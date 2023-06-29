Звезда «Капельника» Денис Прытков: «Мне пришлось пройти немало кастингов, чтобы услышать то самое “да”»

Денис, последний раз мы виделись несколько лет назад на заводе «Степан Разин» — там располагалась штаб-квартира FULCRO, на тот момент самого резонансного театрального проекта Петербурга.

Да, я отлично помню. Было жарко, и вся наша толпа сидела на террасе AF Brew.

Как твоя жизнь изменилась за прошедшие два года?

Я покинул FULCRO, сыграл главную роль в сериале «Капельник» и арендовал квартиру в Москве. Но это ничего, кроме работы, не значит — я живу на два города, и как только выдается свободная минута, возвращаюсь в любимый Петербург. Но так мне спокойнее в Москве: я выхожу из поезда и знаю, что есть место для ночлега. И продюсерам теперь бесстрашно говорю: «Я живу тут, привозить и увозить меня не надо».

Все говорят о «Капельнике» — драмеди про реаниматолога Ваню, который ставит капельницы перебравшим с наркотиками или алкоголем. Как ты попал в проект?

Как и все актеры — через кастинг. Мне позвонила агент с предложением, я занял денег на плацкарт, съездил на сутки в Москву. Потом ездил еще и еще. В одну из таких поездок позвонила агент и сказала, что меня утвердили. Я так устал, что просто сказал: «Да, хорошо». Сел в поезд и ­уехал в Питер. И уже только дома разобрался, что к чему.

«Капельник» написала (внимание!) блогер и певица Ида Галич. Она же была проводником в мире реальных капельников и не всегда приятной изнанки шоу-бизнеса.

Ида — автор идеи, она принесла ее сценаристам. Я хочу отдельно поблагодарить ее, ведь без нее ничего бы не зародилось и не получилось. Мы познакомились с Идой на первой съемочной смене, она открытая, жизнерадостная и просто крутая. Ее энергия меня тогда зарядила, хотя я очень волновался из-за возложенной ответственности. Помню, как мы разбили тарелку и волнения поубавилось — прозвучал сигнал «Все, работаем!».

Сработались ли вы с режиссером Ильей Аксеновым, который, кроме «Капельника», за последние несколько лет снял сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!», «Бесит» и фильм «Родные»?

После моего утверждения в «Капельника» я посмотрел первый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!», и мне очень понравился сериал. Подумал, что Илья снимает хорошие вещи. Как мне кажется, мы сразу нашли общий язык — Илья всегда был включен в процесс, поэтому можно было задать вопросы по сценарию, по сцене и в целом обсудить рабочие моменты. Я безумно скучаю по тому времени. Илья помогал каждую мою смену, благодаря ему на площадке градус напряжения никогда не возрастал до критического.

У «Капельника» высокий рейтинг на «Кинопоиске» — целых 7,9, а на три хвалебные рецензии приходится одна критическая. И все же, как, по твоим ощущениям, зрители приняли проект?

Мне кажется, проект зашел. Я слышал много хороших отзывов от близких людей и от едва знакомых. Последним я, наверное, побольше верю. (Смеется.) После премьеры я искал комментарии про свою работу, ведь это мой первый крупный проект.

Где находил фактуру для своей роли?

Интернет был в помощь. Я работал над ролью так, как меня учил мастер (Денис Прытков учился в мастерской режиссера Вениамина Фильштинского в петербургском РГИСИ. — Прим. ред.), — много терминологии записывал в рабочую тетрадь для линии роли. Очень помогли с фактурой сценаристы Ваня Баранов и Саша Носков. Они во время написания сценария много общались с реальными капельниками, с селебрити, которые употребляют вещества, и даже ездили в рехабы. Потом возвращались на площадку и делились информацией.

Помнишь ли ты яркий момент со съемок? Такой, который врезался в память?

Мы снимали пилотную серию, где мой герой Ваня открывает разные ампулы, чтобы поставить капельницу. Из-за того, что их было много, а вскрывать пришлось быстро и не глядя, некоторые разбивались у меня в руках: крошились и резали пальцы, даже перчатки не спасали. После смены руки были в порезах, но я остался доволен тем, что у нас все получилось.