирую вернуться. (Смеется. )
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Яна Давыдова
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Алексей Радченко
Свет: Николай Балясников, Skypoint
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
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