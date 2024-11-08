Внутри убийцы: Каким получился сериал «Преступление и наказание» с Иваном Янковским?

Дискуссии вокруг фильмов и сериалов, снятых по русской классике, давно превратились в народную забаву: многие еще не забыли, что в этом году творилось вокруг «Онегина» в исполнении Сарика Андреасяна или тем более «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина. Но если в первом случае реакция сводилась к «ну, это Сарик, что вы хотели еще», а во втором кино больше хвалили, несмотря на отход от канонического текста. С «Преступлением и наказанием» получилось совсем иначе: только зрители отошли от дебатов по поводу «Слова пацана», появился повод обсудить, перевернулся ли в гробу (и сколько раз) Федор Михайлович Достоевский за первые серии.

Сюжет с некоторыми авторскими допущениями не отходит от оригинала: бедный студент Раскольников (Иван Янковский), «тварь дрожащая или право имею», убийство, моральные терзания, сестра Дуня, подонок Свидригайлов, страдающая семья Мармеладовых, жизнь на грани нервного срыва и за ней и так далее. Однако все перенесено в современный Петербург. Режиссер Владимир Мирзоев, который до этого снял разгромленные критикой, но в целом неплохо принятые зрителями мистический триллер «Топи» и детектив «Внутри убийцы», замахнулся на Достоевского, но в итоге получил символическим топором, кажется, вообще от всех. Здесь максимально неудачно сошлись несколько факторов.